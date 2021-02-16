Сервисы
Рая Хачатрян

Армянский сервис Krisp, убирающий посторонние звуки во время звонков, привлёк $9 млн Статьи редакции

Его выручка выросла на 2000% за год.

12 12 комментариев
1583 просмотров

Krisp привлёк $9 млн дополнительного финансирования — в августе компания получила $5 млн, пишет TechCrunch. Общая сумма раунда составила $14 млн.

Сооснователь компании Давид Багдасарян рассказал TechCrunch, что в 2020 году компания увеличила число активных пользователей в 20 раз, число бизнес-клиентов в 23 раза, а выручку — на 2000%. На рост повлияла пандемия и увеличение числа виртуальных звонков, отмечает TechCrunch.

Артавазд Минасян, сооснователь сервиса, рассказал vc.ru, что инвестиции пойдут на найм новых сотрудников, увеличение продаж и маркетинг. По его словам, сервис в целом установили больше 1 млн человек по всему миру.

По словам Багдасаряна, у Krisp сейчас более 1200 корпоративных клиентов — это банки, HR-платформы, юридические фирмы, колл-центры. Среди клиентов Минасян называет Githun, Zapier, Discord и Intel. Сервис добавил функции для компаний, например, централизованное администрирование.

В этом году выручка b2b-сектора сервиса превзошла b2c: это может быть связано с добавлением Krisp в качестве одной из функций в приложение Discord, добавляет TechCrunch. У сервиса есть функции для подкастеров и стримеров, например, шумоподавление для высококачественных голосовых каналов и удаление эха в помещении.

У компании сейчас 25 сотрудников, которые работают над разработкой и исследованиями продукта — все они находятся в Армении. «К концу 2021 года это будет команда из 45 человек, все из Армении», — сказал Багдасарян.

Багдасарян сказал, что компания пока не готова к новому раунду финансирования, но планирует провести его в течение 2021 года — когда Krisp достигнет годовой выручки в $15 млн.

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#новость #инвестиции

12 12 комментариев
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12 комментариев
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Дмитрий Оверчук

22

звонишь такой человеку, а у него на фоне армяне в нарды играют

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No

Дмитрий
4

а из usb-портов запах шашлыка прет

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Тимофей Чекулаев

No
2

я уже  туда хочу(((

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Комментарий удален

Moisha Zilberman

Дмитрий
0

И такие эээ ты патишэ эээ ... вот и есть voice clean

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Mikhailov Timur

Moisha
0

Зря вы так. Работаю с ребятами из Армении в ИТ, все прекрасно.

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Aik Music

4

Молодцы!

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Митя Колянский

4

ну и тьма в комментах 

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Anton Ilabanau

1

молодцы.
когда я их пробовал давно еще, у них вроде не было эхо подавления.

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Юрий Белоножкин

0

«Армянский сервис»? Wtf? Его разработку правительство Армении спонсировало?)

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Рая Хачатрян

Юрий
0

Всегда ж так писали

https://vc.ru/finance/158177
https://vc.ru/transport/192255
https://vc.ru/transport/175329
https://vc.ru/transport/116402

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Комментарий удален

alex twit

0

Из арцаха так просто посторонних не уберешь

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Евгений Стульников

0

Он всё ещё давит звук на шумах?

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