«Яндекс» изменит структуру своего бизнеса и объединит «Маркет», «Такси» и «Еду» в одну группу Статьи редакции
Компания хочет добиться большей синергии своих сервисов.
«Яндекс» создаст две бизнес-группы — «объединения близких по смыслу бизнес-юнитов и экспериментов с единым руководителем, похожими бизнес-моделями, механиками развития и пользовательскими задачами». Об этом в Facebook рассказал управляющий директор группы Тигран Худавердян.
Первая группа — «Поиск, рекламные и облачные сервисы» (то есть бизнес с рекламной моделью), которую возглавит Андрей Стыскин. Вторая — «E-com и райдтех» (все сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы) под руководством Даниила Шулейко.
Главной задачей руководителей станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними, уточнил Худавердян. Создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами, добавил он.
В группу «E-com и райдтех» попадут такси-сервисы «Яндекс Go» и Uber Russia, каршеринг «Драйв», сервисы доставки еды и продуктов «Еда» и «Лавка», сервис «Едадил», весь «Маркет» и доставка, уточнили vc.ru в компании.
В группе «Поиск, рекламные и облачные сервисы» будут бизнес-юниты «Поисковой портал», «Дзен», «Услуги», «Облако», коммерческий департамент рекламы, а также сервисы для малого бизнеса и «Гео».
Они уже добились того, что когда мне нужно заказать такси, я сначала смотрю цены и время подачи в других приложениях, и только если там долго и дорого, я с большой неохотой открываю приложение, когда-то бывшее быстрым и удобным "Яндекс.Такси".
Но, видимо, пока я его не удалю нахрен, Цель не достигнута.
У Яндекса свой путь конечно. Взять и объеденить все что есть в один Яндекс ... браузер? До чего уродливая и непоротливая хрень получилась. Что будет дальше?
Что они курят? Как такси обьединяется с маркетом? Это типа таксист будут возить покупки с маркета и еды на дом?
Видимо для яндекса неважно, что доставлять - человека или мешок картошки.
Суть не про объединение сервиса, а про объединение руководства и отделов поддержки. Модели схожие и действительно можно так сделать. Как это было с Плюсом и Музыкой — там тоже слияние произошло, но никто не жалуется
Теперь высокий спрос будет не только на такси, но и на стейки, микроволновки, детское питание
Комментарий удален
Не докладывают бабла, приходится оптимизировать расходы. И остаётся резерв - объединить 2 группы в одну, а что потом хз.
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