Программа может определить радость, удивление, нейтральное состояние, страх, уныние, раздражение и злость собеседника.

Подконтрольное «Сберу» коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК) с конца 2020 года использует распознавание эмоций для создания дальнейшего сценария диалога. Об этом пишет РБК.

Во время разговора оператора call-центра с должником программа записывает голос человека, обрабатывает его, анализирует и передаёт информацию сотруднику агентства. Данные отображаются в процентном соотношении и могут меняться по ходу разговора.

Это позволяет нам составить более полный портрет клиента, выявить степень его удовлетворённости, нюансы эмоционального состояния и в зависимости от всего этого использовать оптимальные сценарии диалога. Денис Кузнецов директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка

В «Сбере» рассказали, что программа может считывать эмоции и взыскателей, чтобы «заранее выявлять их выгорание и переутомление и принимать соответствующие меры».