Сервисы
Новости TJ

В «Яндексе» рассказали об утечке данных 5 тысяч почтовых ящиков по вине сисадмина с высоким уровнем доступа Статьи редакции

Владельцам ящиков направили уведомление о смене пароля.

Во время внутреннего расследования «Яндекс» обнаружил, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей.

Это был один из трёх системных администраторов, обладавших правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса, говорят в компании.

В результате действий сисадмина было скомпрометировано 4887 почтовых ящиков. Неавторизованный доступ в них уже заблокирован, а сотрудника уволят из компании, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Компания планирует пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. «Яндекс» также обратилась в правоохранительные органы, детали обращения в компании не раскрывают.

#новость #яндекс

3936 просмотров
40 40 комментариев
17
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 40, "likes": 17, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 207981, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 12 Feb 2021 12:22:12 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Airat Kafman

21

Прикольно. Лучше бы написали, что стало с сисьадмином. И много ли он заработал, выдавая доступ явно не к почтам простых московских школьников.

Ответить

Дарья Сазанова

8

Вот это да..."Лучшие работают с нами" - говорили они)

Ответить

Оперативный торшер

Дарья
13

Абстрагируясь от имени Яндекса, такое может произойти со всеми. Как вот есть норм курьерская служба, а тут раз сбой и все ящики открылись. Дебилы? Нет, просто кто-то допустил ошибку — так бывает. И даже разработка суперсовершенного искусственного интеллекта не спасёт. Просто уменьшится вероятность критических ошибок.

Ответить

Airat Kafman

Дарья
8

Ну теперь вы знаете, что речь шла не про морально-этические качества

Ответить

Вася Пражкин

Airat
–3

«Лучшие мудаки» тоже подходят по это определение, Яндекс не обманул.

Ответить

Nikolay Kapustin

Airat
0

да если бы даже и про технические, яндекс давно не торт

Ответить

Александр Белов

Дарья
1

Яндекс хотя бы говорит об этом открыто, а не молчит до последнего как Сбер, когда у него 50 лямов учеток слил сотрудник.

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Где он столько пользователей взял? 

Ответить

Yan Purvenes

4

Яндекс готова выплатить по несколько млн рублей за персональные дайные, нарушения тайны переписки и т.д.? @Яндекс 

Это разумное и справедливое решение, решить мирно и не подорвать свою репутацию. Так же нужно сообщить, куда и зачем предоставлись эти даныне

Ответить

Александр Белов

Yan
0

То есть надо было молчать?

Ответить

Артур

Yan
0

Выплатить кому? Если да, то сколько

Ответить

Nikolay Kapustin

Yan
–2

Это свой сукен сын его дербанить не будут

Ответить

Matvey Kukuy

3

Тут есть прикольная деталь: "Компания планирует пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа".

Люди ошибаются всегда и задача компании — создать условия, когда ошибка не приводит к последствиям. Яндекс показывает очень хороший и адекватный пример, когда не только поругали сотрудника, но и починили у себя. Можно кидать ссылку на этот пресс-релиз тем, кто во время утечек только шеймит исполнителей.

Ответить

Яков Дмитриев

2

ждем скандалы и разоблачения)

Ответить

Анна Караулова

2

Только мне это напоминает анекдот про уборщицу и "половина города без интернета"?

А, если серьезно, грустно... развиваешь сервис, вкладываешься в надежность и продвижение, а потом доверие теряется из-за алчности одного из сотрудников

Но они молодцы, что опубликовали новость. Многие и этого не делают

Ответить

Вадим Швальняк

Анна
0

Откуда уверенность, что за деньги. Может он идейный, ему это макаронный монстр/куратор партии нашептал.  А может на улице подошли и перетерли, что либо в пресс-хате/подворотне каблуком фаберже расплющат, либо он пай-мальчик. Либо его дружок/дружка на слабо развела.

Ответить

Sasha Step

1

один из трёх системных администраторов - по обеспечению технической поддержки сервиса  А я голову ломаю че у них не так теподдержкой, а оно вон че петрович...

Ответить

Sergei Timofeyev

Sasha
0

Теперь будет хуже. Осталось два

Ответить

Антон Адамов

0

Идея, дарю - сумму всей ранее выплаченной зарплаты админу распределить между пострадавшими ящиками на баланс плюса, у кого нет подписки - годовое оформление допом. Вот это я понимаю извинения будут)

Ответить

Кирилл Вечкасов

Антон
3

Правда думаешь там почты людей у которых нет денег на годовой плюс?)

Ответить

Роман

Антон
2

Ну раздать зарплату это конечно популизм. А вот идея страхования от разглашения персональных данных или другой чувствительной информации давно уже витает в воздухе.

