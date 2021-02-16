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Евгения Евсеева

Количество подписчиков «Яндекс.Плюса» достигло 8 млн в начале 2021 года Статьи редакции

На конец 2020 года количество подписчиков — 6,8 млн.

  • «Яндекс» раскрыл количество подписчиков в финансовом отчёте за четвёртый квартал и 2020 год. Управляющий директор группы Тигран Худавердян отметил на звонке, что «Плюс» — одно из стратегических компонентов экосистемы компании.
  • Согласно отчёту, количество подписчиков выросло на 152% и достигло 6,8 млн пользователей на конец года. На начало 2021 года общее количество подписчиков — 8 млн, из которых более 1 млн пришли из «Такси», добавил Худавердян. Помимо России «Плюс» есть в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Израиле.
  • Впервые компания раскрыла количество российских подписчиков «Яндекс.Плюса» в октябре 2020 года — 5 млн человек. Это количество учитывает тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом, то есть привязал карту. Сколько человек пока пользуются подпиской бесплатно, в компании не раскрывают.
  • «Яндекс» запустил подписку со скидками на такси и другие сервисы из своей экосистемы в мае 2018 года. Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. Пользователи также получают кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».

  • Подписку со скидками на сервисы развивает Mail.ru Group — она запустила Combo в октябре 2019 года. В сентябре 2020 года компания объединила её и музыкальную подписку «ВКонтакте», представив VK Combo за 149 рублей в месяц. Количество подписчиков в компании не раскрывают.

  • Подписка со скидками с сентября 2020 года есть у «Сбера»: «СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц или 1990 рублей рублей в год.

#новость #яндекс #плюс

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60 60 комментариев
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Edgar Sarkisov

17

Сколько из 8 миллионов на триале?

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Антон Гранд

Edgar
7

Почти все. Я отменил свою. Я был единственный платный.

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Viktor Mann

9

Подписчики Яндекс Плюса все равно видят рекламу в Яндекс Почте - это симбиоз мазохизма обладателей подписки и безмерной жадности Яши

Ответить

Doomer

Viktor
0

Согласен, ни в одном сервисе столько рекламы нетю

Ответить

Igor Shkarin

7

И все забили на наебку с ценам на Яндекс.Такси. 

Ответить

Artur KH

Igor
0

Почему это? Никто не забыл)

Ответить

Igor Shkarin

Artur
4

За коллективный иск проголосовало человек 100) Оч хочу этого шоу)

Ответить

Влад

Igor
1

Там же писали как это работает, так что все ок.

Ответить

Sergei Timofeyev

Влад
0

Такстисту меньше, вам - на счёт. На эти 2% и живут

Ответить

selecadm

Igor
0

Я на этой неделе одного человека отговорил триал оформлять, именно из-за этого.

Ответить

Дмитрий Веселов

6

Яндекс плюс классная подписка, слушаю музыку с телефона, в машине и смотрю Кинопоиск Hd, нравится больше Окко👍🏻 На вкус и цвет как говорится 😉

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Владимир Новиков

Дмитрий
–1

Если не брать маркетплейс и такси , то сойдет. 

Ответить

Дмитрий Веселов

Владимир
1

Соглашусь 😉 Яндекс драйв ещё классный, правда сейчас свой авто и не актуально уже

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Адель Рахматуллин

6

Купил за 4 000 на год подписку плюс + Амедиатека. Пользуюсь станцией мини.

Управляю светом и кондером дома.
Хз, что люди так на Яндекс обозлились

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Александр

Адель
–2

вот попробуйте в своем яндексе найти сериал Звездный путь: Энтерпрайз
и поймете, почему не имеет смысла вся эта подписка 

Ответить

Илья М

Александр
0

а если я не фанат Стартрека?

Ответить

Evgeny Boyko

Илья
4

Тогда скорее становитесь, иначе не поймете

Ответить

Илья М

Evgeny
–2

если это фентези уровня Звездных войн, то вряд ли получится. То что отлично заходило в подростковом возрасте - нынче уже не заходит.

Ответить

Александр

Илья
0

это я в качестве примера привел

Ответить

Timur

Алексан…
0

Понятнее не стало. 

Ответить

Александр

Timur
–2

сочувствую 

Ответить

Timur

Алексан…
1

А какую мысль-то вы хотели донести? Что нет возможности подписаться одной подпиской на весь контент в мире? Ну да, это так. А в чём пример-то? 

Ответить

Александр

Timur
–1

попробуйте перечитать мой первый ответ
возможно вы ее уловите

Ответить

Timur

Алексан…
0

Тот факт, что вы всячески уходите от ответа, уже о многом говорит. 

Ответить

Александр

Timur
–2

о чем же?
возможно я просто не нахожу других слов, чтобы не повторить тоже самое

Ответить

Timur

Алексан…
0

Постарайтесь их найти всё же :) 

Ответить

Александр

Timur
–2

а есть ли смысл?
вам все равно на мой ответ
так уж из за вредности пытаетесь 

Ответить

Timur

Алексан…
1

Ну вы же для чего-то его вбросили. Значит, была какая-то мысль. Правда, как показали комменты, её никто так и не уловил. 

