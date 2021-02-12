В «Яндексе» рассказали об утечке данных 5 тысяч почтовых ящиков по вине сисадмина с высоким уровнем доступа Статьи редакции
Владельцам ящиков направили уведомление о смене пароля.
Во время внутреннего расследования «Яндекс» обнаружил, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.
Это был один из трёх системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса, говорят в компании.
В результате действий сисадмина было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков. Неавторизованный доступ в них уже заблокирован, а сотрудника уволят из компании, рассказали vc.ru в «Яндексе».
Компания планирует пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. «Яндекс» также обратилась в правоохранительные органы, детали обращения в компании не раскрывают.
Прикольно. Лучше бы написали, что стало с сисьадмином. И много ли он заработал, выдавая доступ явно не к почтам простых московских школьников.
Вот это да..."Лучшие работают с нами" - говорили они)
Оперативный торшер
Абстрагируясь от имени Яндекса, такое может произойти со всеми. Как вот есть норм курьерская служба, а тут раз сбой и все ящики открылись. Дебилы? Нет, просто кто-то допустил ошибку — так бывает. И даже разработка суперсовершенного искусственного интеллекта не спасёт. Просто уменьшится вероятность критических ошибок.
Ну теперь вы знаете, что речь шла не про морально-этические качества
Яндекс хотя бы говорит об этом открыто, а не молчит до последнего как Сбер, когда у него 50 лямов учеток слил сотрудник.
Яндекс готова выплатить по несколько млн рублей за персональные дайные, нарушения тайны переписки и т.д.? @Яндекс
Это разумное и справедливое решение, решить мирно и не подорвать свою репутацию. Так же нужно сообщить, куда и зачем предоставлись эти даныне
Тут есть прикольная деталь: "Компания планирует пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа".
Люди ошибаются всегда и задача компании — создать условия, когда ошибка не приводит к последствиям. Яндекс показывает очень хороший и адекватный пример, когда не только поругали сотрудника, но и починили у себя. Можно кидать ссылку на этот пресс-релиз тем, кто во время утечек только шеймит исполнителей.
Только мне это напоминает анекдот про уборщицу и "половина города без интернета"?
А, если серьезно, грустно... развиваешь сервис, вкладываешься в надежность и продвижение, а потом доверие теряется из-за алчности одного из сотрудников
Но они молодцы, что опубликовали новость. Многие и этого не делают
Откуда уверенность, что за деньги. Может он идейный, ему это макаронный монстр/куратор партии нашептал. А может на улице подошли и перетерли, что либо в пресс-хате/подворотне каблуком фаберже расплющат, либо он пай-мальчик. Либо его дружок/дружка на слабо развела.
один из трёх системных администраторов - по обеспечению технической поддержки сервиса А я голову ломаю че у них не так теподдержкой, а оно вон че петрович...
Идея, дарю - сумму всей ранее выплаченной зарплаты админу распределить между пострадавшими ящиками на баланс плюса, у кого нет подписки - годовое оформление допом. Вот это я понимаю извинения будут)
Правда думаешь там почты людей у которых нет денег на годовой плюс?)
И получится тысяча рублей на человека, очень щедрые извинения за продажу почты
- Что случилось с данными?
- Они утекли.
Ну хорошо хоть честно написали пресс релиз, а не стали замалчивать это событие
Хз, если сравнивать со сливами на сотни тысяч или даже миллионы от банков или того же РЖД – цифра не критичная будто
😂ой прикол!
Госстайл👌🏾
В чем тут госстайл? Яндекс открыто в своём пресс релизе заявляет об этом, а не молчит, чтобы не дай бог что.
> а сотрудник больше не работает в компании
вопрос работал ли на момент обнаружения утечки
> Компания планирует пересмотреть..
тонкая грань между "как можно из единичного случая раздуть закон, бешеный принтер!!" и "ну зачем что-то делать, это второй случай за 20 лет"
Как мило 🤗
А мне в соседней теме два упоротых (видимо, сотрудника Яндекса) прямо сейчас пытаются доказать, что Яндексу можно доверить даже фото своих паспортов 🤭
Я никому не доверяю
Интересно какие мыши на него повлияли. MICE (money, ideology, coercion, and ego).
Может он идеологический, или под шантажом, может и деньги, а может чистое бахвальство.
Сисадмина жалко больше всего)
Он знал на что идёт
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