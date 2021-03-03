Компания проводит аудит безопасности и пока проблем не обнаружила.

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Специалисты по информационной безопасности WizCase сообщили о найденной незащищённой базе данных пользователей сервиса отслеживания телефонных звонков Ringostat. Услугами коллтрекинга пользуются клиенты в том числе из России.

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По данным WizCase, в базе около 8 млн записей разговоров, 13 млн телефонных номеров и «сотни миллионов» журналов вызовов и метаданных. Всего около 2 млрд записей, утечка сервера ElasticSearch затронула 67 тысяч клиентов Ringostat, заявили специалисты.

Метаданные включали такую информацию, как, например, номер телефона исходящих и входящих вызовов, временные отметки звонков, IP-адрес получателя звонка, продолжительность звонка и другие.

Специалисты также обнаружили платёжные записи американской компании Stripe, включая идентификатор пользователя, IP-адрес, порт и время транзакции. Сведения включали названия компаний, адреса электронной почты, количество писем и номера телефонов.

В Ringostat сообщили vc.ru, что данные WizCase не соответствуют действительности. «Если был слив данных, то где собственно эти данные? В сети их нет. Мы обратились к WizCase и попросили дать подтверждение или пример данных, которые у них есть. Нам никто не ответил», — заявили в компании.