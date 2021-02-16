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Рая Хачатрян

Менеджер паролей LastPass с марта перестанет быть бесплатным для двух устройств одновременно — придётся выбрать одно Статьи редакции

Либо телефон, либо компьютер.

  • Об изменениях говорится в блоге компании. Сервис перестанет быть бесплатным для двух устройств с 16 марта.
  • Пользователь выберет устройство, с которого ему будет доступен бесплатный менеджер в день обновления или чуть позже. Если он установит бесплатный LastPass на смартфоне, то сможет использовать его также на планшете и умных часах.
  • У пользователей будет три возможности переключить «активное устройство», чтобы узнать, что именно им подходит. Устройства синхронизируются автоматически, поэтому доступ к данным не пропадёт при выборе любого из них.
  • Подписка на LastPass Premium стоит €2.90 в месяц ($3,51 или 258 рублей). Компания заявила, что до введения обновления можно будет перейти на новый тариф за $2,25 (165 рублей). Есть также семейный тариф для шести аккаунтов — стоит он €3.90 ($4,72 или 347 рублей)
  • Также компания сделает платную поддержку специалистов по почте с 17 мая. У бесплатных пользователей останется доступ к Центру поддержки — библиотеке ресурсов, с помощью которых они смогут сами выяснить свою проблему.

#новость

966 просмотров
36 36 комментариев
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36 комментариев
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Денис Семенов

4

Так, что там из альтернатив? 

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Серёжа Сотников

Денис
5

На днях смотрел, bitwarden самый ближайший

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Денис Семенов

Серёжа
0

Ок. Установил и импортировал. Посмотрим. 

Ответить

Dan Badalian

Денис
1

Bitwarden/AltoPass

Ответить

Андрей Верижников

Денис
0

KeePassXC - на pc/mac, Keepassium - на мобилках, синхронизация базы через что угодно. Никаких неудобств.

Ответить

Роман Александров

4

Пошли по скользкой дорожке Evernote

Ответить

Vl Al

Роман
0

В них столько баксов закачали, что можно назвать "калифорнийский поток".

Ответить

Михаил Желтухин

Роман
0

Evernote с 2х или 3х девайсов доступен, + веб версия

Ответить

Артем Сергеевич

1

Вот говнюки, а я ведь уже так привык! А есть какая-то возможность выгрузки данных в альтернативный сервис?

Ответить

No

Артем
8

Мне так нравится, что вариант платить даже не рассматривается)

Ответить

Артем Сергеевич

No
0

Это моя советская ментальность, привычки и эмоции)) в сервисе всё устраивает, скорее всего перейду на платный тариф

Ответить

Денис Семенов

Артем
1

Да. Двумя кликами импортируется, настройки, расширенные. 

Ответить

Газетный шар

Артем
1

А перейти на тариф за 165 рублей? У вас ios или android?

Ответить

Артем Сергеевич

Газетный
0

Так и сделаю

Ответить

Dmitry Obelov

Артем
0

Не стОит. Битварден дешевле в разы.
И качество куда выше. И безопасность ввиду открытости кода.
LastPass же регулярно становится объектом новостей об утечках. Их расширение под хром ещё недавно сливало учетные данные для последнего посещенного сайта.
€2.9 в месяц? штоа?

Ответить

Dmitry Obelov

Артем
1

Два года назад переезжал. Беды были с кодировкой в «заметках» к items.
В LastPass выгружается текстовик, но формат говённый.

Ответить

Ринат Хафизов

3

Всякие keepass хуже?

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Родион Галанев

Ринат
1

Пользуюсь KeeWeb на компе. Пришлось повозиться с настройками синхронизации и найти бесплатные приложения для iOS и Android, работающие с базами .kdbx Но в целом полет нормальный.

Ответить

Илья Тюменцев

Ринат
1

Много лет на нём (Windows и Android)

Ответить

Александр

2

Keepass и больше ничего не нужно

Ответить

Dmitry Obelov

Александр
1

Кипасс не поддерживает синхронизацию между девайсами, нужен сторонницы дропбокс.
К тому же под мобильные платформы аппки абсолютное УГ, не являющееся официальным решением.
Регулярные проблемы при сохранении базы. База тупо крашится. Минусы перекрывают плюсы.

Ответить

Андрей Верижников

Dmitry
0

Пользуюсь лет 8 на всех платформах и впервые слышу о таких проблемах. На мобилках раньше был дубовый, но работающий MiniKeePass, сейчас есть KeePassium. Синхронизация базы через сторонние облака не вызывает проблем.

Ответить

Dmitry Obelov

Андрей
0

Если вы на двух устройствах, одно из них которых оффлайн, измените записи в базе, то одна из изменившихся записей не будет изменена.
Кажется что для типичного пользователя это сущая придирка. Но нет.
Если вы админ, то у вас может быть несколько устройств, на каждом из которых появляется в ОБЛАКЕ 3-5-10 копий базы из-за конфликтов изменений. Видели такое за многие годы использования? Если нет, то у вас, видимо, один девайс.

