«Тинькофф» закроет приложение для хранения документов «Вкармане» Статьи редакции
Сервис предлагает архивировать все данные.
Приложение «Вкармане» обновилось в конце февраля, чтобы пользователи могли создать архив со всеми данными. Скоро оно перестанет работать, написал в Twitter основатель и бывший гендиректор сервиса Сергей Пахандрин.
В «Тинькофф» подтвердили vc.ru, что закрывают приложение, но точных сроков не назвали. В компании добавили, что всё больше уходят в сторону «суперприложения».
«Вкармане» запущено в 2013 году, «Тинькофф» купил сервис три года спустя. Близкие к сторонам сделки источники «Ведомостей» оценивали её сумму менее чем в $1 млн. Пахандрин тогда говорил, что компания покупает сам проект, без команды.
Сервис позволял хранить в смартфоне документы вроде паспорта, прав и СНИЛСа, банковские данные, заметки и пароли. Приложение доступно в App Store, Google Play и Microsoft Store.
К концу 2016 года проект набрал 700 тысяч установок, у него 150 тысяч пользователей в месяц, писало издание. Сколько сейчас пользователей у приложения, в «Тинькофф» пока не ответили.
Ну ё маё, в своё время я его купил за немаленькие для студента деньги. До покупки Тинькофф-банком он был хорош, полностью оффлайн приложение с удобным интерфейсом.
Очень удобное приложение. Сам пользуюсь. Функционал похожий есть и в самом приложении Тинькофф, но там далеко не все документы(
В приложении Тинькофф ещё и проблема, что часть данных скрыты звёздочками и их не отобразить никак :(
А во «Вкармане» - пожалуйста! Все введённые данные были всегда доступны.
Похоже, придётся окончательно переехать в 1Password
Я вот никогда не буду хранить документы в приложении банка. Ведь ясно же что они их собирают лишь для "бигдаты" и слива на сторону для скорингов и кросс-продаж.
По какой причине закрывают?
Вы слышали о данном приложении?
Видимо будут развивать этот же функционал внутри приложения Тинькофф
Уже развивают, есть вкладка документы. Очень удобно.
ну че, кто сделает ещё раз? а то я уже дизайн начал делать))
Внутренний параноик орёт каждый раз, когда я в защищённую папку самсунга кладу скан документа, а тут люди сами в приложение дяде свои документы выкладывают...
Блоги компаний
Показать еще