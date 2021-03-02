Сервис видеозвонков продолжает выигрывать от пандемии.

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Zoom отчиталась за четвёртый квартал 2020 года: выручка компании выросла на 369% — с $188,3 млн до $882,5 млн. Чистая прибыль Zoom составила $260,4 млн — за аналогичный период 2019 года компания получила $15,3 млн прибыли.

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Прибыль на акцию увеличилась с 15 центов до $1,22. Аналитики финансовой компании FactSet ожидали, что скорректированная прибыль составит 79 центов на акцию (она составила 87 центов) при выручке в $812 млн, пишет MarketWatch.

Хотя пандемия создала тяжелые условия для бизнеса, она сделала Zoom «одним из самых популярных приложений года», заявил генеральный директор Zoom Эрик Юань во время телефонной конференции с аналитиками. По его словам, у компании более 10 сотрудников и 467 100 корпоративных клиентов — в сентябре их было 370 тысяч.

Zoom ожидает, что рост продолжится, хотя и более медленными темпами, чем в 2020 году. Компания спрогнозировала выручку в размере от $3,76 млрд до $3,78 млрд и скорректированную прибыль от $3,59 до $3,65 на акцию.