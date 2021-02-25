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Таня Боброва

Сервис йоги на базе ИИ Zenia Yoga российских разработчиков привлёк инвестиции от Натальи Водяновой Статьи редакции

Приложение анализирует асаны и в реальном времени подсказывает, если пользователь делает ошибку.

28 28 комментариев
1401 просмотров

Zenia Yoga получила $300 тысяч от модели и инвестора Натальи Водяновой и её бизнес-партнёра Тимона Афинского, рассказали vc.ru в стартапе, не раскрывая условия сделки.

Сервис с помощью технологий искусственного интеллекта сравнивает ученика и инструктора через камеру смартфона и сообщает, если асана выполнена с ошибкой.

В основе технологии распознавания лежат компьютерное зрение и нейросети, для обучения которых компания консультировалась с профессиональными инструкторами по йоге и проанализировала 500 тысяч изображений асан.

Zenia Yoga распознает 16 ключевых суставов и кривизну спины для оценки техники. Уроки на платформе ведут инструкторы со всего мира — сейчас их 50. Для участия в уроках в прямом эфире в приложении есть анонимный режим, где инструктору видны только линии тела.

Приложение на iOS и Android доступно на английском языке по всему миру, в будущем разработчики планируют добавить поддержку других языков. Сколько сейчас пользователей, компания не говорит, но отмечает, что за последние три месяца число новых пользователей выросло на 30%. Стоимость подписки начинается от 799 рублей в месяц.

Стартап в 2019 году основали разработчики Алексей Куров, Денис Соколов и Дмитрий Заусаев. На ранней стадии в стартап инвестировали венчурный фонд Bulba Ventures, Михаил Лялин — гендиректор геймдев-компании Zeptolab и сами основатели. Суммы компания не раскрывает.

#новость #инвестиции #стартапы

28 28 комментариев
6
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Вадим Сергеенко

3

Водянова в последнее время активно инвестирует с стартапы приложений... Flo, Loóna, Locals// крутышка!

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Илья Шишкунов

Вадим
–10

Слышь, мясоед, скажи "Фалафель круто"
(Со стороны йога кажется сектой) 

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Роман Тихомиров

Илья
3

А причем тут мясоедение/веганство, если речь про йогу?

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Илья Шишкунов

Роман
–6

Я вижу вы чуть реже встречались с йогой и всеми их гуру, рад за ваше психическое здоровье 

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Сергей Гилюк

Илья
12

Илья, я думаю, что крайности плохи во всех проявлениях. И ты прекрасно это показываешь на собственном примере.

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Роман Тихомиров

Илья
2

Каждый день, у меня жена занимается йогой ежедневно, мясо ест. Да и далеко не все вегетарианцы поехавшие и агрессивные сектанты, готовые насаживать всеядных друзей на вилы.  Стереотипы это все.

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Илья Шишкунов

Роман
0

Сегодня она нормальный человек, а завтра "гуру открывает ей чакру" и она начинает людей есть и самосожжением заниматься 
Извините, не доверяю сектантам 

Ответить

Роман Тихомиров

Илья
3

Ну, тут наверное личный опыт,  и окружение определяет отношение, так что дискуссия бессмысленна.

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Структурны

Роман
4

  тут наверное личный опыт

Ну не открывает человеку жена свою чакру, не открывает 

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Илья

Роман
0

Мне известно, что в Китае и Индии очень лояльное отношение к сектам, они вполне признаются, большие и не гоняются особо, но я всё равно с сомнением смотрю на людей из них, безусловно, личное мнение, не пытаюсь его никому навязать. 
Я вот, например, довольно позитивно отношусь и к чёрной культуре, и к мусульманской, но слышал, что у некоторых есть к ним вопросы. 

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Дюша

Илья
3

Особенно в Китае :) 

(это сарказм, нет, очень нелояльное)

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Илья

Дюша
0

Абсолютно лояльное и исторически сложившееся 
(У людей, государство в Китае против любых видов религиозных объединений) 

Ответить

Дюша

Илья
3

Государство в Китае очень трепетно относится к понятию "люди", оно себя с ними взаимозаменяет очень искренне, истово и до последнего расстрелянного в затылок члена Фалуньгун.

