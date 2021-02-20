Компании потратились на избирательную кампанию против закона о квалификации подрядчиков и теперь хотят вернуть деньги.

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Цены повысили Uber, Lyft, DoorDash, Instacart и Postmates, пишет The Verge. Издание отмечает, что компаниям нужны дополнительные деньги, чтобы заплатить за меру Предложение 22 — согласно ей, водители и курьеры не считаются сотрудниками, но сервисы должны предоставить им пособия на медстраховку и минимальный почасовой заработок.

В ноябре калифорнийские избиратели разрешили сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников. Чтобы добиться этого решения, совместно сервисы потратили рекордные $200 млн на избирательную кампанию, писало Bloomberg.

Кампания была построена на том, что сервисы такси не смогут должным образом заплатить и защитить водителей, если они должны будут переквалифицировать их в работников — в результате они повысят цену или сократят количество услуг, отмечает издание. Например, Uber бы потратила более $500 млн, а Lyft — $290 млн в год, если бы им пришлось считать водителей сотрудниками.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи публично заявил, что в крупных городах Калифорнии, таких как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, цены вырастут на 20-40%, а в небольших городах вырастут вдвое.

Избиратели учли аргументы компаний и приняли эту поправку, но цены всё равно выросли. По данным San Francisco Chronicle, компании взимают дополнительные деньги для выплаты пособий работникам: Uber — $1-2 с заказа, Lyft — до $1,5, Postmates — $2,5, Instacart — 3% стоимости заказа.

Вместе с этим, ухудшилось положение работников, передаёт The Guardian. Они жалуются, что плохие условия труда сохраняются, а оплата труда снизилась.