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Евгения Евсеева

Основатель Badoo запустил в России сервис для аудиоэфиров Stereo Статьи редакции

Stereo запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.

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Об официальном запуске Stereo в России основатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев рассказал в интервью Forbes.

По функциям Stereo похож на Clubhouse и также позволяет пользователям проводить аудиоэфиры. Но в отличие от Clubhouse, эфиры доступны в записи, а пользователи могут получать за них донаты от слушателей.

Андреев оценивает Stereo как «проект, который может вырасти в несколько раз больше предыдущего бизнеса».

«Я подумал, что аудио спейс — это, пожалуй, единственный рынок, где сегодня никто ничего не попробовал, где никакой конкуренции и абсолютно безлимитные масштабы. Я понимал, что на этом рынке я не лезу конкурировать с кем-то, и кого-то двигать с уже насиженных позиций», — рассказал Андреев в интервью Forbes.

Андреев работал над проектом после продажи контрольной доли в компании MagicLab (владеет приложениями для знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen) инвестгруппе Blackstone Group.

По словам Андреева, у него нет партнёров, а разработка Stereo заняла более шести месяцев — в декабре 2019 года команда начала тестировать маркетинг, а само приложение начали делать в феврале 2020 года. Сервис запустили в августе 2020 года в Лос-Анджелесе, а затем в Великобритании и Европе.

Сервис будет предоставлять создателям возможность монетизировать контент в виде платных стримов или донатов, рассказал Андреев. А в ближайшие пару месяцев Stereo начнет удерживать комиссию в качестве платы за инфраструктуру, которую предоставляет создателям контента для зарабатывания денег.

По словам Андреева, у Stereo более миллиона пользователей на iOS и столько же на Android. Ежедневно на сервисе регистрируются более 50 тысяч пользователей.

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Чит Чат

Кирилл
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Из описания и картинки не очень понятно в чем суть сервиса. Позвонить другу?

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Krem-brule

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А хорошо пошла тема: теперь и новое приложение с расширенными функциями. Понимаю скептиков клабхауса, устали от хайпа. Но воплощение идеи радио в таком виде - классное. Давайте подождем , что из этого выйдет ;)

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