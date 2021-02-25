Приложение обеспечит безопасное общение между чиновниками, считают эксперты.

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Сервис TDM Messenger разработало подведомственное департаменту информационных технологий Москвы учреждение «Информационный город», пишет РБК.

Мессенджер обнаружил корреспондент издания в Google Play. В графе «связь с разработчиком» указана ссылка на сайт ИТ-компании ID Partner, на котором также опубликована информация об аналогичном мессенджере.

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Представитель ДИТ Москвы не стал комментировать разработку приложения, но отметил, что ведомство «системно тестирует новые решения». «Опыт дистанционной работы показал важность наличия собственных разработок, направленных на повышение скорости, удобства и безопасности коммуникаций и совместной работы», — добавил он. После запроса РБК последняя версия приложения исчезла из магазина.

Корреспондент РБК выяснил, что приложение опубликовали в июле 2020 года, последнее обновление вышло в декабре этого же года. По словам разработчиков, TDM Messenger — «полноценная замена Telegram и Skype».

В приложении можно обмениваться фото и видео, совершать личные и групповые звонки, а в перспективе — видеозвонки, сообщает РБК. На сайте ID Partner указано, что мессенджер обладает «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах».

TDM Messenger обеспечивает шифрование голосовых звонков и сообщений «согласно национальным стандартам», данные хранятся «в доверенном дата-центре», есть возможность централизованного администрирования аккаунтов, интеграции с ИТ-службами организации, а также «инструменты журналирования и аудита», пишет издание.

TDM Messenger будет аналогом корпоративного мессенджера Slack, который можно адаптировать под конкретные нужды организации, предположил сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров.

Большая часть приложений не соответствует требованиям различных госструктур о сертификации протоколов, отметил сооснователь Combot Федор Скуратов.