Фонд Владимира Потанина Winter Capital купил 20% в разработчике тренажёров для врачей DocClub Статьи редакции
Эксперты оценивают компанию в $3 млн.
- Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей фонда и компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.
- DocClub основал Михаил Литвиненко в 2019 году. Стартап предлагает врачам в игровой форме изучить сложные случаи заболеваний и ставить диагнозы, а также консультироваться с коллегами и знакомиться с результатами клинических исследований.
- Тренажёры DocClub имитируют реальную врачебную практику и состоят из нескольких уровней: анамнез, анализы, предварительный диагноз, назначение лечения. За их прохождение пользователь получает баллы. Всего платформой пользуются более 700 специалистов.
Врачи не платят за доступ к тренажёрам, стартап монетизируется благодаря контрактам с фармацевтическими компаниями — они получают доступ к системе, в котором могут отслеживать, какие лекарства выписывают врачи, а также продвигать свои препараты, отмечает основатель DocClub.
- Инвестиции от фонда Потанина компания направит на продвижение проекта в крупных городах, где DocClub планирует охватить более 4500 узкоспециализированных врачей. В будущем Литвиненко хочет аккредитовать симулятор в Минздраве: например, можно будет засчитывать баллы, набранные в тренажёры, как оценки в университете.
- Инвестиционный директор фонда Sistema VC Эмиль Гафаров оценивает стартап примерно в $3 млн. Из этой оценки следует, что сумма инвестиций Winter Capital в DocClub предположительно может составлять около $600 тысяч.
- В портфолио Winter Capital уже есть медицинские компании — фармацевтическая «Петровакс» и ИТ-платформа DocPlanner. Кроме них, фонд инвестировал в онлайн-кинотеатр ivi, «Банки.ру», школу английского языка SkyEng, разработчика электробусов Arrival и в других.
202 просмотров
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 214847, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Mar 2021 07:49:24 +0300", "is_special": false }
0
1 комментарий
0
Нормальная партнерка. Фарм компании отслеживают какое количество их препаратов было рекомендовано и куплено. Тут даже можно сквозную аналитику выстроить если мотивировать аптеки регистрировать продажу по рецепту в нужное приложение ))
Врачам бонусы, пациенту рекламируемый товар.
Ответить
Блоги компаний
Главное за неделю: долги и монетизация Telegram, интервью основателей Playrix Олегу Тинькову и обзор «Яндекс.Ровера»
2020 VS 2021 в контексте информационной безопасности
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Фонд Владимира Потанина Winter…
Здоровые утренние привычки за…
Как я делал бизнес на Дальнем…
Я предупредил банк Тинькофф о…
Я предупредил банк Тинькофф о…
Как я делал бизнес на Дальнем…
Почему авито и циан рухнут под…
Почему авито и циан рухнут под…
Новый сервис налоговой с…
Почему авито и циан рухнут под…
Почему авито и циан рухнут под…
Карты «Мир» получат поддержку…
Мой аккаунт на Яндекс.Маркете…