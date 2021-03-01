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Рая Хачатрян

Фонд Владимира Потанина Winter Capital купил 20% в разработчике тренажёров для врачей DocClub Статьи редакции

Эксперты оценивают компанию в $3 млн.

  • Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей фонда и компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.
  • DocClub основал Михаил Литвиненко в 2019 году. Стартап предлагает врачам в игровой форме изучить сложные случаи заболеваний и ставить диагнозы, а также консультироваться с коллегами и знакомиться с результатами клинических исследований.
  • Тренажёры DocClub имитируют реальную врачебную практику и состоят из нескольких уровней: анамнез, анализы, предварительный диагноз, назначение лечения. За их прохождение пользователь получает баллы. Всего платформой пользуются более 700 специалистов.

  • Врачи не платят за доступ к тренажёрам, стартап монетизируется благодаря контрактам с фармацевтическими компаниями — они получают доступ к системе, в котором могут отслеживать, какие лекарства выписывают врачи, а также продвигать свои препараты, отмечает основатель DocClub.

  • Инвестиции от фонда Потанина компания направит на продвижение проекта в крупных городах, где DocClub планирует охватить более 4500 узкоспециализированных врачей. В будущем Литвиненко хочет аккредитовать симулятор в Минздраве: например, можно будет засчитывать баллы, набранные в тренажёры, как оценки в университете.
  • Инвестиционный директор фонда Sistema VC Эмиль Гафаров оценивает стартап примерно в $3 млн. Из этой оценки следует, что сумма инвестиций Winter Capital в DocClub предположительно может составлять около $600 тысяч.
  • В портфолио Winter Capital уже есть медицинские компании — фармацевтическая «Петровакс» и ИТ-платформа DocPlanner. Кроме них, фонд инвестировал в онлайн-кинотеатр ivi, «Банки.ру», школу английского языка SkyEng, разработчика электробусов Arrival и в других.

#новость #инвестиции

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1 1 комментарий
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Артём Лисин

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Нормальная партнерка. Фарм компании отслеживают какое количество их препаратов было рекомендовано и куплено. Тут даже можно сквозную аналитику выстроить если мотивировать аптеки регистрировать продажу по рецепту в нужное приложение ))
Врачам бонусы, пациенту рекламируемый товар. 

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