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Таня Боброва

«Тинькофф» закроет приложение для хранения документов «Вкармане» Статьи редакции

Сервис предлагает архивировать все данные.

17 17 комментариев
830 просмотров

Приложение «Вкармане» обновилось в конце февраля, чтобы пользователи могли создать архив со всеми данными. Скоро оно перестанет работать, написал в Twitter основатель и бывший гендиректор сервиса Сергей Пахандрин.

В «Тинькофф» подтвердили vc.ru, что закрывают приложение, но точных сроков не назвали. В компании добавили, что всё больше уходят в сторону «суперприложения».

Sergey Pakhandrin @pakhandrin
Ушла эпоха https://t.co/0cxcG8oCgU

«Вкармане» запущено в 2013 году, «Тинькофф» купил сервис три года спустя. Близкие к сторонам сделки источники «Ведомостей» оценивали её сумму менее чем в $1 млн. Пахандрин тогда говорил, что компания покупает сам проект, без команды.

Сервис позволял хранить в смартфоне документы вроде паспорта, прав и СНИЛСа, банковские данные, заметки и пароли. Приложение доступно в App Store, Google Play и Microsoft Store.

К концу 2016 года проект набрал 700 тысяч установок, у него 150 тысяч пользователей в месяц, писало издание. Сколько сейчас пользователей у приложения, в «Тинькофф» пока не ответили.

#новость #тинькофф

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Олча Артна

6

Ну ё маё, в своё время я его купил за немаленькие для студента деньги. До покупки Тинькофф-банком он был хорош, полностью оффлайн приложение с удобным интерфейсом.

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Максим Хохрин

3

Очень удобное приложение. Сам пользуюсь. Функционал похожий есть и в самом приложении Тинькофф, но там далеко не все документы(

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Илья Дудулин

Максим
1

В приложении Тинькофф ещё и проблема, что часть данных скрыты звёздочками и их не отобразить никак :(
А во «Вкармане» - пожалуйста! Все введённые данные были всегда доступны.

Похоже, придётся окончательно переехать в 1Password

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Андрей Малолин

Максим
0

Я вот никогда не буду хранить документы в приложении банка. Ведь ясно же что они их собирают лишь для "бигдаты" и слива на сторону для скорингов и кросс-продаж.

Ответить

Никита Мотыль

1

По какой причине закрывают?

Ответить

Alexander Sorokin

Никита
1

Вы слышали о данном приложении?

Ответить

unknown

Alexander
7

Да, конечно! Крутое, всегда выручает!

Ответить

Артем Голендберг

Никита
0

Видимо будут развивать этот же функционал внутри приложения Тинькофф

Ответить

Дмитрий Гвозданный

Артем
0

Уже развивают, есть вкладка документы. Очень удобно.

Ответить

Артем Голендберг

Дмитрий
1

Да но пока этот функционал конченый

Ответить

Владислав Романов

1

ну че, кто сделает ещё раз? а то я уже дизайн начал делать))

Ответить

unknown

Владислав
0

Владислав, поделись потом результатом))

Ответить

Владислав Романов

unknown
0

картинками/прототипом? прогера бы под айос)

Ответить

Галина Журавлева

1

Капец, печально(( пользуюсь, очень удобно!!

Ответить

Евгений Кислов

0

Капец.. надеюсь что то такое же удобное придумают

Ответить

Рекорд Надоев

0

Внутренний параноик орёт каждый раз, когда я в защищённую папку самсунга кладу скан документа, а тут люди сами в приложение дяде свои документы выкладывают...

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Artemy

0

Это зелёный чай

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