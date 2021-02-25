Приложение анализирует асаны и в реальном времени подсказывает, если пользователь делает ошибку.

{"id":213222,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/213222-servis-yogi-na-baze-ii-zenia-yoga-rossiyskih-razrabotchikov-privlek-investicii-ot-natali-vodyanovoy","title":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0439\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0418\u0418 Zenia Yoga \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u0438 \u0412\u043e\u0434\u044f\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/213222-servis-yogi-na-baze-ii-zenia-yoga-rossiyskih-razrabotchikov-privlek-investicii-ot-natali-vodyanovoy","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/213222-servis-yogi-na-baze-ii-zenia-yoga-rossiyskih-razrabotchikov-privlek-investicii-ot-natali-vodyanovoy&title=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0439\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0418\u0418 Zenia Yoga \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u0438 \u0412\u043e\u0434\u044f\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/213222-servis-yogi-na-baze-ii-zenia-yoga-rossiyskih-razrabotchikov-privlek-investicii-ot-natali-vodyanovoy&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0439\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0418\u0418 Zenia Yoga \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u0438 \u0412\u043e\u0434\u044f\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/213222-servis-yogi-na-baze-ii-zenia-yoga-rossiyskih-razrabotchikov-privlek-investicii-ot-natali-vodyanovoy&text=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0439\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0418\u0418 Zenia Yoga \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u0438 \u0412\u043e\u0434\u044f\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/213222-servis-yogi-na-baze-ii-zenia-yoga-rossiyskih-razrabotchikov-privlek-investicii-ot-natali-vodyanovoy","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0439\u043e\u0433\u0438 \u043d\u0430 \u0431\u0430\u0437\u0435 \u0418\u0418 Zenia Yoga \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u0438 \u0412\u043e\u0434\u044f\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439&body=https:\/\/vc.ru\/services\/213222-servis-yogi-na-baze-ii-zenia-yoga-rossiyskih-razrabotchikov-privlek-investicii-ot-natali-vodyanovoy","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1401 просмотров

Zenia Yoga получила $300 тысяч от модели и инвестора Натальи Водяновой и её бизнес-партнёра Тимона Афинского, рассказали vc.ru в стартапе, не раскрывая условия сделки.

Сервис с помощью технологий искусственного интеллекта сравнивает ученика и инструктора через камеру смартфона и сообщает, если асана выполнена с ошибкой.

В основе технологии распознавания лежат компьютерное зрение и нейросети, для обучения которых компания консультировалась с профессиональными инструкторами по йоге и проанализировала 500 тысяч изображений асан.

Zenia Yoga распознает 16 ключевых суставов и кривизну спины для оценки техники. Уроки на платформе ведут инструкторы со всего мира — сейчас их 50. Для участия в уроках в прямом эфире в приложении есть анонимный режим, где инструктору видны только линии тела.

Приложение на iOS и Android доступно на английском языке по всему миру, в будущем разработчики планируют добавить поддержку других языков. Сколько сейчас пользователей, компания не говорит, но отмечает, что за последние три месяца число новых пользователей выросло на 30%. Стоимость подписки начинается от 799 рублей в месяц.