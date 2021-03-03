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Евгения Евсеева

Браузер Brave от сооснователя Mozilla запустит собственный поисковик Статьи редакции

Компания рассчитывает выпустить поисковую систему ближе к лету 2021 года.

7 7 комментариев
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Brave приобрела открытую поисковую систему Tailcat, разработанную командой, которая до этого работала над Cliqz — ориентированным на конфиденциальность веб-браузером и поисковой системой, пишет TechCrunch.

Cliqz прекратила разработку браузера и поисковой системы в апреле 2020 года. Сумма сделки не раскрывается, в рамках приобретения в Brave перейдет команда разработчиков Tailcat.

Tailcat не собирает IP-адреса и не использует личную информацию для улучшения результатов поиска, пишет издание. В Brave рассчитывают, что технологии Tailcat лягут в основу собственной поисковой системы Brave Search.

Браузер Brave будет предлагать несколько вариантов поисковой системы на выбор. Но в компании надеются, что пользователи будут выбирать Brave Search. После окончания разработки Brave Search будет установлена в браузере поисковой системой по умолчанию, если пользователь не выберет другую.

Гендиректор и сооснователь Brave Брендан Айк сообщил, что компания рассчитывает запустить собственную поисковую систему летом или поздней весной. Пользователи, которые заинтересованы в раннем тестировании, могут оставить заявку.

  • В 2017 году Brave за 30 секунд собрала на ICO $35 млн на разработку безопасного браузера с отключением навязчивой рекламы и механизмов слежения за действиями посетителей на сайтах, защитой персональных данных пользователей и системой поощрения авторов контента.
  • Версия Brave для Windows, macOS, Linux и мобильных устройств вышла 13 ноября 2019 года, на тот момент аудитория бета-версии браузера составила 8,7 млн активных пользователей в месяц.
  • Журналист Cnet в обзоре Brave назвал его «самым быстрым браузером» на настольных и мобильных платформах, который он использовал в 2019 году.

#новость #brave

7 7 комментариев
5
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7 комментариев
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Roman Moskovskiy

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Но зачем, если есть DuckDuckGo ?

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Daniel W

Roman
2

Чтобы бесплатно не водить 20+ миллионов юзеров дядям из DDG

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Stanislav Proyaev

Roman
1

А чтобы... чтобы... чтобы был.

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Евгений Бв

1

Великолепный браузер. Удачи им во всех начинаниях

Ответить

Andreas Lapueros

0

А ещё brave платит криптой за просмотр рекламы. Но не во всех странах. И выходят копейки 

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Евгений Бв

Andreas
0

Главное, что браузер шикарно блочит рекламу даже без сторонних блокировщиков

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shtir

0

Наверное будут платить BAT за поиск, как Microsoft платит rewards за поиск в Bing.

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