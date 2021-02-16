SuperJob запустил открытую рекламную платформу для продвижения вакансий, товаров и услуг Статьи редакции
Каждый работодатель получит 5 тысяч рублей в виду бонусов для продвижения товаров, услуг и вакансий в рекламном кабинете.
- SuperJob расширил функции рекламного кабинета — раньше он позволял продвигать только вакансии, рассказали vc.ru в сервисе.
- SuperJob открыл бесплатный доступ к рекламной платформе для всех рекламодателей, зарегистрированных на сайте. Каждому в рекламном кабинете будут начислены 5 тысяч рублей в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение вакансий, товаров и услуг. Для участия в кампании нужно оставить оставить заявку на сайте.
- Работать с платформой и рекламировать свои услуги могут все партнёры SuperJob по всей России: крупный, средний и малый бизнес, а также самозанятые и индивидуальные предприниматели.
- Бизнесу доступны обезличенные данные, которые пользователи SuperJob указывают в своих резюме (почти 30 млн в конце 2020 года) — от пола, возраста и наличия детей до профессии, уровня дохода и наличия водительских прав.
- Таргетинг по таким параметрам позволит показывать рекламу только тем пользователям, которым может быть интересно предложение. Рекламодатели могут отслеживать эффективность и управлять рекламными кампаниями.
- SuperJob не впервые поддерживает пользователей во время пандемии. В ноябре 2020 года сервис запустил платформу для найма и трудоустройства самозанятых специалистов — на ней зарегистрировано уже около 30 тысяч пользователей.
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4 комментария
3
Вазелин и кофеин для менеджеров среднего звена.
Какие прекрасные возможности таргета открываются.
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1
Каких менеджеров? Сегодня через SuperJob ищут разве что кассиров в Пятерочку.
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Комментарий удален
0
Такое ощущение как будто рынок в РФ все ещё расширяется, а экономика на подъёме))
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