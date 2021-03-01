Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в открытый доступ Статьи редакции
Среди них также информация о пользователях из России.
- На утечку обратили внимание эксперты CyberNews. Как пишет издание, пользователь продаёт базы данных пользователей сервисов Gecko VPN, Super VPN и Chat VPN.
- Среди данных — сведения о мобильных устройствах пользователей, например, тип и бренд телефона, адреса электронной почты и пароли, которые пользователи использовали для входа в сервисы, а также информация о сделанных пользователями платежах.
- «Коммерсантъ» ознакомился с базой данных. Издание пишет, что она датируется 24 февраля 2021 года и содержит информацию о пользователей из России, а также данные о странах и оплате премиум-аккаунтов.
- У приложения Super VPN для Android более 100 млн скачиваний, у Gecko VPN — 10 млн, а Chat VPN — 50 тысяч, отмечает CyberNews
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявляют, что мошенники могут использовать эти данные для атак по типу «человек в середине» — когда хакер перехватывает веб-сессии пользователей. Так они могут получить доступ к паролям и CVV-кодам банковских карт, добавляет эксперт центра продуктов Solar Dozor Алексей Кубарев.
- CyberNews обратился в VPN-сервисы за комментариями и подтверждением подлинности данных, но они пока не ответили на запрос издания.
- В июле 2020 года уже была утечка данных более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов, среди которых был и Super VPN.
Так бесплатные VPN для этого и созданы, в чем новость то?
Для чего "для этого"? Чтобы все потом знали что MEGAtraXXXer666 искал анальное порно с конями?
А платные чем-то отличаются?
Так они могут получить доступ к паролям и CVV-кодам банковских карт, добавляет эксперт центра продуктов Solar Dozor Алексей Кубарев.
Где-то есть ещё оплата без https? Разве это не запрещено?
Ага, "мэн ин зэ миддл". Щас же. Интересно, как тот умник из текста представляет себе реализацию этой атаки.
А что, правда есть гении, которые оплачивают что-то используя бесплатные VPN-cервисы?
Запрещаю запретить ВПН
И как теперь жить? Использовать только Tor?
Из бесплатных – хз.
Я вот оплатил RedShield VPN на год, меня приятно удивила скорость.
Через годик приятно удивят твои слитые данные )
Я уже писал тут одну кул стори из хостингового мира:
Скорее всего все эти "провайдеры" используют примерно одинаковой умышленно или нет кривоты ПО с дырками через которые удобно всё попереть.
https://vc.ru/services/143403-issledovateli-obnaruzhili-v-internete-dannye-20-mln-polzovateley-besplatnyh-vpn-servisov?comment=1960379
Публичные впн это что-то вроде вокзальной площади, ничего ценного и личного там лучше не оставлять )
Не буду удалять vpn, вдруг какая ошибка произойдёт и мне наоборот переведут денег 😁
Отправил Вам на карту 768 долларов. Для перевода скиньте мне в личку номер карты и срок действия
Добавлю ссылку из того, что встречал, изучая смежные материалы по работе.
101 VPN-сервис принадлежит лишь 23-м компаниям:
https://vpnpro.com/blog/hidden-vpn-owners-unveiled-97-vpns-23-companies/
Вместо того, чтобы потратить немного усилий, и получить свой персональный VPN на VPS, люди занимаются подобной фигней. И получают вот такой результат. Ну что ж, результат предсказуем.
Вот так, за всё бесплатное нужно платить. В данном случае своими личными данными.
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