Ответить

Александр

Timur
–2

кроме вас пока никто обратное не писал )

Ответить

Степан

Алексан…
0

Я пишу)

Ответить

Александр

Степан
–2

где? я ваш ответ не видел

Ответить

Степан

Алексан…
–1

Уходи

Ответить

Александр

Степан
1

аргумент!
))

Ответить

Степан

Алексан…
1

))

Ответить

Илья М

Алексан…
0

ну понятно же что ни один сервис не способен объять необъятное и совместить классику Голливуда с индийскими хитами и японским нишевым аниме.

Когда у нас устаканится рынок и останется 2 гиганта-видеосервиса, условный яндекс и мейл+сбер - будет проще с выбором (2 подписки будут мастхэв :) )

Ответить

Александр

Илья
0

как это ни один?
а про ашдевидеобокс слышали?

Ответить

Илья М

Алексан…
0

нет, сейчас впервые :( даже у Нетфликс и Дисней нет 100% покрытия существующего на планете видеоконтента
З.Ы. вбил в поиск "hd videobox" - увидел несколько разных сайтов, позиционирующих себя самый лучший софт для кино. А какой сайт оригинальный-то? Или это одно и тоже, только банят за пиратку постоянно?

Ответить

Кирилл Макеев

Александр
0

на нетфликсе тоже нет

https://www.theverge.com/22256424/stocks-gamestop-wall-street-movies-wolf-big-short-streaming-netflix-hulu-hbo

Но говно всё равно Яндекс (

Ответить

Александр

Кирилл
0

а в ашдевидеобоксе есть!
поэтому пока на всех этих платных сервисах не будет того, что нужно, смысла платить им нет

Ответить

Илья М

Алексан…
0

а на чем этот видеобокс зарабатывает? занудная реклама?

Ответить

Роман Габидулин

Илья
0

Да тут не особо важно на чём он зарабатывает. Главное просто понимать, что этот HD VideoBox тупо поисковик видео в интернете, в том числе и на пиратских сайтах.
Не знаю зачем вообще человек пытается сравнивать его с легальными подписочными сервисами.

Ответить

Влад

3

Купил семейную подписку с амедиатекой и море тв на год, по акции за 2700. Стоит каждой копейки. Не жалею ни о чем..

Ответить

Илья М

2

Плачу, видимо, пока не посмотрю всё  из их видеозапасов. Больше пока не видно зачем оно мне.

Граждане из тех кто сравнивал видео-сервисы: у кого из конкурентов Кинопоиска есть возможность ускорять просмотр? У ТНТ Премьер такого нет, убожество :(

Ответить

R S

0

В чем экономическая выгода этой подписки?

Ответить

Roman Moskovskiy

R
2

Посмотрите в чек Такси

Ответить

Roman Moskovskiy

Roman
8

А, или вы про экономическую выгоду для вас?

Ответить

Владимир Новиков

R
1

В целом никакой, просто оплата муз видео сервисов

Ответить

Александр Якунин

R
0

Кино, музыка, Алиса.

Ответить

lakoros

R
0

Там разные плюсы, смотря чем пользуетесь. Лично для меня это музыка и кэшбэк в яндекс маркете.(доставка от 700 рублей бесплатна)

Ответить

Александр

0

интересно, а сколько подписчиков у ашдвидеобокса и аналогов
смысл всех этих кинотеатров если в них ничего в одном месте нет?

Ответить

Илья Константинович

Александр
3

подписки на кинотеатры шляпа полнейшая, новинки - платно, старые хиты - платно, бесплатно только российский кинематограф или провальные фильмы которые второй раз лучше не смотреть, ни Кинопоиск ни ОККО ни Смотрешка не могут сделать чтоб все фильмы были бесплатно по подписке, а смысл тогда этой подписки на Кинокраде все бесплатно))))

Ответить

Александр

Илья
1

а еще бывает, что там и за деньги нет того, что ты хочешь посмотреть 

Ответить

Алиса Селиверстова

0

если бы подписка еще влияла на стоимость такси.. хоть какая-то лояльность была бы к клиентам...а то как снег/дождь, так цены взлетают в 3-4 раза. 

Ответить

Влад

Алиса
0

Это правда, но мне нравится, что там включено еще кино и кэшбек за покупки в яндекс маркете. В общем то из-за этого и сидим чисто..

Ответить

Алиса Селиверстова

Влад
0

ну вот да, не хватает им немного лояльности. хотя цена подписки весьма доступная

Ответить

Vladimir Ivanov

–1

Аааа.... кто все эти комментаторы выше?! Какой еще КинопоискХД?! Там же смотреть нечего. Либо старье либо платно.... Такси и Каршер + 10% к цене, что бы потом тебе скинуть на эту же сумму цену?! Яндекс непонятно что творит.... Ну да ладно, раз пользователи голосуют рублем, значит все ок. И это печально... (у меня подписка есть, и я очень жду когда она закончится )

Ответить

Timur

Vladimir
0

Нет никакого +10% к цене. Уже миллион раз сравнивал. 

Смотрю через Станцию «Фарго» и «Ваша честь». Мне ок. 

Ответить

Илья М

Vladimir
0

по поводу наценки к такси владельцам подписки: на эконом-тарифы дисконта не увидел. Комфорт: мы с приятелем сверили цены на один и тот же адрес на прошлой неделе уезжая ночью из центра - ценник был одинаков (у него нет подписки). Хотя, может у них алгоритм как-то умеет такие проверки отлавливать и не палиться с наценкой? :)

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Владимир Новиков

0

По пробной подписке?))) Пока еще не поняли, где у них будет плюс к цене)))))

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Alexander Zinovkin

0

Спасибо подписке по рублю)

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