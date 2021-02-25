Мэрия Москвы разработала приложение TDM Messenger — «полноценную замену» Telegram и Skype для чиновников Статьи редакции
Приложение обеспечит безопасное общение между чиновниками, считают эксперты.
Сервис TDM Messenger разработало подведомственное департаменту информационных технологий Москвы учреждение «Информационный город», пишет РБК.
Мессенджер обнаружил корреспондент издания в Google Play. В графе «связь с разработчиком» указана ссылка на сайт ИТ-компании ID Partner, на котором также опубликована информация об аналогичном мессенджере.
Представитель ДИТ Москвы не стал комментировать разработку приложения, но отметил, что ведомство «системно тестирует новые решения». «Опыт дистанционной работы показал важность наличия собственных разработок, направленных на повышение скорости, удобства и безопасности коммуникаций и совместной работы», — добавил он. После запроса РБК последняя версия приложения исчезла из магазина.
Корреспондент РБК выяснил, что приложение опубликовали в июле 2020 года, последнее обновление вышло в декабре этого же года. По словам разработчиков, TDM Messenger — «полноценная замена Telegram и Skype».
В приложении можно обмениваться фото и видео, совершать личные и групповые звонки, а в перспективе — видеозвонки, сообщает РБК. На сайте ID Partner указано, что мессенджер обладает «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах».
TDM Messenger обеспечивает шифрование голосовых звонков и сообщений «согласно национальным стандартам», данные хранятся «в доверенном дата-центре», есть возможность централизованного администрирования аккаунтов, интеграции с ИТ-службами организации, а также «инструменты журналирования и аудита», пишет издание.
TDM Messenger будет аналогом корпоративного мессенджера Slack, который можно адаптировать под конкретные нужды организации, предположил сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров.
Большая часть приложений не соответствует требованиям различных госструктур о сертификации протоколов, отметил сооснователь Combot Федор Скуратов.
По словам главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, чиновники сейчас пользуются Telegram, WhatsApp и другими мессенджерами, но в любой момент времени они могут остаться без доступа к связи. По его мнению, ДИТ Москвы может предложить адаптировать приложение и для других регионов.
А чебурнет все ближе... и ближе...
"Чиновники сейчас пользуются Telegram, WhatsApp и другими мессенджерами, но в любой момент времени они могут остаться без доступа к связи". Они боятся только одного - что в любой момент их могут схватить за задницу и забрать все деньги из матраса. На этом фоне чинуши полностью слетели с катушек.
От ДИТ Москвы, нам больше ни чего не надо, мы уже видели, что и как они делают
Прошу читающих поплюсовать мой комментарий. Я недавно на сервисе, оставил пару комментариев и вопросов, а какие-то лишенцы наминусовали мне карму и я теперь не могу ставить лайки понравившимся статьям. Так что прошу нормальных людей помочь восстановить справедливость.
Кучка тупых пидоров, кто минусует мою просьбу.
Давайте, давайте, тупые токсичные пидоры, минусуйте. Рашка уже в рейтинге токсичности социальных сетей на 31м месте. Ниже только ЮАР. Давайте проблем и это днище тоже )))
@Инспектор тут бот поломался
Слышь, мразь, ты кого ботом назвал, педрило?
Именно, тварь безмозглая. Надо же, что бы кто-то твою гнусную пидорскую суть обнажил! Давай, звездуй ещё мамке пожалуйся, чмошник.
Плюсану твой коммент, если скинешь сотку.
PS: площадка про бизнес же, не судите строго.
Я плюсанул
важность наличия собственных разработок
Угу, софт под винду и андроид from Майкрософт и Гугл?
В итоге чиновники останутся в ламповом Вайбере 🤜🏼
ещё более убогий мессенджер, чем whatsapp
Роскомнадзору явно должно понравиться.
Фига се новость. Чиновники повсеместно начинают и в цифровом поле закрываться от своих работодателей (имеется ввиду население страны; мы как никак налоги платим, из которых их ЗПП формируется). Интересно было бы протестировать это приложение, учитывая сколько пафоса разработчик в него вложил, а также узнать бюджет разработки.
Это государство вам деньги платит, а не вы ему. В России нет ни одной отрасли, не связанной с госсобственностью. Россия это абсолютный социализм с полностью национализированными в ГУПы и МУПы предприятиями
Никак icq 2005?
Кому-то диплом/диссертацию защитить надо кажется) прям как в шаблонах универских: «Сравнение с аналогами», «Актуальность выбранной темы» и далее по методичке
Думаю у чиновников, которые что-то как-то распределяют и согласовывают требования к секретности гораздо выше, чем может предложить эта софтина, они её конечно поставят и будут хвалить, но куй чего важного там пролетит.
Если приложение соблюдает законодательство РФ, то приложение не безопасно по определению
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