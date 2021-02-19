В частности, компания будет чаще их отклонять.

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Об этом пишет 9to5mac со ссылкой на отказ, который получил один из разработчиков. В компании подтвердили, что будут отклонять приложения, которые пытаются обмануть или «ограбить» пользователей.

В электронном письме с отказом разработчику говорится, что приложение не будет одобрено, потому цена слишком высока и не соответствует ценности функций и контента для пользователя. «Установление нерационально высоких цен на контент или услуги с ограниченной стоимостью — это обман для клиентов и неприемлемо для App Store», — говорится в письме.

В результате разработчик поработал с группой проверки приложений и получил одобрение своего приложения, объяснив, что цена подписки была оправдана, поскольку приложение использовало платные API.

В рекомендациях Apple по тому, как пройти проверку для публикации в App Store, можно найти термин «грабеж» как минимум дважды: например, в разделе Business Apple заявляет что «не будет распространять приложения и предметы для покупок внутри приложений, которые являются явной подделкой».

12 февраля пользователь Twitter раскрыл несколько мошеннических приложений в App Store, приносящих миллионы долларов в год. Большинство этих приложений используют поддельные рейтинги и обзоры, чтобы отображаться в результатах поиска и выглядеть законно, но обманом заставляют пользователей оформить подписки по «иррационально высоким ценам».