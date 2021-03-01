Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявляют, что мошенники могут использовать эти данные для атак по типу «человек в середине» — когда хакер перехватывает веб-сессии пользователей. Так они могут получить доступ к паролям и CVV-кодам банковских карт, добавляет эксперт центра продуктов Solar Dozor Алексей Кубарев.