Менеджер паролей LastPass с марта перестанет быть бесплатным для двух устройств одновременно — придётся выбрать одно Статьи редакции
Либо телефон, либо компьютер.
- Об изменениях говорится в блоге компании. Сервис перестанет быть бесплатным для двух устройств с 16 марта.
- Пользователь выберет устройство, с которого ему будет доступен бесплатный менеджер в день обновления или чуть позже. Если он установит бесплатный LastPass на смартфоне, то сможет использовать его также на планшете и умных часах.
- У пользователей будет три возможности переключить «активное устройство», чтобы узнать, что именно им подходит. Устройства синхронизируются автоматически, поэтому доступ к данным не пропадёт при выборе любого из них.
- Подписка на LastPass Premium стоит €2.90 в месяц ($3,51 или 258 рублей). Компания заявила, что до введения обновления можно будет перейти на новый тариф за $2,25 (165 рублей). Есть также семейный тариф для шести аккаунтов — стоит он €3.90 ($4,72 или 347 рублей)
- Также компания сделает платную поддержку специалистов по почте с 17 мая. У бесплатных пользователей останется доступ к Центру поддержки — библиотеке ресурсов, с помощью которых они смогут сами выяснить свою проблему.
Так, что там из альтернатив?
На днях смотрел, bitwarden самый ближайший
KeePassXC - на pc/mac, Keepassium - на мобилках, синхронизация базы через что угодно. Никаких неудобств.
Пошли по скользкой дорожке Evernote
Вот говнюки, а я ведь уже так привык! А есть какая-то возможность выгрузки данных в альтернативный сервис?
Это моя советская ментальность, привычки и эмоции)) в сервисе всё устраивает, скорее всего перейду на платный тариф
Газетный шар
А перейти на тариф за 165 рублей? У вас ios или android?
Так и сделаю
Не стОит. Битварден дешевле в разы.
И качество куда выше. И безопасность ввиду открытости кода.
LastPass же регулярно становится объектом новостей об утечках. Их расширение под хром ещё недавно сливало учетные данные для последнего посещенного сайта.
€2.9 в месяц? штоа?
Два года назад переезжал. Беды были с кодировкой в «заметках» к items.
В LastPass выгружается текстовик, но формат говённый.
Всякие keepass хуже?
Пользуюсь KeeWeb на компе. Пришлось повозиться с настройками синхронизации и найти бесплатные приложения для iOS и Android, работающие с базами .kdbx Но в целом полет нормальный.
Keepass и больше ничего не нужно
Кипасс не поддерживает синхронизацию между девайсами, нужен сторонницы дропбокс.
К тому же под мобильные платформы аппки абсолютное УГ, не являющееся официальным решением.
Регулярные проблемы при сохранении базы. База тупо крашится. Минусы перекрывают плюсы.
Пользуюсь лет 8 на всех платформах и впервые слышу о таких проблемах. На мобилках раньше был дубовый, но работающий MiniKeePass, сейчас есть KeePassium. Синхронизация базы через сторонние облака не вызывает проблем.
Если вы на двух устройствах, одно из них которых оффлайн, измените записи в базе, то одна из изменившихся записей не будет изменена.
Кажется что для типичного пользователя это сущая придирка. Но нет.
Если вы админ, то у вас может быть несколько устройств, на каждом из которых появляется в ОБЛАКЕ 3-5-10 копий базы из-за конфликтов изменений. Видели такое за многие годы использования? Если нет, то у вас, видимо, один девайс.
Bitwarden лучший аналог. Никаких Roboform ни в коем случае не кормите.
Можно посмотреть в сторону решения от Intel и McAfee - TrueKey.
После поднятия цены на LastPass в 4 раза стало понятно куда они катятся.
Битвардн лучший, ибо фри для своего сервера и опенсорс.
Пользовался бесплатным ластпассом, потом перешел на платный. Через год они начали последовательно и неуклонно поднимать цены. Пережил два таких повышения, но софтина лучше так и не стала.
