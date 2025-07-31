Сервис аренды жилья Keygo выходцев из «Яндекса» запустился в России

До этого он работал лишь в Армении.Источник: KeygoПока он доступен лишь в Москве — здесь у сервиса около 30 апартаментов, пишут «Ведомости». Но сервис намерен расширять присутствие в стране за счёт городов-миллионников, выходить в них он планирует в 2026 году.Keygo запустили в 2023 году Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов, которые развивали сервисы «Яндекса» на международных рынках. Стартап арендует у владельцев помещения на срок от года, а затем сдаёт. У сервиса процессы автоматизированы: например, заезд и выезд из апартаментов без собственников.По собственным данным, стартап управляет более 150 объектами в Ереване. Ежемесячная выручка — больше $300 тысяч, а общее количество гостей — более 20 тысяч человек в год.В октябре 2023 года Keygo привлёк $500 тысяч при оценке в $3,5 млн. В ноябре 2024-го — ещё 150 млн рублей от венчурного фонда «Билайна» и других.#новости #keygo