Ответить

Dmitry Obelov

2

Bitwarden лучший аналог. Никаких Roboform ни в коем случае не кормите.
Можно посмотреть в сторону решения от Intel и McAfee - TrueKey.
После поднятия цены на LastPass в 4 раза стало понятно куда они катятся.
Битвардн лучший, ибо фри для своего сервера и опенсорс.

Ответить

Bela Lugosi's Dead

2

Пользовался бесплатным ластпассом, потом перешел на платный. Через год они начали последовательно и неуклонно поднимать цены. Пережил два таких повышения, но софтина лучше так и не стала.

Год назад ушел на бесплатный битварден, не жалею вообще. Платная версия тоже есть, умеет все то же, что и ластпасс, при этом стоит копейки.

Ответить

Dmitry Obelov

Bela
0

Битварден в стократ круче.
Что касается поднятия цен, я как только увидел что вместо $5 стали брать $10 потерпел год и сбежал. Сейчас обнаглели совсем: аппка в развитии остановилась на месте, а стоимость сравнима со стоимостью адекватного VPN. На момент поднятия цен даже LastPass Auth работал для айфона в адовом разрешении, версии для iPad же совсем не было.

Ответить

Nikolay Kulakov

1

Из платных альтернатив можно предложить 1password https://1password.com/sign-up/
$2.99 в месяц

Pricing &amp; free trial | 1Password
Review our pricing and sign up for a Free Trial to get access to password manager, digital vault…
1password.com
Ответить

Ринат Хафизов

0

Мне интересно, только в России такая реакция на подобные новости? Люди бесплатно пользовались годами полезной штукой, а теперь им не хочется поблагодарить жалкими 200 рублей в месяц девелоперов? Что у вас за принципы?

Ответить

Dmitry Obelov

Ринат
0

Не 200₽, а 1500₽. Вы как-то ошиблись раз в 5-10
Это реакция не на изменение политики, а на то как сервис много лет назад заставил меня чуть ли не вручную конвертировать базы паролей при экспорте.
Вы бы поняли о каком геморе речь, если бы видели инструмент экспорта от LastPass.
Так что вопрос не о бесплатной версии, а ВООБЩЕ о скатившемся сервисе и подставе для постоянных юзеров.

Ответить

Ринат Хафизов

Dmitry
0

Не ошибся. В месяц!
As a current Free user, you can upgrade to Premium now for an exclusive, limited time discount and receive Premium for $2.25 per month (billed annually).
Ближайший год за 2.25 доллара в месяц (акция типа)!
Следующий год за 3 доллара в месяц. Что тоже недорого.
Мой психологический барьер - 400 рублей в месяц. И уж лишних 170 рублей в месяц за удобство и в качестве доната девсам я найду.

Ответить

Dmitry Obelov

Ринат
0

Такие сервисы выбираются не на месяц ввиду сложности переезда, а потому считать месячную стоимость не комильфо, имхо.
Каждый месяц с одного сервиса на другой не будешь прыгать.
Многие провайдеры облачных хранилищ (RoboForm, TrueKey, Norton, Dashlane) это понимают и выдают цену за год. Тот же ластпасс это честно делает в приложении под iOS
Считайте такие сервисы за год. Так будет честнее.

Ответить

Ринат Хафизов

Dmitry
0

Вы думаете, я на 12 умножать не умею? Или не понимаю значения слов "месяц" и "год"?
Или вы думаете, я на найду 2000 р сейчас, чтобы заплатить за целый год вперёд? Которые все так же являются 170! р в месяц!. Даше если из провести в 2000 р в год. Ценой за месяц проще оперировать в России. Кроме того, я же говорю и о том, что любой труд должен оплачиваться. Труд программистов тоже.

Ответить

Ринат Хафизов

Dmitry
0

Я пользуюсь им на 1 мобильном устройстве и двух PC. Проблемы за многие годы можно пересчитать по пальцам.

Ответить

Dmitry Obelov

Ринат
0

Я пользовался на двух ноутбуках, двух стационарных компах, двух планшетах и одном смартфоне.
Ни дня без «удвоения» баз. Кромешный ад, который я смог терпеть лишь пару месяцев, вручную подгоняя парочку последних версий баз в одну базу.
Поэтому каждый раз до изменения требовалось убеждаться что изменяемая версия является последней. Хуже кипаса нет ничего.
Пользователям с множеством девайсов требуется облачная база с выборочной синхронизацией записей. Перезапись всей базы это чушь собачья.
Ах да, ещё нюанс. Если облачная Папка расширена для двух/трёх юзеров, то база будет утраиваться (что у меня тоже было!). Решение от кипас это не мультиюзер решение. Чего нельзя сказать про битварден, способный работать по любым диагоналям на корпоративном сервисе. Бесплатно и безопасно.

Ответить

Artem 69

0

StrongBox юзаю, его советовали те, кто поддерживал keepass. Для мака можно MacPass

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Виктор Иващенков

0

Сейчас в Microsoft Authenticator есть менеджер паролей. Вроде неплохой. Кто пользовался?

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