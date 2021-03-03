Компания рассчитывает выпустить поисковую систему ближе к лету 2021 года.

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Brave приобрела открытую поисковую систему Tailcat, разработанную командой, которая до этого работала над Cliqz — ориентированным на конфиденциальность веб-браузером и поисковой системой, пишет TechCrunch.

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Cliqz прекратила разработку браузера и поисковой системы в апреле 2020 года. Сумма сделки не раскрывается, в рамках приобретения в Brave перейдет команда разработчиков Tailcat.

Tailcat не собирает IP-адреса и не использует личную информацию для улучшения результатов поиска, пишет издание. В Brave рассчитывают, что технологии Tailcat лягут в основу собственной поисковой системы Brave Search.

Браузер Brave будет предлагать несколько вариантов поисковой системы на выбор. Но в компании надеются, что пользователи будут выбирать Brave Search. После окончания разработки Brave Search будет установлена в браузере поисковой системой по умолчанию, если пользователь не выберет другую.

Гендиректор и сооснователь Brave Брендан Айк сообщил, что компания рассчитывает запустить собственную поисковую систему летом или поздней весной. Пользователи, которые заинтересованы в раннем тестировании, могут оставить заявку.