Ответить

Masha Kovalyova

Антон
1

И получится тысяча рублей на человека, очень щедрые извинения за продажу почты

Ответить

Andreas Lapueros

1

- Что случилось с данными?
- Они утекли.
Ну хорошо хоть честно написали пресс релиз, а не стали замалчивать это событие 

Ответить

Пётр Радищев

1

Хз, если сравнивать со сливами на сотни тысяч или даже миллионы от банков или того же РЖД – цифра не критичная будто

Ответить

Andrew Shalaev

1

Молодцы! Зато не стали умалчивать

Ответить

Руслан Коморов

1

Спасибо хоть рассказали

Ответить

Gabby BenDer

–2

😂ой прикол!
Госстайл👌🏾

Ответить

Александр Белов

Gabby
2

В чем тут госстайл? Яндекс открыто в своём пресс релизе заявляет об этом, а не молчит, чтобы не дай бог что.

Ответить

L A

0

> а сотрудник больше не работает в компании

вопрос работал ли на момент  обнаружения утечки
> Компания планирует пересмотреть..

тонкая грань между "как можно из единичного случая раздуть закон, бешеный принтер!!" и "ну зачем что-то делать, это второй случай за 20 лет"

Ответить

Оперативный торшер

0

Социальная инженерия и человеческий фактор были, есть и будут основными средствами взлома и основными уязвимостями. Примерно как построили суперзащищённую корпоративную систему, а идиот установил пароль 54321 и написал его на стикере, который повесил на видное место.

Ответить

Рыжий Никита

0

Как мило 🤗

А мне в соседней теме два упоротых (видимо, сотрудника Яндекса) прямо сейчас пытаются доказать, что Яндексу можно доверить даже фото своих паспортов 🤭

Яндекс.Услуги требуют паспортные данные…
Когда сервис Яндекс.Услуги только появился, завел на нем учетную запись. И даже выполнил один…
vc.ru
Ответить

Sergei Timofeyev

Рыжий
0

Я никому не доверяю 

Ответить

Рыжий Никита

Sergei
0

Я даже тебе не доверяю! 🤭

Ответить

Вадим Швальняк

0

Интересно какие мыши на него повлияли. MICE (money, ideology, coercion, and ego).
Может он идеологический, или под шантажом, может и деньги, а может чистое бахвальство.  

Ответить

Рыжий Никита

Вадим
0

идеологический

Шо, неужель ЦРУ?

Ответить

kav

0

Новость конечно не очень, но отдельный респект что не стали замалчивать и скрывать

Ответить

Олег-Юрьевич Чегин

–1

яшка их по-мiру пустил

Ответить

Алёна Погребняк

–2

Сисадмина жалко больше всего)

Ответить

Александр Белов

Алёна
0

Он знал на что идёт 

Ответить

Алёна Погребняк

Александр
0

Возможно так

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Работа на патенте — выгода и новые виды деятельности: обзор нововведений 2021 года
Мегаплан
Подписан
Отписаться
Время заправить плечи: как 2020 год повлиял на продажи и почему успешные сейлзы проиграли в пандемию COVID-19
Леонид Валь, управляющий партнер консалтинговой компании «Q.E.D.», экс-старший тренер-методолог партнерской программы о…
5
Модульбанк
Подписан
Отписаться
Модульбанк поделится доходом со студиями веб-разработки
Модульбанк запустил партнерскую программу для студий веб-разработки. Теперь они могут ежемесячно получать часть дохода…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ivan Zenkov
за день
> я в режиме реального времени слушаю рассказ астронавта Scott Edward Parazynski, о том как он чинил поломку солнечной батареи в открытом космосе, а с ним травят шутки его друзья физики - просто вау! До чего прогресс…
Раздача инвайтов в Clubhouse
Vladislav Tsyplukhin
за неделю
Я: Олег, давай как-то аккуратно, обсудим план и политику. Олег:
Моя первая статья на vc.ru

Комментарии

Ol Ka

В «Яндексе» рассказали об…

Виктор Булов

WSJ: Минюст США начал…

Артур

В «Яндексе» рассказали об…

Ol Ka

В «Яндексе» рассказали об…

Sergei Timofeyev

Глава Wildberries Татьяна…

Sergei Timofeyev

Глава Wildberries Татьяна…

Nikolay Werner

Как я переехала в Аргентину и…

Илья Константинович

Как я переехала в Аргентину и…

Fumar mata

Глава Wildberries Татьяна…

Bbya Admin

WSJ: Минюст США начал…

Maria Konova

Amazon против Microsoft…

kav

В «Яндексе» рассказали об…

Maria Konova

Amazon против Microsoft…

Макс Фактор

Самокат запустил первое…

Sergei Timofeyev

В «Яндексе» рассказали об…

Тинькофф Инвестиции

Рейтинг брокеров России 2020…

Sergei Timofeyev

В «Яндексе» рассказали об…

Alexander Klimanskiy

Основательница Bumble Уитни…

Влад Охотников

Яндекс такси может блокировать…

Sergei Timofeyev

В «Яндексе» рассказали об…
null