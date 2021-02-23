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Рая Хачатрян

Планирование сообщений, тёмные «Карты» и проверка паролей: Google рассказала о функциях, которые появятся в Android Статьи редакции

Google будет предупреждать о взломах пароля и добавит ярлыки на главный экран автомобиля при подключении к Android Auto.

14 14 комментариев
1300 просмотров

Google рассказала об обновлениях, которые появятся в Android в ближайшее время. В Google Maps появилась тёмная тема, скоро она станет доступной для пользователей Android по всему миру. Для перехода на тёмную тему необходимо в разделе настроек выбрать «Тема», а затем — «Всегда в темной теме».

Компания добавила функцию проверки пароля: если пользователь введёт пароль, который ранее был взломан, система уведомит его об этом и покажет аккаунты, которые его используют. Для этого необходима, чтобы была включена автозаполнение паролей — её можно активировать в настройках, во вкладке «Языки и ввод».

Google также разрешила пользователям планировать сообщения: пользователю необходимо как обычно написать сообщение, затем удержать кнопку отправки и выбрать дату и время для доставки сообщения. Для работы этой функции нужно установить последнюю версия приложения Android Messages.

Обновится также Android Auto: в системе появятся настраиваемые обои, а также игры, например, «Jeopardy!». На экране автомобиля появятся ярлыки с контактами, погодой и другими — сейчас они есть в меню. Чтобы получить быстрый доступ к этим функциям, нужно просто нажать на значок на дисплее автомобиля, как если бы вы это делали на телефоне, говорят в компании.

В автомобилях с широкими экранами можно разделить экран — в одной части будут отображаться карты Google, а в другой — элементы управления мультимедиа.

#новость #android #google

14 14 комментариев
9
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14 комментариев
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Николай Глущенко

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Игры в авто? Играть я полагаю нужно будет с помощью руля в качестве джойстика)

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ur spam

Николай
0

Для тетриса само то! Вправо и влево рулём, а клаксоном поворот.

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Николай Глущенко

ur
0

Отличный способ не заскучать на монотонной дороге)

Ответить

Кирилл Соколов

Николай
0

Да. И здравствуй ДТП

Ответить

Сергей Куренков

1

Это хорошо. Новые разработки всегда радуют 

Ответить

Минимальный Паша

0

До яндекс карт или навигатор им далеко

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Maria Verkhunova

Минимальный
1

Первая мысль — добавьте, блин, возможность выбора карт.

Ответить

Кирилл Соколов

Maria
0

Тоже об этом подумал... Но они пока почему то не думают)) 

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Антон

0

Ничего полезного 

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Кирилл Соколов

Антон
0

Отчасти да

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Dmitry Yashin

0

Почему все так дрочат на тёмные темы?

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Igor Filippov

Dmitry
0

А на что еще? 

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Папа Римский

0

И тут без нигрил не обошлось..

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Роман Морозов

0

Я вот думаю, проверка того что пароль взломан идёт в паре с логином или отдельно?

Мне почему-то кажется что без логина.

А тогда то, что такой пароль был в какой-то базе ничего не говорит. В конечном итоге все варианты паролей будут в базах, но легче от этого аккаунты взламывать не будет

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