Владельцам ящиков направили уведомление о смене пароля.

Во время внутреннего расследования «Яндекс» обнаружил, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

Это был один из трёх системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса, говорят в компании.

В результате действий сисадмина было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков. Неавторизованный доступ в них уже заблокирован, а сотрудника уволят из компании, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Компания планирует пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. «Яндекс» также обратилась в правоохранительные органы, детали обращения в компании не раскрывают.