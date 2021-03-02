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Рая Хачатрян

Zoom отчитался о росте квартальной выручки на 369% — до $882,5 млн Статьи редакции

Сервис видеозвонков продолжает выигрывать от пандемии.

17 17 комментариев
970 просмотров

Zoom отчиталась за четвёртый квартал 2020 года: выручка компании выросла на 369% — с $188,3 млн до $882,5 млн. Чистая прибыль Zoom составила $260,4 млн — за аналогичный период 2019 года компания получила $15,3 млн прибыли.

Прибыль на акцию увеличилась с 15 центов до $1,22. Аналитики финансовой компании FactSet ожидали, что скорректированная прибыль составит 79 центов на акцию (она составила 87 центов) при выручке в $812 млн, пишет MarketWatch.

Хотя пандемия создала тяжелые условия для бизнеса, она сделала Zoom «одним из самых популярных приложений года», заявил генеральный директор Zoom Эрик Юань во время телефонной конференции с аналитиками. По его словам, у компании более 10 сотрудников и 467 100 корпоративных клиентов — в сентябре их было 370 тысяч.

Zoom ожидает, что рост продолжится, хотя и более медленными темпами, чем в 2020 году. Компания спрогнозировала выручку в размере от $3,76 млрд до $3,78 млрд и скорректированную прибыль от $3,59 до $3,65 на акцию.

Акции Zoom выросли почти на 10% после закрытия торгов 1 марта — сейчас на Nasdaq они стоят $409,66. По данным биржи, капитализация компании составляет $119,5 млрд. Это наибольший рост за один день с ноября, отмечает MarketWatch. Всего за год акции компании выросли на 262% — своего пика в $568,34 они достигли 19 октября. С этого дня они снизились на 27,92%.

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#новость #zoom

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Anton Smets

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АГА, ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО КТО ПРИДУМАЛ ВАШ КОРОНАВИРУС

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ЯжПрограммист

Anton
0

Про чипирование забыли

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Вася Пражкин

0

Ок, зумеры.

Ответить

Данил Бурлака

Вася
–1

Хахах

Ответить

Виктор Булов

0

У них куча конкурентов, такие темпы роста невозможны в будущем

Ответить

Vadim Medvedev

0

P/E больше 100 несмотря на рекордную прибыль, конечно же это не пузырь. 

Ответить

Вася Пражкин

Vadim
0

Ох уж эти мамкины аналитики..
P/E у быстрорастущих стартапов некорректно считать.

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Igor Kanygin

Вася
0

Зуму больше 8 лет. Ничего такой стартап

Ответить

Вася Пражкин

Igor
0

У стартапа нет максимального срока, поэтому некоторые и через 10 лет считаются стартапами. 

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Vadim Medvedev

Вася
0

А откуда возьмётся "быстрый рост" в 2021 году? Почему люди должны начать больше пользоваться зумом? 

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Вася Пражкин

Vadim
0

Вообще-то в отчете есть данные и за январь этого года, то есть бурный рост продолжается и все больше компаний выбирают зум для общения.
 Почему люди должны начать больше пользоваться зумом?

Все больше компаний переходят на удаленку, отсюда рост. В крупной компании переход на месяцы затягивается.

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Даниил Поляков

0

Программа получает прибыль сейчас, но на практике быстро уйдет все

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Artemy

0

Почти как у клабхауса

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Vadim Medvedev

0

Но вообще интересно - куда они потратили 600 млн долларов за квартал?) 

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Поджог Сараев

0

Это такая Tesla в сегменте видеозвонков. Сейчас они удачно заняли поляну и акции туземун. А когда станет понятно, что удалёнка это всерьёз и надолго, то в сегмент ломанутся конкуренты с большими деньгами, океан покраснеет и пузырь сдуется.

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Vadim Medvedev

Поджог
0

Какое надолго? Её яростно сворачивать будут пытаться в 2021.

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2021/02/25/goldman-sachs-ceo-david-solomon-calls-for-workers-to-return-to-the-office/

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Поджог Сараев

Vadim
0

Ок, если не ударяться в конспирологию и принять вашу версию, то по окончанию вакцинации удалёнка закончится, а значит и поляна уменьшится. Такой сценарий тоже не особо позитивнен для акционеров Zoom.

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