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Евгения Евсеева

Мэрия Москвы разработала приложение TDM Messenger — «полноценную замену» Telegram и Skype для чиновников Статьи редакции

Приложение обеспечит безопасное общение между чиновниками, считают эксперты.

41 41 комментарий
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Сервис TDM Messenger разработало подведомственное департаменту информационных технологий Москвы учреждение «Информационный город», пишет РБК.

Мессенджер обнаружил корреспондент издания в Google Play. В графе «связь с разработчиком» указана ссылка на сайт ИТ-компании ID Partner, на котором также опубликована информация об аналогичном мессенджере.

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Представитель ДИТ Москвы не стал комментировать разработку приложения, но отметил, что ведомство «системно тестирует новые решения». «Опыт дистанционной работы показал важность наличия собственных разработок, направленных на повышение скорости, удобства и безопасности коммуникаций и совместной работы», — добавил он. После запроса РБК последняя версия приложения исчезла из магазина.

Корреспондент РБК выяснил, что приложение опубликовали в июле 2020 года, последнее обновление вышло в декабре этого же года. По словам разработчиков, TDM Messenger — «полноценная замена Telegram и Skype».

В приложении можно обмениваться фото и видео, совершать личные и групповые звонки, а в перспективе — видеозвонки, сообщает РБК. На сайте ID Partner указано, что мессенджер обладает «беспрецедентным уровнем безопасности, отказоустойчивости и масштабируемости для совместной работы пользователей в государственных структурах».

TDM Messenger обеспечивает шифрование голосовых звонков и сообщений «согласно национальным стандартам», данные хранятся «в доверенном дата-центре», есть возможность централизованного администрирования аккаунтов, интеграции с ИТ-службами организации, а также «инструменты журналирования и аудита», пишет издание.

TDM Messenger будет аналогом корпоративного мессенджера Slack, который можно адаптировать под конкретные нужды организации, предположил сооснователь разработчика решений по анализу больших данных для госструктур и крупных корпораций Ubic Виталий Саттаров.

Большая часть приложений не соответствует требованиям различных госструктур о сертификации протоколов, отметил сооснователь Combot Федор Скуратов.

По словам главы Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, чиновники сейчас пользуются Telegram, WhatsApp и другими мессенджерами, но в любой момент времени они могут остаться без доступа к связи. По его мнению, ДИТ Москвы может предложить адаптировать приложение и для других регионов.

#новость

41 41 комментарий
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Александр Волков

9

А чебурнет все ближе... и ближе...

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Killer

Александр
–7

В США давно уже чебурнет.

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Борис Смирнов

6

"Чиновники сейчас пользуются Telegram, WhatsApp и другими мессенджерами, но в любой момент времени они могут остаться без доступа к связи". Они боятся только одного - что в любой момент их могут схватить за задницу и забрать все деньги из матраса. На этом фоне чинуши полностью слетели с катушек.

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Ярослав Шенцов

3

От ДИТ Москвы,  нам больше ни чего не надо, мы уже видели, что и как они делают 

Ответить

Alexander Essen

–24

Прошу читающих поплюсовать мой комментарий. Я недавно на сервисе, оставил пару комментариев и вопросов, а какие-то лишенцы наминусовали мне карму и я теперь не могу ставить лайки понравившимся статьям. Так что прошу нормальных людей помочь восстановить справедливость.

Ответить

Alexander Essen

Alexander
–20

Кучка тупых пидоров, кто минусует мою просьбу.

Ответить

Roman Trifonov

Alexander
5

@Инспектор даже не знаю, почему ему минусы ставят...

Ответить

Alexander Essen

Alexander
–12

Давайте, давайте, тупые токсичные пидоры, минусуйте. Рашка уже в рейтинге токсичности социальных сетей на 31м месте. Ниже только ЮАР. Давайте проблем и это днище тоже )))

Ответить

Канищев Максим

Alexander
2

@Инспектор  тут бот поломался

Ответить

Alexander Essen

Канищев
–9

Слышь, мразь, ты кого ботом назвал, педрило?

