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Евгения Евсеева

Google откажется от технологий отслеживания данных отдельных пользователей для рекламы Статьи редакции

В 2020 году компания заявила, что намерена отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome в течение двух лет.

Google заявила, что после отключения сторонних файлов cookie планирует прекратить использовать технологии отслеживания, которые идентифицируют пользователей во время просмотра страниц в интернете.

В компании считают, что пользователи не должны соглашаться на отслеживание данных в интернете, а а рекламодателям не обязательно отслеживать отдельных пользователей, чтобы получить преимущества от цифровой рекламы.

Такой шаг Google может вызвать негативную реакцию со стороны рекламодателей, так как многие компании полагаются на отслеживание для таргетинга рекламы, измерения её эффективности и предотвращения мошенничества, пишет WSJ.

Также Google планирует начать тестировать технологии FLoC в Chrome в марте, а во втором квартале 2021 года — с рекламодателями в Google Ads.

В 2020 году компания заявила, что намерена отказаться от сторонних файлов cookie в Chrome в течение двух лет. В январе 2021 года Google объявила об эффективности технологии под названием FLoC, которая должна заменить cookie — по сравнению с рекламой на основе файлов cookie, FLoC обеспечивает не менее 95% конверсий.

#новость #google

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5 комментариев
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Альберт Валиахметов

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Гугл просто будет лучше следить и не палиться

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Саня Видосов

0

Второе имя Гугла - большой брат следит за тобой.
Их политика очень сильно напрягает. А приложения от Гугла на андроид такие чудеса творит, что не успеваю удалять

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Тофик Вартанов

Саня
1

И какие чудеса? Все офиц приложения от гугл работают как часы, от почты до Google Authenticator не один год. А новость годная.

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Саня Видосов

Тофик
0

Чудеса в плане доступа по умолчанию ко многим пользовательским данным

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Тофик Вартанов

Саня
0

Это логично, операционная система на них работает, так же у майков и у яблок, просто здесь вы видите например работу google services в открытую, а для примера у windows 10 даже гик всю слежку отключить не сможет. 

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