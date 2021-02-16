Подписку со скидками на сервисы развивает Mail.ru Group — она запустила Combo в октябре 2019 года. В сентябре 2020 года компания объединила её и музыкальную подписку «ВКонтакте», представив VK Combo за 149 рублей в месяц. Количество подписчиков в компании не раскрывают.