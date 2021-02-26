Сервисы
Таня Боброва

«Яндекс» изменит структуру своего бизнеса и объединит «Маркет», «Такси» и «Еду» в одну группу Статьи редакции

Компания хочет добиться большей синергии своих сервисов.

11 11 комментариев
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«Яндекс» создаст две бизнес-группы — «объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами». Об этом в Facebook рассказал управляющий директор группы Тигран Худавердян.

Первая группа — «Поиск, рекламные и облачные сервисы» (то есть бизнес с рекламной моделью), которую возглавит Андрей Стыскин. Вторая — «E-com и райдтех» (все сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы) под руководством Даниила Шулейко.

Главной задачей руководителей станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними, уточнил Худавердян. Создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами, добавил он.

«Яндекс» уже много лет состоит из бизнес-юнитов. Это форма, которая позволяет достаточно большой компании продолжать быть стартапом. Слышали про «Такси», «Кинопоиск», «Лавку», «Еду», «Облако», «Авто.ру» (список неполный)?

Все это бизнес-юниты в «Яндексе», по сути отдельные компании с существенным количеством собственных функций. Все что хотят — берут из «Яндекса», все что нужно строить свое — строят самостоятельно.

Тигран Худавердян

В группу «E-com и райдтех» попадут такси-сервисы «Яндекс Go» и Uber Russia, каршеринг «Драйв», сервисы доставки еды и продуктов «Еда» и «Лавка», сервис «Едадил», весь «Маркет» и доставка, уточнили vc.ru в компании.

В группе «Поиск, рекламные и облачные сервисы» будут бизнес-юниты «Поисковой портал», «Дзен», «Услуги», «Облако», коммерческий департамент рекламы, а также сервисы для малого бизнеса и «Гео».

#новость #яндекс

11 11 комментариев
8
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Антон

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Потом все это обьеденят с Яндекс картами и переводчиком чтобы курьеру переводить 

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Рекорд Надоев

4

Они уже добились того, что когда мне нужно заказать такси, я сначала смотрю цены и время подачи в других приложениях, и только если там долго и дорого, я с большой неохотой открываю приложение, когда-то бывшее быстрым и удобным "Яндекс.Такси".
Но, видимо, пока я его не удалю нахрен, Цель не достигнута.

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Знаменитый Слава

3

"А теперь, господа, мы попробуем со всей этой поебенью взлететь" (бородатый анек)

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fapgineer

2

У Яндекса свой путь конечно. Взять и объеденить все что есть в один Яндекс ... браузер? До чего уродливая и непоротливая хрень получилась. Что будет дальше?

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Канищев Максим

0

Что они курят? Как такси обьединяется с маркетом? Это типа таксист будут возить покупки с маркета и еды на дом?

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Артемий Володин

Канищев
1

Видимо для яндекса неважно, что доставлять - человека или мешок картошки.

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White Apfel

Канищев
0

Суть не про объединение сервиса, а про объединение руководства и отделов поддержки. Модели схожие и действительно можно так сделать. Как это было с Плюсом и Музыкой — там тоже слияние произошло, но никто не жалуется

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Александр Якуненков

Канищев
0

Вы опоздали  уже  как год возят 

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Сергей Леонов

1

Теперь высокий спрос будет не только на такси, но и на стейки,  микроволновки, детское питание  

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White Apfel

0

Сплошные армяне в руководстве

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Комментарий удален

xxx xxx

0

Не докладывают бабла, приходится оптимизировать расходы. И остаётся резерв - объединить 2 группы в одну, а что потом хз.

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