Планирование сообщений, тёмные «Карты» и проверка паролей: Google рассказала о функциях, которые появятся в Android Статьи редакции
Google будет предупреждать о взломах пароля и добавит ярлыки на главный экран автомобиля при подключении к Android Auto.
Google рассказала об обновлениях, которые появятся в Android в ближайшее время. В Google Maps появилась тёмная тема, скоро она станет доступной для пользователей Android по всему миру. Для перехода на тёмную тему необходимо в разделе настроек выбрать «Тема», а затем — «Всегда в темной теме».
Компания добавила функцию проверки пароля: если пользователь введёт пароль, который ранее был взломан, система уведомит его об этом и покажет аккаунты, которые его используют. Для этого необходима, чтобы была включена автозаполнение паролей — её можно активировать в настройках, во вкладке «Языки и ввод».
Google также разрешила пользователям планировать сообщения: пользователю необходимо как обычно написать сообщение, затем удержать кнопку отправки и выбрать дату и время для доставки сообщения. Для работы этой функции нужно установить последнюю версия приложения Android Messages.
Обновится также Android Auto: в системе появятся настраиваемые обои, а также игры, например, «Jeopardy!». На экране автомобиля появятся ярлыки с контактами, погодой и другими — сейчас они есть в меню. Чтобы получить быстрый доступ к этим функциям, нужно просто нажать на значок на дисплее автомобиля, как если бы вы это делали на телефоне, говорят в компании.
В автомобилях с широкими экранами можно разделить экран — в одной части будут отображаться карты Google, а в другой — элементы управления мультимедиа.
Игры в авто? Играть я полагаю нужно будет с помощью руля в качестве джойстика)
Первая мысль — добавьте, блин, возможность выбора карт.
Ничего полезного
Почему все так дрочат на тёмные темы?
Я вот думаю, проверка того что пароль взломан идёт в паре с логином или отдельно?
Мне почему-то кажется что без логина.
А тогда то, что такой пароль был в какой-то базе ничего не говорит. В конечном итоге все варианты паролей будут в базах, но легче от этого аккаунты взламывать не будет
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