Пользователи смогут увидеть список трекеров при заходе на сайт, а также выбрать, какие из них запретить или разрешить.

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Сайты, которые пользователь не посещал, не смогут получить и использовать его данные в своих интересах, в том числе для звонков или спама, рассказал «Яндекс.Браузер» в своём блоге.

Для этого команда «Яндекс.Браузера» ограничила передачу cookie-файлов пользователя: сначала в режиме «Инкогнито», а теперь и во всём браузере.

При посещении сайта, на котором работают трекеры, в адресной строке браузера появится иконка щита. Кликнув на неё, пользователь сможет открыть список трекеров и выбрать, какие из них разрешить или запретить.

По мнению компании, это решение поможет ограничить работу сторонних cookies и позволит пользователям выбирать, каким ресурсам доверять свои данные.