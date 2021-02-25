«Яндекс.Браузер» ограничит передачу данных пользователей сторонним трекерам Статьи редакции
Пользователи смогут увидеть список трекеров при заходе на сайт, а также выбрать, какие из них запретить или разрешить.
Сайты, которые пользователь не посещал, не смогут получить и использовать его данные в своих интересах, в том числе для звонков или спама, рассказал «Яндекс.Браузер» в своём блоге.
Для этого команда «Яндекс.Браузера» ограничила передачу cookie-файлов пользователя: сначала в режиме «Инкогнито», а теперь и во всём браузере.
При посещении сайта, на котором работают трекеры, в адресной строке браузера появится иконка щита. Кликнув на неё, пользователь сможет открыть список трекеров и выбрать, какие из них разрешить или запретить.
По мнению компании, это решение поможет ограничить работу сторонних cookies и позволит пользователям выбирать, каким ресурсам доверять свои данные.
Ограничение сторонних трекеров работает у пользователей «Яндекс.Браузера» для компьютера, а также на смартфонах на базе Android, начиная с версии 20.12.3. На iPhone такая защита работает с момента выхода iOS 14.
Ого, вот это прогресс. Три с половиной клиента браузера явно оценят)
Столичный кран
Данные за год рядового коммерческого сайта. Прямо вот три с половиной.
Месячная аудитория Яндекс.Браузера для компьютеров — 35 миллионов пользователей. Для андроида — 33 миллиона. То есть вы прям точно угадали число, но ошиблись на несколько порядков )
Мой друг фанатик яндекса будет рад. Но опять у него ничего работать не будет лол
Годный браузер, какие аргументы против есть?)
Чем он годный?
Обычный форк хрома
Вы хотели сказать, обычный форк хромиума, такой же, как хром, брейв, опера, вивальди, эдж?
Да, обычный форк хромиума, которых уже десятки, но с телеметрией, которая шлётся в Яндекс, вместо гугла.
Во-первых, базируется на Хромиум, во-вторых, Яндекс также входят в сообщество разработчиков Хромиума.
В целом, мне удобнее использовать Яндекс, поскольку там есть удобные жесты и табло с плиткой нужных мне сайтов. Есть видео в отдельном окне. И самое главное - менеджер паролей удобный встроенный в браузер. Он отличается от Chrome и реально как Менеджер Паролей используется, с возможностью добавления вручную, редактирования, блокировки с шифрованием. С каждым разом всё лучше и лучше.
Всё лишнее (реклама, дзен, различные блоки информирования, боковая панель) спокойно отключаются.
Пробовал Chrome, Opera, Firefox, Vivaldi и многие другие. Из них нравятся Opera, Vivaldi.
Но основой браузер везде Яндекс. Моё мнение может не совпадать с мнением других, но банально писать, что кто-то там фанатик (будто больной) и указывать на "форк", не разбираясь в этом, не очень прикольно).
Попробовал бы сам им пользоваться, привык бы к жестам и Таблу. Ничего лишнего:)
Яндекс изобрёл Ghostery, но без возможности сам яндекс в блок кинуть? Хитро)
Почему без возможности? Всё честно, yandex.ru такой же домен, как и остальные, ему тоже можно запретить сторонние куки.
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