Ответить

Канищев Максим

Alexand…
2

@Инспектор оскорбления 

Ответить

Alexander Essen

Канищев
–6

Именно, тварь безмозглая. Надо же, что бы кто-то твою гнусную пидорскую суть обнажил! Давай, звездуй ещё мамке пожалуйся, чмошник.

Ответить

Канищев Максим

Alexand…
1

@Инспектор оскорбления 

Ответить

Alexander

Канищев
–6

К мамке давай, в подол высморкайся.

Ответить

Aydar Sultanov

Alexand…
2

Плюсану твой коммент, если скинешь сотку.
PS: площадка про бизнес же, не судите строго.

Ответить

Alexander Essen

Aydar
–4

За сотку ты мне можешь разве что отсосать.

Ответить

Папа Римский

Alexander
0

Я плюсанул

Ответить

Alexander Essen

Папа
–3

Благодарю, мил человек!

Ответить

Killer

Alexander
0

В США в президента вообще забанили. Не кричи от боли, раб.

Ответить

Александр Привалов

2

важность наличия собственных разработок

Угу, софт под винду и андроид from Майкрософт и Гугл?

Ответить

Иван Иванов

1

В итоге чиновники останутся в ламповом Вайбере 🤜🏼

Ответить

Kirill Sokolov

Иван
3

ещё более убогий мессенджер, чем whatsapp

Ответить

Иван Иванов

Kirill
0

Не может быть 😲

Ответить

Kirill Sokolov

1

Ищи меня в тдм мессенджер, так сказать

Ответить

Василий Поддубный

1

Распил ещё не был настолько удобен

Ответить

Магомед Эльбрусов

1

Роскомнадзору явно должно понравиться.

Ответить

Killer

Магомед
–2

Замена скайпа давно уже существует, причем под все платформы.

Ответить

El'murza Alchakov

1

Ждём слива всех данных на каком нибудь форуме

Ответить

Евгений Зимненко

0

Фига се новость. Чиновники повсеместно начинают и в цифровом поле закрываться от своих работодателей (имеется ввиду население страны; мы как никак налоги платим, из которых их ЗПП формируется). Интересно было бы протестировать это приложение, учитывая сколько пафоса разработчик в него вложил, а также узнать бюджет разработки.

Ответить

Серьезная Структура

Евгений
–3

Это государство вам деньги платит, а не вы ему. В России нет ни одной отрасли, не связанной с госсобственностью. Россия это абсолютный социализм с полностью национализированными в ГУПы и МУПы предприятиями

Ответить

Killer

Серьезная
1

Мальчик, ты дебил.

Ответить

Папа Римский

0

Никак icq 2005?

Ответить

Killer

Папа
–2

Аська и звонить умеет и видео кажет. Сейчас.

Ответить

Artem Zasypalov

0

Кому-то диплом/диссертацию защитить надо кажется) прям как в шаблонах универских: «Сравнение с аналогами», «Актуальность выбранной темы» и далее по методичке

Ответить

Чит Чат

0

А что сталось с предыдущими гос-мессенджерами?

Ответить

Leha Shum

0
Ответить

Dmitry Grechkin

0

https://tada.team. Вероятно адаптированная версия этого мессенджера.

Ответить

Николай Овчинников

0

https://ksware.ru/sandbox/com.tdm.messenger_73.apk

Ответить

xxx xxx

0

Думаю у чиновников, которые что-то как-то распределяют и согласовывают требования к секретности гораздо выше, чем может предложить эта софтина, они её конечно поставят и будут хвалить, но куй чего важного там пролетит. 

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Максим Федоров

–1

Если приложение соблюдает законодательство РФ, то приложение не безопасно по определению

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Killer

Максим
0

Т.е. если оно сливает данные и принадлежит США то это другое? Мальчик, ты дебил?

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