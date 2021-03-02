Он также поможет сэкономить трафик.

Cервис будет блокировать рекламу в браузере, приложениях и играх — баннеры, всплывающие картинки и видео, сообщили vc.ru в компании.

Активировать «Блокировку рекламы» могут все абоненты оператора, вне зависимости от города проживания, операционной системы смартфона или браузера. Подключить сервис можно в разделе «Услуги» мобильного приложения оператора.

Пробная бесплатная версия будет доступна пользователям в течение 7 дней, далее стоимость составит 69 рублей в месяц. Cервис также поможет снизить объёмы собираемых данных об абоненте и сэкономить потребление интернет-трафика в роуминге, добавляют в компании.

«Тинькофф Мобайл» работает с 2017 года на базе Tele2 и доступен в 64 регионах. В компании не раскрывают количество абонентов. По данным «Коммерсанта», в декабре 2019 года у виртуального оператора было около 1 млн пользователей.