Сервисы
Рая Хачатрян

Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в открытый доступ Статьи редакции

Среди них также информация о пользователях из России.

  • На утечку обратили внимание эксперты CyberNews. Как пишет издание, пользователь продаёт базы данных пользователей сервисов Gecko VPN, Super VPN и Chat VPN.
  • Среди данных — сведения о мобильных устройствах пользователей, например, тип и бренд телефона, адреса электронной почты и пароли, которые пользователи использовали для входа в сервисы, а также информация о сделанных пользователями платежах.
  • «Коммерсантъ» ознакомился с базой данных. Издание пишет, что она датируется 24 февраля 2021 года и содержит информацию о пользователей из России, а также данные о странах и оплате премиум-аккаунтов.
  • У приложения Super VPN для Android более 100 млн скачиваний, у Gecko VPN — 10 млн, а Chat VPN — 50 тысяч, отмечает CyberNews

  • Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявляют, что мошенники могут использовать эти данные для атак по типу «человек в середине» — когда хакер перехватывает веб-сессии пользователей. Так они могут получить доступ к паролям и CVV-кодам банковских карт, добавляет эксперт центра продуктов Solar Dozor Алексей Кубарев.

  • CyberNews обратился в VPN-сервисы за комментариями и подтверждением подлинности данных, но они пока не ответили на запрос издания.
  • В июле 2020 года уже была утечка данных более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых был и Super VPN.

#новость #vpn #утечкиданных

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MEGAtraXXXer666

18

Так бесплатные VPN для этого и созданы, в чем новость то?

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Anton Reut

MEGAtraXXXer666
23

Для чего "для этого"? Чтобы все потом знали что MEGAtraXXXer666 искал анальное порно с конями?

Ответить

Andreas Lapueros

Anton
13

Вы так пишете как будто это что-то плохое?

Ответить

Алексей Клыков

MEGAtraXXXer666
4

написано «премиумных» пользователей тоже слили

Ответить

Михаил М

MEGAtraXXXer666
1

А платные чем-то отличаются?

Ответить

Немыслимый ихтиандр

Михаил
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

Ответить

Lazy Snow

18

Кто-то удивлён?

Ответить

Gre Li

7

 Так они могут получить доступ к паролям и CVV-кодам банковских карт, добавляет эксперт центра продуктов Solar Dozor Алексей Кубарев.

Где-то есть ещё оплата без https? Разве это не запрещено?

Ответить

Павел Бондаренко

Gre
1

Ага, "мэн ин зэ миддл". Щас же. Интересно, как тот умник из текста представляет себе реализацию этой атаки.

Ответить

Sam Beckett

3

А что, правда есть гении, которые оплачивают что-то используя бесплатные VPN-cервисы?

Ответить

Илья Шишкунов

Sam
2

Могут случайно забыть выключить программу, вполне вероятно такое 

Ответить

Mike Kosulin

Sam
0

К сожалению

Ответить

Немыслимый ихтиандр

Sam
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Антон

2

Про утечку данных из банков интереснее. 

Ответить

Антон

1

Запрещаю запретить ВПН 

Ответить

Юрий Белоножкин

Антон
0

Del 

Ответить

Папа Римский

0

И как теперь жить? Использовать только Tor?

Ответить

Mike Kosulin

Папа
0

Из бесплатных – хз.
Я вот оплатил RedShield VPN на год, меня приятно удивила скорость.

Ответить

Andreas Lapueros

Mike
7

Через годик приятно удивят твои слитые данные )

Ответить

Alex

Andreas
0

скорее после приятного удивления, будет неприятное удивление, такие вот удивительные услуги )))

Ответить

Владимир Летягин

Папа
1

Vps за три сотки + wireguard

Ответить

Немыслимый ихтиандр

Папа
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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L A

0

Я уже писал тут одну кул стори из хостингового мира:
Скорее всего все эти  "провайдеры" используют примерно одинаковой умышленно или нет кривоты ПО  с дырками через которые удобно всё попереть.

https://vc.ru/services/143403-issledovateli-obnaruzhili-v-internete-dannye-20-mln-polzovateley-besplatnyh-vpn-servisov?comment=1960379

Исследователи обнаружили в интернете данные 20…
Среди них могут быть «десятки и даже сотни тысяч россиян», считают эксперты.
vc.ru
Ответить

Andreas Lapueros

0

Публичные впн это что-то вроде вокзальной площади, ничего ценного и личного там лучше не оставлять )

Ответить

Анатолий Щербина

0

Не буду удалять vpn, вдруг какая ошибка произойдёт и мне наоборот переведут денег 😁

Ответить

Павел Бондаренко

Анатолий
0

Отправил Вам на карту 768 долларов. Для перевода скиньте мне в личку номер карты и срок действия

Ответить

Dear Moscow,

0

Добавлю ссылку из того, что встречал, изучая смежные материалы по работе.

101 VPN-сервис принадлежит лишь 23-м компаниям:

https://vpnpro.com/blog/hidden-vpn-owners-unveiled-97-vpns-23-companies/

Hidden VPN Owners Unveiled: 101 VPNs Run by 23…
The VPN market is smaller than you think: our original research uncovered that 101 popular VPN…
vpnpro.com
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Vladimir Osipov

0

Не "утекли", а "не получилось продать"

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Немыслимый ихтиандр

0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Alex

0

Вместо того, чтобы потратить немного усилий, и получить свой персональный VPN на VPS, люди занимаются подобной фигней. И получают вот такой результат. Ну что ж, результат предсказуем.

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Alexey Smirnoff

0

Вот так, за всё бесплатное нужно платить. В данном случае своими личными данными.

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