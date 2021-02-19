Apple усилила проверку приложений с «иррационально высокими ценами» для борьбы с мошенниками Статьи редакции
В частности, компания будет чаще их отклонять.
Об этом пишет 9to5mac со ссылкой на отказ, который получил один из разработчиков. В компании подтвердили, что будут отклонять приложения, которые пытаются обмануть или «ограбить» пользователей.
В электронном письме с отказом разработчику говорится, что приложение не будет одобрено, потому цена слишком высока и не соответствует ценности функций и контента для пользователя. «Установление нерационально высоких цен на контент или услуги с ограниченной стоимостью — это обман для клиентов и неприемлемо для App Store», — говорится в письме.
В результате разработчик поработал с группой проверки приложений и получил одобрение своего приложения, объяснив, что цена подписки была оправдана, поскольку приложение использовало платные API.
В рекомендациях Apple по тому, как пройти проверку для публикации в App Store, можно найти термин «грабеж» как минимум дважды: например, в разделе Business Apple заявляет что «не будет распространять приложения и предметы для покупок внутри приложений, которые являются явной подделкой».
12 февраля пользователь Twitter раскрыл несколько мошеннических приложений в App Store, приносящих миллионы долларов в год. Большинство этих приложений используют поддельные рейтинги и обзоры, чтобы отображаться в результатах поиска и выглядеть законно, но обманом заставляют пользователей оформить подписки по «иррационально высоким ценам».
Это правило действует уже давно, отмечает издание, поэтому неясно, когда Apple начала применять его более строго. Аналогичные письма разработчики получали еще в октябре 2020 года. Возможно, компания усилила проверку после проблем с мошенничеством, обнаруженных App Store, пишет 9to5mac.
Главное, на самих себя не выйти, как говорится...
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Да что ж ты не уймешься??? @Евгений Алферов , каюсь, грешен!!! Гребанные боты!
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В результате разработчик поработал с группой проверки приложений и получил одобрение своего приложения, объяснив, что цена подписки была оправдана, поскольку приложение использовало платные API.
То есть достаточно сделать ещё одру прокладку в виде сервиса с api с дорогими ценными и обойдёшь такой запрет.
И ещё очень интересно как будет оцениваться ценность получаемой услуги.
Вопросов пока больше, чем ответов. Но логика в этом вроде есть.
логики в этом ноль. Не нравится продукт - не покупаешь. Кажется, что цена завышена - не покупаешь. Тебя обманули - напиши в поддержку, пусть сделают возврат (деньги же разработчик не напрямую получает).
Немного странно называть Косту Элефтериу просто "пользователем Твиттера", он известный iOS-разработчик и автор признанного приложения FlickType для набора текста на Apple Watch.
Он шумит в твиттере и на реддите о мошеннических приложениях, имеющих тысячи сфабрикованных пятизвёздочных отзывов и берущих сотни долларов по подписке взамен на несуществующий или ограниченный функционал, довольно давно. Приятно видеть, что Apple отреагировал на его активизм.
Хорошо противостоять мошенничеству, но не с таким принципом - своих не наказывают.
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