Год назад ушел на бесплатный битварден, не жалею вообще. Платная версия тоже есть, умеет все то же, что и ластпасс, при этом стоит копейки.
Битварден в стократ круче.
Что касается поднятия цен, я как только увидел что вместо $5 стали брать $10 потерпел год и сбежал. Сейчас обнаглели совсем: аппка в развитии остановилась на месте, а стоимость сравнима со стоимостью адекватного VPN. На момент поднятия цен даже LastPass Auth работал для айфона в адовом разрешении, версии для iPad же совсем не было.
Из платных альтернатив можно предложить 1password https://1password.com/sign-up/
$2.99 в месяц
Мне интересно, только в России такая реакция на подобные новости? Люди бесплатно пользовались годами полезной штукой, а теперь им не хочется поблагодарить жалкими 200 рублей в месяц девелоперов? Что у вас за принципы?
Не 200₽, а 1500₽. Вы как-то ошиблись раз в 5-10
Это реакция не на изменение политики, а на то как сервис много лет назад заставил меня чуть ли не вручную конвертировать базы паролей при экспорте.
Вы бы поняли о каком геморе речь, если бы видели инструмент экспорта от LastPass.
Так что вопрос не о бесплатной версии, а ВООБЩЕ о скатившемся сервисе и подставе для постоянных юзеров.
Не ошибся. В месяц!
As a current Free user, you can upgrade to Premium now for an exclusive, limited time discount and receive Premium for $2.25 per month (billed annually).
Ближайший год за 2.25 доллара в месяц (акция типа)!
Следующий год за 3 доллара в месяц. Что тоже недорого.
Мой психологический барьер - 400 рублей в месяц. И уж лишних 170 рублей в месяц за удобство и в качестве доната девсам я найду.
Такие сервисы выбираются не на месяц ввиду сложности переезда, а потому считать месячную стоимость не комильфо, имхо.
Каждый месяц с одного сервиса на другой не будешь прыгать.
Многие провайдеры облачных хранилищ (RoboForm, TrueKey, Norton, Dashlane) это понимают и выдают цену за год. Тот же ластпасс это честно делает в приложении под iOS
Считайте такие сервисы за год. Так будет честнее.
Вы думаете, я на 12 умножать не умею? Или не понимаю значения слов "месяц" и "год"?
Или вы думаете, я на найду 2000 р сейчас, чтобы заплатить за целый год вперёд? Которые все так же являются 170! р в месяц!. Даше если из провести в 2000 р в год. Ценой за месяц проще оперировать в России. Кроме того, я же говорю и о том, что любой труд должен оплачиваться. Труд программистов тоже.
Я пользуюсь им на 1 мобильном устройстве и двух PC. Проблемы за многие годы можно пересчитать по пальцам.
Я пользовался на двух ноутбуках, двух стационарных компах, двух планшетах и одном смартфоне.
Ни дня без «удвоения» баз. Кромешный ад, который я смог терпеть лишь пару месяцев, вручную подгоняя парочку последних версий баз в одну базу.
Поэтому каждый раз до изменения требовалось убеждаться что изменяемая версия является последней. Хуже кипаса нет ничего.
Пользователям с множеством девайсов требуется облачная база с выборочной синхронизацией записей. Перезапись всей базы это чушь собачья.
Ах да, ещё нюанс. Если облачная Папка расширена для двух/трёх юзеров, то база будет утраиваться (что у меня тоже было!). Решение от кипас это не мультиюзер решение. Чего нельзя сказать про битварден, способный работать по любым диагоналям на корпоративном сервисе. Бесплатно и безопасно.
StrongBox юзаю, его советовали те, кто поддерживал keepass. Для мака можно MacPass
Сейчас в Microsoft Authenticator есть менеджер паролей. Вроде неплохой. Кто пользовался?
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