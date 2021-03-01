Связанный с Владимиром Потаниным фонд купил 20% в разработчике тренажёров для врачей DocClub Статьи редакции
Эксперты оценивают компанию в $3 млн.
- Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Winter Capital и компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.
- DocClub основал Михаил Литвиненко в 2019 году. Стартап предлагает врачам в игровой форме изучить сложные случаи заболеваний и ставить диагнозы, а также консультироваться с коллегами и знакомиться с результатами клинических исследований.
- Тренажёры DocClub имитируют реальную врачебную практику и состоят из нескольких уровней: анамнез, анализы, предварительный диагноз, назначение лечения. За их прохождение пользователь получает баллы. Всего платформой пользуются более 700 специалистов.
Врачи не платят за доступ к тренажёрам, стартап монетизируется благодаря контрактам с фармацевтическими компаниями — они получают доступ к системе, в которой могут отслеживать, какие лекарства выписывают врачи, а также продвигать свои препараты, отмечает основатель DocClub.
- Инвестиции от Winter Capital компания направит на продвижение проекта в крупных городах, где DocClub планирует охватить более 4500 узкоспециализированных врачей. В будущем Литвиненко хочет аккредитовать симулятор в Минздраве: например, можно будет засчитывать баллы, набранные в тренажёры, как оценки в университете.
- Инвестиционный директор фонда Sistema VC Эмиль Гафаров оценивает стартап примерно в $3 млн. Из этой оценки следует, что сумма инвестиций Winter Capital в DocClub предположительно может составлять около $600 тысяч.
- В портфолио Winter Capital уже есть медицинские компании — фармацевтическая «Петровакс» и ИТ-платформа DocPlanner. Кроме них, фонд инвестировал в онлайн-кинотеатр ivi, «Банки.ру», школу английского языка SkyEng, разработчика электробусов Arrival и в других.
Нормальная партнерка. Фарм компании отслеживают какое количество их препаратов было рекомендовано и куплено. Тут даже можно сквозную аналитику выстроить если мотивировать аптеки регистрировать продажу по рецепту в нужное приложение ))
Врачам бонусы, пациенту рекламируемый товар.
еще в украинском Крыму давно была такая практика. Терапевт тебе выписывает лекарство, но уточняет: купить только его и только в определенной аптеке(их там 2 или 3 на территории горбольницы). А еще, если нужна было заключение или справка, заставляли бегать в магазин и покупать для них канцтовары, пачку бумаги и пр. И это не 90-е, а нынешний век.
Вспомнил...как сюр какой-то.
В украинском Крыму это где не было света, воды и интернета?
С того времени, практически, с чистого листа все отстроили. Сейчас заживут
Довольно перспективный проект в плане повышения квалификации врачей. Ну а продвижение определённой фармы всегда было, есть и будет.
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