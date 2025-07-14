«Ведомости»: чаще всего данные «сливают» сотрудники операторов связи, самая популярная услуга — «пробив»

Выносят им обычно обвинительный приговор, но в большинстве случаев штрафуют или наказывают условным сроком. Больше половины уголовных дел в области информационной безопасности приходится на ст. 272 УК — неправомерный доступ к информации, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику «СёрчИнформ» за 2024-й и первую половину 2025 года. Из этих уголовных дел ещё 68% — на отрасль связи.В 55% случаев к уголовной ответственности привлекали сотрудников операторов связи, в 16% — представителей органов власти, в 15% — сотрудников финансового сектора.Самое «популярное» правонарушение — «пробив», то есть продажа данных абонентов и детализация их звонков. Это примерно 47% инцидентов. 33% случаев — подмена данных в системе, в том числе для выпуска SIM-карт. Ещё 16% — выгрузка и передача иной информации.В 87% случаев подобные услуги предоставляют именно рядовые сотрудники — в суде им чаще всего выносят обвинительный приговор. В 26% случаев виновников лишали свободы условно, в 45% — штрафовали. Ещё в 23% — отбирали право на занятие определённых должностей. И только в 6% случаев — сажали в тюрьму. Опрошенные «Ведомостями» эксперты говорят, что «пробивом» могут заниматься только действующие сотрудники, так как в день увольнения им закрывают доступ к внутренним системам. Но попытки намеренной передачи персональных данных третьим лицам «происходят крайне редко», уверяют они. Источник: KashelOff#новости