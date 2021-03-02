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Таня Боброва

VK Работа предложила сообществам автоматизировать размещение вакансий за комиссию Статьи редакции

Сообщества также смогут заработать с каждой публикации вакансии в других сервисах.

3 3 комментария
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Владельцы городских и HR-сообществ во «ВКонтакте» смогут автоматизировать размещение вакансий с помощью кнопки в настройках, исключив личное общение с рекрутерами и пользователями. Об этом vc.ru сообщили в VK Работа (ранее Worki).

Модерацию возьмёт на себя сервис в обмен на комиссию в 5%, администраторы сообществ получат 95% стоимости за размещение у себя на стене. Цену размещения владелец сообщества устанавливает самостоятельно.

В опубликованном посте с вакансией будут отображены её название, город, зарплата, описание и график работы; соискатель увидит расстояние до потенциального места работы. Работодатель может разместить пост в сообществах с упоминанием или ссылкой на свой профиль в соцсети или анонимно.

Также администраторы смогут получать деньги с каждой платной вакансии, размещённой на других платформах (сайт и приложение VK Работа, «ВКонтакте» и «Одноклассники») через кнопку их сообщества. Они получат 50% стоимости, комплексный тариф в сервисах определяет VK Работа.

По расчётам сервиса, подключиться к бирже вакансий VK Работа смогут более 100 тысяч городских и HR-сообществ «ВКонтакте».

#новость #vkработа #вконтакте

3 3 комментария
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Vladimir Parshukov

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У вк проснулись амбиции захватить нишу LinkedIn или пока рано тереть непристойные фото из профиля и петь дифирамбы собственной эффективности?😂

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Mr Yellow

Vladimir
0

LinkedIn ))) для этого надо ВК заблокировать в Рф и тогда можно постараться сделать какое т подобие ) но все равно будет не то
 

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Илья Попов

0

Попытка не пытка. Удачи!

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