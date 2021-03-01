Врачи не платят за доступ к тренажёрам, стартап монетизируется благодаря контрактам с фармацевтическими компаниями — они получают доступ к системе, в котором могут отслеживать, какие лекарства выписывают врачи, а также продвигать свои препараты, отмечает основатель DocClub.