Сервисы
Рая Хачатрян

Uber, Lyft и другие подняли цены в Калифорнии после траты рекордных $200 млн, чтобы не считать подрядчиков работниками Статьи редакции

Компании потратились на избирательную кампанию против закона о квалификации подрядчиков и теперь хотят вернуть деньги.

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Цены повысили Uber, Lyft, DoorDash, Instacart и Postmates, пишет The Verge. Издание отмечает, что компаниям нужны дополнительные деньги, чтобы заплатить за меру Предложение 22 — согласно ей, водители и курьеры не считаются сотрудниками, но сервисы должны предоставить им пособия на медстраховку и минимальный почасовой заработок.

В ноябре калифорнийские избиратели разрешили сервисам не переквалифицировать подрядчиков в сотрудников. Чтобы добиться этого решения, совместно сервисы потратили рекордные $200 млн на избирательную кампанию, писало Bloomberg.

Кампания была построена на том, что сервисы такси не смогут должным образом заплатить и защитить водителей, если они должны будут переквалифицировать их в работников — в результате они повысят цену или сократят количество услуг, отмечает издание. Например, Uber бы потратила более $500 млн, а Lyft — $290 млн в год, если бы им пришлось считать водителей сотрудниками.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи публично заявил, что в крупных городах Калифорнии, таких как Сан-Франциско и Лос-Анджелес, цены вырастут на 20-40%, а в небольших городах вырастут вдвое.

Избиратели учли аргументы компаний и приняли эту поправку, но цены всё равно выросли. По данным San Francisco Chronicle, компании взимают дополнительные деньги для выплаты пособий работникам: Uber — $1-2 с заказа, Lyft — до $1,5, Postmates — $2,5, Instacart — 3% стоимости заказа.

Вместе с этим, ухудшилось положение работников, передаёт The Guardian. Они жалуются, что плохие условия труда сохраняются, а оплата труда снизилась.

В отличие от США, в Лондоне 19 февраля суд обязал Uber считать водителей сотрудниками, теперь они могут получать минимальную зарплату, отпускные и другие выплаты. Пока решение распространяется только на небольшое количество водителей, но на привилегии претендуют «десятки тысяч» подрядчиков.

#новость #uber #lyft

7 7 комментариев
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7 комментариев
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Andre Macareno

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Пять предпринимателей поставили в казино 200 лямов на черное, а выпало красное и теперь они требуют деньги назад у игроков за соседними столами? Или я что-то не так понял и они этого и добивались?

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Рая Хачатрян

Andre
10

Скорее так: пять предпринимателей решили потратить 200 лямов, чтобы достигнуть желаемого, потому что в обратном случае каждый бы платил больше 200 лямов. 

А когда цель была достигнута, подумали, а чего бы не вернуть деньги? Плюс нужны ещё дополнительные, чтоб платить за медстраховку и почасовой минимум. И повысили цены. 

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Nikolai O

Рая
3

это же хорошо, что повысили цены- теперь и другие смогут выйти на такой интересный и прибыльный рынок с меньшими ценами. 
В приведенной аналогии есть главная разница- пять предпринимателей к вам не обращаются ни с какими просьбами или требованиями- вы сами к ним зачем то обращаетесь. 

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Nikolai O

Andre
0

Все правильно поняли. Может обратиться к другим предпринимателям: пройдитесь по рынку, может и дешевле найдете. ваше право. 

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Nikolai O

1

За что боролись, на то и напоролись. Там и у на сбудет, когда прижмут Яндекс и такие же компании. Все будет красиво и дорого. А иначе не бывает, кто то должен страдать: клиент, водитель или агрегатор - выбирайте сами. 

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Aleksey Bobkov

Nikolai
0

хочу чтобы страдал агрегатор, но он никогда не страдает при любом раскладе(

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Bulat Ziganshin

–1

прелести демократии LOL

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