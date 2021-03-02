«Тинькофф Мобайл» запустил блокировщик мобильной рекламы для своих абонентов за 69 рублей в месяц Статьи редакции
Он также поможет сэкономить трафик.
Cервис будет блокировать рекламу в браузере, приложениях и играх — баннеры, всплывающие картинки и видео, сообщили vc.ru в компании.
Активировать «Блокировку рекламы» могут все абоненты оператора, вне зависимости от города проживания, операционной системы смартфона или браузера. Подключить сервис можно в разделе «Услуги» мобильного приложения оператора.
Пробная бесплатная версия будет доступна пользователям в течение 7 дней, далее стоимость составит 69 рублей в месяц. Cервис также поможет снизить объёмы собираемых данных об абоненте и сэкономить потребление интернет-трафика в роуминге, добавляют в компании.
«Тинькофф Мобайл» работает с 2017 года на базе Tele2 и доступен в 64 регионах. В компании не раскрывают количество абонентов. По данным «Коммерсанта», в декабре 2019 года у виртуального оператора было около 1 млн пользователей.
Есть нюанс, который не учли в статье. Блокировщик работает только на самом Мобайле, при переключении на WiFi, он работать не будет.
Но написано об этом только после подключения услуги
Так-то ясен пень, что они к wifi траффику отношения не имеют, но уточнение важное!
А почему кстати, интересно. Можно же локальное VPN подключение сделать на само устройство и уже там вырезать все домены, трекеры и тп
Много классных функций за последний год ввели в т.мобайл. Я бы к ним вернулся кабы не был таким дерьмовым мобильный интернет.
Сам от них ушел на прошлой неделе из-за интернета в городе. Но как оказалось в моем доме мегафон вообще плохо ловит) теперь даже не знаю какого провайдера выбрать))
Надо им какую-нибудь промо акцию запустить, к примру у кого отрыт Брокерский Счёт в Тинькофф или Тинькофф Мобайл, тому Блокировщик Бесплатно
зачем? Этим ребятам как раз и надо продавать много разных услуг: у них отлично получается вестись на картинки и не читать договоры
При всём уважении, но с бесплатный эдблоком это не сравнится)))
Проблема в том, что бесплатный блокировщик продаёт твои данные
В хроме на ios он не пашет (
Блин, реально? Тогда беру свои слова назад.
В том-то и дело - нужны платные версии тем типа AdGuard.
SRE из Тинькофф смогли прописать adguard dns и берут за это 69 ₽.
Браво 🚀
Пользователям обычным все равно. Им важен результат - возможность блокировки рекламы.
Тинькофф говорит, что у них экосистема. А я весь трафик с Тинькофф Мобайл спустил на Тинькофф Инвестиции. Когда же Тиньк перестанет выкачивать деньги со своих пользователей?
а у вас вайфай от тинькофф, чтобы тинькофф мобайл предлагал вам услуги блокировщика на вайфае?
По мне так это как-то подло. Реклама - вполне себе бизнес, который имеет право существовать и как минимум разработчики сайта, приложения и игр должны на что-то покупать еду. Одно дело когда каждый сам решает ставить ему адблок или нет (зажав соточку на подписку без рекламы), но резать рекламу на уровне оператора сотовой связи выглядит дико.
Зачем, если есть бесплатная прога blokada? И в отличии от тинькова или адгуарда, она не гоняет твой трафик через свои сервера.
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