Количество подписчиков «Яндекс.Плюса» достигло 8 млн в начале 2021 года Статьи редакции
На конец 2020 года количество подписчиков — 6,8 млн.
- «Яндекс» раскрыл количество подписчиков в финансовом отчёте за четвёртый квартал и 2020 год. Управляющий директор группы Тигран Худавердян отметил на звонке, что «Плюс» — одно из стратегических компонентов экосистемы компании.
- Согласно отчёту, количество подписчиков выросло на 152% и достигло 6,8 млн пользователей на конец года. На начало 2021 года общее количество подписчиков — 8 млн, из которых более 1 млн пришли из «Такси», добавил Худавердян. Помимо России «Плюс» есть в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане и Израиле.
- Впервые компания раскрыла количество российских подписчиков «Яндекс.Плюса» в октябре 2020 года — 5 млн человек. Это количество учитывает тех, кто оформил пробный период или воспользовался промокодом, то есть привязал карту. Сколько человек пока пользуются подпиской бесплатно, в компании не раскрывают.
- «Яндекс» запустил подписку со скидками на такси и другие сервисы из своей экосистемы в мае 2018 года. Подписка «Плюс» доступна в двух тарифах: для одного человека за 199 рублей в месяц и «Мульти» для четырёх человек за 299 рублей в месяц. Пользователи также получают кэшбек в баллах за пользование сервисами «Яндекса».
Подписку со скидками на сервисы развивает Mail.ru Group — она запустила Combo в октябре 2019 года. В сентябре 2020 года компания объединила её и музыкальную подписку «ВКонтакте», представив VK Combo за 149 рублей в месяц. Количество подписчиков в компании не раскрывают.
- Подписка со скидками с сентября 2020 года есть у «Сбера»: «СберПрайм» стоит 199 рублей в месяц или 1990 рублей рублей в год.
Сколько из 8 миллионов на триале?
Подписчики Яндекс Плюса все равно видят рекламу в Яндекс Почте - это симбиоз мазохизма обладателей подписки и безмерной жадности Яши
И все забили на наебку с ценам на Яндекс.Такси.
Яндекс плюс классная подписка, слушаю музыку с телефона, в машине и смотрю Кинопоиск Hd, нравится больше Окко👍🏻 На вкус и цвет как говорится 😉
Если не брать маркетплейс и такси , то сойдет.
Соглашусь 😉 Яндекс драйв ещё классный, правда сейчас свой авто и не актуально уже
Купил за 4 000 на год подписку плюс + Амедиатека. Пользуюсь станцией мини.
Управляю светом и кондером дома.
Хз, что люди так на Яндекс обозлились
Тогда скорее становитесь, иначе не поймете
ну понятно же что ни один сервис не способен объять необъятное и совместить классику Голливуда с индийскими хитами и японским нишевым аниме.
Когда у нас устаканится рынок и останется 2 гиганта-видеосервиса, условный яндекс и мейл+сбер - будет проще с выбором (2 подписки будут мастхэв :) )
нет, сейчас впервые :( даже у Нетфликс и Дисней нет 100% покрытия существующего на планете видеоконтента
З.Ы. вбил в поиск "hd videobox" - увидел несколько разных сайтов, позиционирующих себя самый лучший софт для кино. А какой сайт оригинальный-то? Или это одно и тоже, только банят за пиратку постоянно?
на нетфликсе тоже нет
https://www.theverge.com/22256424/stocks-gamestop-wall-street-movies-wolf-big-short-streaming-netflix-hulu-hbo
Но говно всё равно Яндекс (
Да тут не особо важно на чём он зарабатывает. Главное просто понимать, что этот HD VideoBox тупо поисковик видео в интернете, в том числе и на пиратских сайтах.
Не знаю зачем вообще человек пытается сравнивать его с легальными подписочными сервисами.
Купил семейную подписку с амедиатекой и море тв на год, по акции за 2700. Стоит каждой копейки. Не жалею ни о чем..
Плачу, видимо, пока не посмотрю всё из их видеозапасов. Больше пока не видно зачем оно мне.
Граждане из тех кто сравнивал видео-сервисы: у кого из конкурентов Кинопоиска есть возможность ускорять просмотр? У ТНТ Премьер такого нет, убожество :(
В чем экономическая выгода этой подписки?
Посмотрите в чек Такси
интересно, а сколько подписчиков у ашдвидеобокса и аналогов
смысл всех этих кинотеатров если в них ничего в одном месте нет?
подписки на кинотеатры шляпа полнейшая, новинки - платно, старые хиты - платно, бесплатно только российский кинематограф или провальные фильмы которые второй раз лучше не смотреть, ни Кинопоиск ни ОККО ни Смотрешка не могут сделать чтоб все фильмы были бесплатно по подписке, а смысл тогда этой подписки на Кинокраде все бесплатно))))
если бы подписка еще влияла на стоимость такси.. хоть какая-то лояльность была бы к клиентам...а то как снег/дождь, так цены взлетают в 3-4 раза.
ну вот да, не хватает им немного лояльности. хотя цена подписки весьма доступная
Аааа.... кто все эти комментаторы выше?! Какой еще КинопоискХД?! Там же смотреть нечего. Либо старье либо платно.... Такси и Каршер + 10% к цене, что бы потом тебе скинуть на эту же сумму цену?! Яндекс непонятно что творит.... Ну да ладно, раз пользователи голосуют рублем, значит все ок. И это печально... (у меня подписка есть, и я очень жду когда она закончится )
по поводу наценки к такси владельцам подписки: на эконом-тарифы дисконта не увидел. Комфорт: мы с приятелем сверили цены на один и тот же адрес на прошлой неделе уезжая ночью из центра - ценник был одинаков (у него нет подписки). Хотя, может у них алгоритм как-то умеет такие проверки отлавливать и не палиться с наценкой? :)
По пробной подписке?))) Пока еще не поняли, где у них будет плюс к цене)))))
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