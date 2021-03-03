Сервисы
Таня Боброва

WizCase сообщила о возможной утечке звонков и номеров клиентов Ringostat — в сервисе коллтрекинга это отрицают Статьи редакции

Компания проводит аудит безопасности и пока проблем не обнаружила.

3 3 комментария
405 просмотров

Специалисты по информационной безопасности WizCase сообщили о найденной незащищённой базе данных пользователей сервиса отслеживания телефонных звонков Ringostat. Услугами коллтрекинга пользуются клиенты в том числе из России.

По данным WizCase, в базе около 8 млн записей разговоров, 13 млн телефонных номеров и «сотни миллионов» журналов вызовов и метаданных. Всего около 2 млрд записей, утечка сервера ElasticSearch затронула 67 тысяч клиентов Ringostat, заявили специалисты.

Метаданные включали такую информацию, как, например, номер телефона исходящих и входящих вызовов, временные отметки звонков, IP-адрес получателя звонка, продолжительность звонка и другие.

Специалисты также обнаружили платёжные записи американской компании Stripe, включая идентификатор пользователя, IP-адрес, порт и время транзакции. Сведения включали названия компаний, адреса электронной почты, количество писем и номера телефонов.

В Ringostat сообщили vc.ru, что данные WizCase не соответствуют действительности. «Если был слив данных, то где собственно эти данные? В сети их нет. Мы обратились к WizCase и попросили дать подтверждение или пример данных, которые у них есть. Нам никто не ответил», — заявили в компании.

Компания также отмечает неточности в материале WizCase: например, упомянутая ElasticSearch — это база, в которой хранятся только текстовые записи, аудиозаписи хранятся в других файлах. В сервисе добавили, что сейчас проводят внутренний аудит безопасности и на данный момент ни одной утечки данных не обнаружили.

#ringostat #новость

Спасибо за наводку Злая Сатанинка
3 3 комментария
2
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Злая Сатанинка", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","ringostat"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 215866, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 03 Mar 2021 09:04:35 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Владимир В.

0

Мало того что ES, была без пароля, так ещё и в публичной подсети.

Ответить

Елизавета Синельник

0

треш...утечка базы elasticsearch с аудиозаписями разговоров, это же база для хранения текстовой информации. Это как голосовые сообщения в тетрадку складывать...

Ответить

Злая Сатанинка

Елизавета
0

скорее всего были ссылки на голосовые сообщения, врядли в самой базе звук был

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

APIBank
Подписан
Отписаться
Open banking: государство наступает на цифру
Почему Банк России — лучший финтех в мире, что Mastercard делает на Багамах, кто решил конкурировать с Ozon и кто скупи…
0
Loginom
Подписан
Отписаться
Поиск последовательных шаблонов. Часть 1
Применение последовательных шаблонов выходит за рамки анализа рыночной корзины. Они позволяют выявлять типичные последо…
0
Kwork
Подписан
Отписаться
Бесплатное оформление группы в соцсетях за комментарий на vc.ru
Авторы 20 самых интересных, на наш взгляд, комментариев получат бесплатно баннер и аватар бизнес-сообщества или канала…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Логинов
за день
Краткое содержание статьи "Почему я выбираю Европу?": мужу предложили работу в Корке
Почему я выбираю Европу?
Иван Конышев
за неделю
Респект проекту! Рутрекер должен жить как минимум, потому что это динозавр Рунета, это такая же наша молодость, как башорг, +100500, зайцев нет и так далее. Сам участвую в раздачах, храню почти терабайт всякого, на…
Rutracker.org собрал $25 тысяч на покупку жёстких дисков для сохранения особо редких раздач

Комментарии

Денис Нестеренко

«Альфа-банк» игнорирует…

Bulat Ziganshin

Как онлайн-кинотеатрам…

Gennadiy Khatuntsev

Когда прекратится рост…

Кирилл…

Геозоны – инструмент для…

Akshan

Clubhouse: прогнозы развития…

Vitalii Chashchin

«Тинькофф» и «Сбербанк» не…

Яков Зейгман

Илон Маск анонсировал создание…

Борис Васильев

Когда прекратится рост…

Bender Rodriguez

YouDrive запустил абонементы на…

Valeratal Val

Когда прекратится рост…

Илья Прокопенко…

Почему я выбираю Европу?

Weblium…

Конструктор сайтов Weblium…

Игорь Васильев

Что такое аукцион первой цены?

Sergei Timofeyev

Когда прекратится рост…

Sergei Timofeyev

Когда прекратится рост…

Дима Анонимный

Twitter добавил пользователей…

Светлана Завацкая

Илон Маск анонсировал создание…

Алмаз Хамидуллин

Когда прекратится рост…

Dmitry

Илон Маск анонсировал создание…

Nikolai O

Когда прекратится рост…
null