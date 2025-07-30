Cроки подключения проводного интернета выросли в России из-за «аномально высокого» спроса

В некоторых регионах количество заявок увеличилось в несколько раз.По 24,9% обращений, оформленным в июне-июле 2025 года, услугу оказали позже чем через 30 дней, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса «101 Интернет», который изучил более 2500 заявок у федеральных и региональных провайдеров. Среди них — «Ростелеком», МТС, «Транстелеком», «Уфанет» и другие.Динамика спроса была неравномерной: в одних регионах он падал, а в других резко увеличивался и совпадал с началом перебоев в работе мобильной связи, говорит основатель «101 Интернет» Александр Лёвочкин.Лидеры по доле подключений, отложенных более чем на 30 дней, — Псковская, Томская и Смоленская области. По словам одного из собеседников газеты, в его населённом пункте в Подмосковье очередь растянулась до ноября.Рост числа заявок на фиксированный широкополосный доступ подтвердили в «Транстелекоме» и «Мегафоне». По статистике первого, «в некоторых регионах рост достигает трёхкратного размера». В «Мегафоне» сообщили об увеличении количества обращений на 20% год к году в июне-июле.По данным «Ростелекома», «в последние месяцы обращения на подключение домашнего интернета в среднем увеличились на 12-15% год к году».Источник фото: РБКПо данным проекта «На связи», только в июне 2025 года интернет в России «отключали» 655 раз в разных регионах страны. Власти неоднократно объясняли сбои необходимостью обеспечивать безопасность — в частности, на фоне угрозы беспилотных атак.В конце июля Forbes сообщил, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность сохранять доступ к отдельным сервисам во время отключений интернета. Например, к Госуслугам, каналам экстренного оповещения и банковским приложениям.#новости