VK Работа предложила сообществам автоматизировать размещение вакансий за комиссию Статьи редакции
Сообщества также смогут заработать с каждой публикации вакансии в других сервисах.
Владельцы городских и HR-сообществ во «ВКонтакте» смогут автоматизировать размещение вакансий с помощью кнопки в настройках, исключив личное общение с рекрутерами и пользователями. Об этом vc.ru сообщили в VK Работа (ранее Worki).
Модерацию возьмёт на себя сервис в обмен на комиссию в 5%, администраторы сообществ получат 95% стоимости за размещение у себя на стене. Цену размещения владелец сообщества устанавливает самостоятельно.
В опубликованном посте с вакансией будут отображены её название, город, зарплата, описание и график работы; соискатель увидит расстояние до потенциального места работы. Работодатель может разместить пост в сообществах с упоминанием или ссылкой на свой профиль в соцсети или анонимно.
Также администраторы смогут получать деньги с каждой платной вакансии, размещённой на других платформах (сайт и приложение VK Работа, «ВКонтакте» и «Одноклассники») через кнопку их сообщества. Они получат 50% стоимости, комплексный тариф в сервисах определяет VK Работа.
По расчётам сервиса, подключиться к бирже вакансий VK Работа смогут более 100 тысяч городских и HR-сообществ «ВКонтакте».
У вк проснулись амбиции захватить нишу LinkedIn или пока рано тереть непристойные фото из профиля и петь дифирамбы собственной эффективности?😂
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