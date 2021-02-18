Коллекторы «Сбера» начали использовать технологию распознавания эмоций должников Статьи редакции
Программа может определить радость, удивление, нейтральное состояние, страх, уныние, раздражение и злость собеседника.
Подконтрольное «Сберу» коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК) с конца 2020 года использует распознавание эмоций для создания дальнейшего сценария диалога. Об этом пишет РБК.
Во время разговора оператора call-центра с должником программа записывает голос человека, обрабатывает его, анализирует и передаёт информацию сотруднику агентства. Данные отображаются в процентном соотношении и могут меняться по ходу разговора.
В «Сбере» рассказали, что программа может считывать эмоции и взыскателей, чтобы «заранее выявлять их выгорание и переутомление и принимать соответствующие меры».
Самое прикольное что нужно обязательно не брать звонок, это могли быть мошенники, лучше сбросить и позвонить в банк и сказать что звонили мошенники проверить счета
Полная чушь, люди работают в колл центре их самих заставляют анализировать клиента. СберБэнг что то пуху на себя лишка уже накидывает. ГовноБэнг.
Нахрена вообще тратить свое драгоценное на общение с коллекторами? Если нет денег - купи левую симку и решай вопросы письменно.
Блоги компаний
Показать еще