«Яндекс» уже много лет состоит из бизнес-юнитов. Это форма, которая позволяет достаточно большой компании продолжать быть стартапом. Слышали про «Такси», «Кинопоиск», «Лавку», «Еду», «Облако», «Авто.ру» (список неполный)?

Все это бизнес-юниты в «Яндексе», по сути отдельные компании с существенным количеством собственных функций. Все что хотят — берут из «Яндекса», все что нужно строить свое — строят самостоятельно.