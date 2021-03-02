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Рая Хачатрян

«Тинькофф Мобайл» запустил блокировщик мобильной рекламы для своих абонентов за 69 рублей в месяц Статьи редакции

Он также поможет сэкономить трафик.

Cервис будет блокировать рекламу в браузере, приложениях и играх — баннеры, всплывающие картинки и видео, сообщили vc.ru в компании.

Активировать «Блокировку рекламы» могут все абоненты оператора, вне зависимости от города проживания, операционной системы смартфона или браузера. Подключить сервис можно в разделе «Услуги» мобильного приложения оператора.

Пробная бесплатная версия будет доступна пользователям в течение 7 дней, далее стоимость составит 69 рублей в месяц. Cервис также поможет снизить объёмы собираемых данных об абоненте и сэкономить потребление интернет-трафика в роуминге, добавляют в компании.

«Тинькофф Мобайл» работает с 2017 года на базе Tele2 и доступен в 64 регионах. В компании не раскрывают количество абонентов. По данным «Коммерсанта», в декабре 2019 года у виртуального оператора было около 1 млн пользователей.

#новость #тинькофф #тинькоффмобайл

1190 просмотров
31 31 комментарий
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Илья Дудулин

9

Есть нюанс, который не учли в статье. Блокировщик работает только на самом Мобайле, при переключении на WiFi, он работать не будет.
Но написано об этом только после подключения услуги

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Александр Привалов

Илья
4

Так-то ясен пень, что они к wifi траффику отношения не имеют, но уточнение важное!

Ответить

Denis Shiryaev

Илья
0

А почему кстати, интересно. Можно же локальное VPN подключение сделать на само устройство и уже там вырезать все домены, трекеры и тп

Ответить

From Siberia to London

Denis
0

Это можно и самому сделать, зачем тогда Тинькофф?

Ответить

Григорий Иоффе

Denis
0

Нельзя: запрещено правилами App Store. 

Ответить

Gaius Plinius

Илья
0

Это и так понятно

Ответить

Andrey Vasilev

8

Много классных функций за последний год ввели в т.мобайл. Я бы к ним вернулся кабы не был таким дерьмовым мобильный интернет.

Ответить

Рамзес Ериханов

Andrey
1

Сам от них ушел на прошлой неделе из-за интернета в городе. Но как оказалось в моем доме мегафон вообще плохо ловит) теперь даже не знаю какого провайдера выбрать))

Ответить

Timur Gaynetyanov

5

Надо им какую-нибудь промо акцию запустить, к примру у кого отрыт Брокерский Счёт в Тинькофф или Тинькофф Мобайл, тому Блокировщик Бесплатно

Ответить

Sergei Zotov

Timur
2

зачем? Этим ребятам как раз и надо продавать много разных услуг: у них отлично получается вестись на картинки и не читать договоры

Ответить

Поджог Сараев

Sergei
0

Согласен - должен же кто-то оплачивать банкет ^_^

Ответить

Никита Корниенко

2

При всём уважении, но с бесплатный эдблоком это не сравнится)))

Ответить

Артем Гуляєв

Никита
1

Проблема в том, что бесплатный блокировщик продаёт твои данные

Ответить

Pavel Voronkov

Артем
1

Платный продает и тебе и тебя :)

Ответить

Arsenii Kirsanov

Никита
1

В хроме на ios он не пашет (

Ответить

Никита Корниенко

Arsenii
0

Блин, реально? Тогда беру свои слова назад. 

Ответить

Arsenii Kirsanov

Никита
1

В том-то и дело - нужны платные версии тем типа AdGuard.

Ответить

Михаил М

Arsenii
0

Blokada бесплатная программа.

Ответить

Дэни Трэхо

2

Firefox + плагин ublock и нет рекламы.

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

2

Сейчас бы сливать свой трафик в российские компании лол

Ответить

Superposition

1

SRE из Тинькофф смогли прописать adguard dns и берут за это 69 ₽.
Браво 🚀

Ответить

Дмитрий Морковкин

Superposition
1

Пользователям обычным все равно. Им важен результат - возможность блокировки рекламы. 

Ответить

Чит Чат

1

Тинькофф говорит, что у них экосистема. А я весь трафик с Тинькофф Мобайл спустил на Тинькофф Инвестиции. Когда же Тиньк перестанет выкачивать деньги со своих пользователей?

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

Чит
0

а у вас вайфай от тинькофф, чтобы тинькофф мобайл предлагал вам услуги блокировщика на вайфае?

Ответить

Лишенный танк88

1

А разве адгард гоняет? они локальный впн поднимают (как и blokada).

Ответить

Anton Fix

0

По мне так это как-то подло. Реклама - вполне себе бизнес, который имеет право существовать и как минимум разработчики сайта, приложения и игр должны на что-то покупать еду. Одно дело когда каждый сам решает ставить ему адблок или нет (зажав соточку на подписку без рекламы), но резать рекламу на уровне оператора сотовой связи выглядит дико.

Ответить

Gaius Plinius

Anton
0

Бизнес ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Михаил М

0

Зачем, если есть бесплатная прога blokada? И в отличии от тинькова или адгуарда, она не гоняет твой трафик через свои сервера.

Ответить

Gaius Plinius

Михаил
0

На iOS работает?

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Лишенный танк88

0

Вот куда у тинькова автозапись звонков делать.

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Denis Shiryaev

0

Nice 🌚

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