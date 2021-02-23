Google будет предупреждать о взломах пароля и добавит ярлыки на главный экран автомобиля при подключении к Android Auto.

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Google рассказала об обновлениях, которые появятся в Android в ближайшее время. В Google Maps появилась тёмная тема, скоро она станет доступной для пользователей Android по всему миру. Для перехода на тёмную тему необходимо в разделе настроек выбрать «Тема», а затем — «Всегда в темной теме».

Компания добавила функцию проверки пароля: если пользователь введёт пароль, который ранее был взломан, система уведомит его об этом и покажет аккаунты, которые его используют. Для этого необходима, чтобы была включена автозаполнение паролей — её можно активировать в настройках, во вкладке «Языки и ввод».

Google также разрешила пользователям планировать сообщения: пользователю необходимо как обычно написать сообщение, затем удержать кнопку отправки и выбрать дату и время для доставки сообщения. Для работы этой функции нужно установить последнюю версия приложения Android Messages.

Обновится также Android Auto: в системе появятся настраиваемые обои, а также игры, например, «Jeopardy!». На экране автомобиля появятся ярлыки с контактами, погодой и другими — сейчас они есть в меню. Чтобы получить быстрый доступ к этим функциям, нужно просто нажать на значок на дисплее автомобиля, как если бы вы это делали на телефоне, говорят в компании.

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