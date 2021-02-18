Сервисы
Новости TJ

Коллекторы «Сбера» начали использовать технологию распознавания эмоций должников Статьи редакции

Программа может определить радость, удивление, нейтральное состояние, страх, уныние, раздражение и злость собеседника.

Подконтрольное «Сберу» коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК) с конца 2020 года использует распознавание эмоций для создания дальнейшего сценария диалога. Об этом пишет РБК.

Во время разговора оператора call-центра с должником программа записывает голос человека, обрабатывает его, анализирует и передаёт информацию сотруднику агентства. Данные отображаются в процентном соотношении и могут меняться по ходу разговора.

Это позволяет нам составить более полный портрет клиента, выявить степень его удовлетворённости, нюансы эмоционального состояния и в зависимости от всего этого использовать оптимальные сценарии диалога.

Денис Кузнецов
директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка

В «Сбере» рассказали, что программа может считывать эмоции и взыскателей, чтобы «заранее выявлять их выгорание и переутомление и принимать соответствующие меры».

#новость #сбер

700 просмотров
9 9 комментариев
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 210330, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Thu, 18 Feb 2021 09:07:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Бурков

6

А по морде оно не даёт через трубку?

Ответить

Магомед Эльбрусов

5

приедут коллекторы, вместе с должником будут грустить.

Ответить

Kirill Kemenev

3

Они негативом питаются что ли?

Ответить

Roman Kotov

1

Эмоциональный терроризм начинается со сбора данных эмоций

Ответить

Roman Kotov

0

Самое прикольное что нужно обязательно не брать звонок, это могли быть мошенники, лучше сбросить и позвонить в банк и сказать что звонили мошенники проверить счета

Ответить

Игорь Крафт

0

Полная чушь, люди работают в колл центре их самих заставляют анализировать клиента. СберБэнг что то пуху на себя лишка уже накидывает. ГовноБэнг.

Ответить

Богадан Павалович

Игорь
0

Комментарии, которые мы заслужили.

Ответить

Artemy

0

И много нараспознавали? 

Ответить

Трейдер мамкин

0

Нахрена вообще тратить свое драгоценное на общение с коллекторами? Если нет денег - купи левую симку и решай вопросы письменно.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
Якутский стартап поможет сохранить родной язык в цифровой среде
В Якутске стартовала обучающая онлайн-программа для технологических предпринимателей — Преакселератор «Б8». Программу п…
0
Транспортные инновации Москвы
Подписан
Отписаться
На Demo Day «Транспортные инновации Москвы» отберут стартапы для запуска пилота в Московском транспорте
18 февраля в здании отреставрированного Северного речного вокзала пройдет Demo Day акселератора «Транспортные инновации…
3
Kauri
Подписан
Отписаться
iConsent: о том, как (не)получить сексуальное согласие
В начале месяца было запущено одно интересное приложение, которое вроде бы решает юридические казусы, но на самом деле…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Алмаз Хамидуллин
за день
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты
Дюша Метёлкин
за неделю
Подождите. Но ведь только вчера все писали, какой Тиньков розовый единорог. Как же так? Ну ведь не могут же они просто так взять деньги и не вернуть?  Сколько вам заплатили за грязную клевету? Вы из Сбербанка? Вы…
Тинькофф списал 30000 со счета ИП и уже почти месяц не может ответить, за что

Комментарии

Artemy

«Ъ»: Telegram разместит…

роман долгополов

«Тинькофф» запустил сервис…

Трейдер мамкин

«Ъ»: Telegram разместит…

Kelerius

Петербургские дилеры Hyundai…

Юрий Белоножкин

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Юрий Глотов

Белорусские ИТ-компании стали…

Сергей Перевозчиков

Как зацепить максимум клиентов…

Andreas Lapueros

Разница между видео за 1 500…

Игорь Крафт

«Ъ»: Telegram разместит…

Pavel Lautsevich

Белорусские ИТ-компании стали…

No

Как запустить wellness-стартап…

Денис Демидов

Белорусские ИТ-компании стали…

Kelerius

Петербургские дилеры Hyundai…

Арсений Петрович

Иллюзия выбора в Яндекс.Еде или…

Трейдер мамкин

Коллекторы «Сбера» начали…

Pavel Lautsevich

Белорусские ИТ-компании стали…

Kirill Sokolov

«Ъ»: Telegram разместит…

Artemy

Коллекторы «Сбера» начали…

Николай Шелопугин

«Тинькофф» запустил сервис…

Kelerius

Петербургские дилеры Hyundai…
null