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Евгения Евсеева
Сервисы

Сервис аренды жилья Keygo выходцев из «Яндекса» запустился в России

До этого он работал лишь в Армении.

Источник: Keygo
Источник: Keygo
  • Пока он доступен лишь в Москве — здесь у сервиса около 30 апартаментов, пишут «Ведомости». Но сервис намерен расширять присутствие в стране за счёт городов-миллионников, выходить в них он планирует в 2026 году.
  • Keygo запустили в 2023 году Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов, которые развивали сервисы «Яндекса» на международных рынках. Стартап арендует у владельцев помещения на срок от года, а затем сдаёт. У сервиса процессы автоматизированы: например, заезд и выезд из апартаментов без собственников.
  • По собственным данным, стартап управляет более 150 объектами в Ереване. Ежемесячная выручка — больше $300 тысяч, а общее количество гостей — более 20 тысяч человек в год.
  • В октябре 2023 года Keygo привлёк $500 тысяч при оценке в $3,5 млн. В ноябре 2024-го — ещё 150 млн рублей от венчурного фонда «Билайна» и других.

#новости #keygo

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