Ответить

Дюша Метёлкин

Илья
1

Йога — это прежде всего хороший стретчинг, Илья. Я как завсегдатай тренажёрки регулярно хожу к девочкам на йогу — есть чему поучиться.

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Илья Шишкунов

Дюша
0

Я ничего не имею против растяжек, это реально круто, я даже думал поискать в своё время такую сек...цию 
И реально только на каких-то поехавший каждый раз натыкался, я серьезно, они там квартиры сдают гуру, не едят еду по указкам, чуть ли не в сексуальном рабстве сидят, это же ку-ку совсем. 
Лучше уж на ушу пойти или на фитнес

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Дюша Метёлкин

Илья
3

У-шу — одобряю. Как и тайцзы, как и просто обычный стретчинг.
Йога у нормального мастера/мастерицы ничем отличаться не будет.
У поехавших можно и в традиционных гирях попасть в секту :) 

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Илья Шишкунов

Илья
0

А ещё лучше латиноамериканские танцы, вот это тема

Ответить

Дюша Метёлкин

Илья
0

Могу приплюсовать капоэйру — не как боевое искусство (sensible chuckle), а как очень клёвый трудозатратный фитнес с элементами чудесной растяжки под классный ритм. 

Ответить

Екатерина

Илья
0

Все верно пишешь, так как в йогу сейчас идут учиться все кому не лень для зарабатывая бабла и впихивая людям в голову шизотерическую чушь, от этого само учение превратилось в секты и выманивание денег с промытием мозгов. И сейчас в инструкторы по йоге идут очень много неадекватный, малообразованных и безответственных. Это конечно жесть. От этого страдают люди, которые прихотят на йогу и получают херню. Выбирайте тренера и задавайте вопросы про его отношение к йоге, и зачем он ею занимается. Если услышите чушь про духовные энергии, просветление и про любовь ко всем и всему-уходите не раздумывая. Йога не об этом! 

Ответить

Дюша Метёлкин

Илья
1

Мясо, как можно понять, пожираю в промышленных масштабах. Не мешает.

Ответить

Invent Valley

1

На что пойдут эти инвестиции? Опять на маркетинг и пиар?
Какая технологическая новизна у этого продукта?
Плагины распознавания положения тела - давно известны.
В чём главный месседж сообщения на VC?
В водяновой?

Ответить

Илья Шишкунов

Invent
0

У всех стартапов адекватных, среди тех, которые продукт продавать хотят, а не себя, Косты на маркетинг 5 к 1 с разработкой продукта 

Ответить

Invent Valley

Илья
0

5 к 1 - очень хорошо.
Было бы интересно узнать об этом "1" в данном конкретном случае.
Конкретно - в чём технологическая новизна разработки.
(VC вроде бы - издание про технологии, или про рекламу и маркетинг?)

Ответить

Michael Petrov

Invent
1

про рекламу и маркетинг.

Ответить

Invent Valley

Michael
0

Если так (во что не хочется верить), тогда зачем оно (издание) нужнО?
Про рекламу и маркетинг - большое количество намного более качественных изданий.

Ответить

Лев Щенин

0

Век модели короток...
Нужно искать новые темы для заработка...
А кому сейчас легко?
Молодец, Водянова !
Русский характер!

Ответить

Павел

0

Как только звезды начинают вкладываться, значит в данном стартапе уже прекратился органический рост

Ответить

Евгений Студеникин

0

Добрый день! Я представляю компанию get-grant.ru, мы занимаемся привлечением средств Государственной поддержки от Фонда Содействия Инновациям ( Фонд Бортника), малым инновационным компаниям которые находятся на начальном этапе развития, а также компаниям которые уже имеют опыт разработки и продажи своей инновационной продукции, если у Вас есть идеи или не законченные проекты, которые требуют финансирования, мы в свою очередь поможем привлечь необходимые средства, для реализации Вашего проекта. Спасибо!

Телефон для консультации: 8(966) 034-39-95

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