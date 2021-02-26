Сервис предлагает архивировать все данные.

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Приложение «Вкармане» обновилось в конце февраля, чтобы пользователи могли создать архив со всеми данными. Скоро оно перестанет работать, написал в Twitter основатель и бывший гендиректор сервиса Сергей Пахандрин.

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В «Тинькофф» подтвердили vc.ru, что закрывают приложение, но точных сроков не назвали. В компании добавили, что всё больше уходят в сторону «суперприложения».

«Вкармане» запущено в 2013 году, «Тинькофф» купил сервис три года спустя. Близкие к сторонам сделки источники «Ведомостей» оценивали её сумму менее чем в $1 млн. Пахандрин тогда говорил, что компания покупает сам проект, без команды.

Сервис позволял хранить в смартфоне документы вроде паспорта, прав и СНИЛСа, банковские данные, заметки и пароли. Приложение доступно в App Store, Google Play и Microsoft Store.