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Евгения Евсеева

«Яндекс.Браузер» ограничит передачу данных пользователей сторонним трекерам Статьи редакции

Пользователи смогут увидеть список трекеров при заходе на сайт, а также выбрать, какие из них запретить или разрешить.

21 21 комментарий
697 просмотров

Сайты, которые пользователь не посещал, не смогут получить и использовать его данные в своих интересах, в том числе для звонков или спама, рассказал «Яндекс.Браузер» в своём блоге.

Для этого команда «Яндекс.Браузера» ограничила передачу cookie-файлов пользователя: сначала в режиме «Инкогнито», а теперь и во всём браузере.

При посещении сайта, на котором работают трекеры, в адресной строке браузера появится иконка щита. Кликнув на неё, пользователь сможет открыть список трекеров и выбрать, какие из них разрешить или запретить.

По мнению компании, это решение поможет ограничить работу сторонних cookies и позволит пользователям выбирать, каким ресурсам доверять свои данные.

Ограничение сторонних трекеров работает у пользователей «Яндекс.Браузера» для компьютера, а также на смартфонах на базе Android, начиная с версии 20.12.3. На iPhone такая защита работает с момента выхода iOS 14.

#новость #яндексбраузер #яндекс

21 21 комментарий
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22 комментария
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Vladislav Stan

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Ого, вот это прогресс. Три с половиной клиента браузера явно оценят) 

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Столичный кран

Vladislav
4

Данные за год рядового коммерческого сайта. Прямо вот три с половиной.

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Vladislav Stan

Столичный
1

Ого, спасибо. Я и не думал, что все настолько печально.

Ответить

Денис Мамаев

Столичный
0

Ужоснах

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Roman Ivanov

Vladislav
4

Месячная аудитория Яндекс.Браузера для компьютеров — 35 миллионов пользователей. Для андроида — 33 миллиона. То есть вы прям точно угадали число, но ошиблись на несколько порядков )

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Столичный кран

2

В Яндексе ничего кроме Яндекса! Больше Яндекса в Яндексе, чтобы один только Яндекс!

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Vladislav Stan

Столичный
1

Яндекс решил пожрать все что есть. 

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Михаил Набоков

–2

Мой друг фанатик яндекса будет рад. Но опять у него ничего работать не будет лол

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WAVEWITHME

Михаил
3

Годный браузер, какие аргументы против есть?)

Ответить

Михаил Набоков

WAVEWITHME
3

Чем он годный? 
Обычный форк хрома

Ответить

Roman Ivanov

Михаил
5

Вы хотели сказать, обычный форк хромиума, такой же, как хром, брейв, опера, вивальди, эдж?

Ответить

Мочил манту

Roman
0

Да, обычный форк хромиума, которых уже десятки, но с телеметрией, которая шлётся в Яндекс, вместо гугла.

Ответить

Timur

Мочил
0

И с фичами, которых нет у других, ага. 

Ответить

Мочил манту

Timur
0

Бутылка, зато своя, ага

Ответить

WAVEWITHME

Михаил
3

Во-первых, базируется на Хромиум, во-вторых, Яндекс также входят в сообщество разработчиков Хромиума.

В целом, мне удобнее использовать Яндекс, поскольку там есть удобные жесты и табло с плиткой нужных мне сайтов. Есть видео в отдельном окне. И самое главное - менеджер паролей удобный встроенный в браузер. Он отличается от Chrome и реально как Менеджер Паролей используется, с возможностью добавления вручную, редактирования, блокировки с шифрованием. С каждым разом всё лучше и лучше.
Всё лишнее (реклама, дзен, различные блоки информирования, боковая панель) спокойно отключаются.
Пробовал Chrome, Opera, Firefox, Vivaldi и многие другие. Из них нравятся Opera, Vivaldi.

Но основой браузер везде Яндекс. Моё мнение может не совпадать с мнением других, но банально писать, что кто-то там фанатик (будто больной) и указывать на "форк", не разбираясь в этом, не очень прикольно).
Попробовал бы сам им пользоваться, привык бы к жестам и Таблу. Ничего лишнего:)

Ответить

Сергей

Михаил
0

А чем не годный? Есть плюсы, есть минусы.

Ответить

Михаил Набоков

WAVEWITHME
0

1) сорм
2) нельзя заблочить яндекс

Ответить

Антон Комаров

Михаил
0

И что,например,не работает?

Ответить

Влад Борщ

0

Яндекс изобрёл Ghostery, но без возможности сам яндекс в блок кинуть? Хитро)

Ответить

Roman Ivanov

Влад
1

Почему без возможности? Всё честно, yandex.ru такой же домен, как и остальные, ему тоже можно запретить сторонние куки.

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Алёна Погребняк

1

спасибо, надеюсь это будет работать

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Olga RRR

0

А шо, без этого плохо устанавливают?🤭

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