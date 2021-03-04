Услугами сервиса пользуются «Сбер», «Яндекс», ВТБ, МТС и другие.

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О сделке сообщили vc.ru в Ancor, сумму не раскрыли, но Forbes со ссылкой на источник пишет, что она составила $5 млн. «Подбор» останется автономной в рамках Ancor, а команда сервиса в полном составе продолжит работу.

«Подбор» в 2019 году запустил сооснователь HR-стартапа Potok Кирилл Николаев вместе с Варварой Голубевой и Алексеем Кирсановым. Сервис анализирует ИТ-профили на LinkedIn, Stack Overflow и других платформах, распознаёт их и отображает по запросу пользователей. Он помогает рекрутерам быстрее находить нужных специалистов, говорят в компании.

Платформа работает по подписке: 50 тысяч рублей за три месяца или 120 тысяч в год. Сейчас на сайте более 756 тысяч резюме ИТ-специалистов, говорится на сайте.

«"Подбор" — успешный на рынке продукт, которым уже пользуется команда Ancor», — заявили в компании. За два года у сервиса появилось более 100 корпоративных клиентов, среди которых банки, ИТ- и продуктовые компании и рекрутинговые агентства, говорят в Ancor. На сайте среди клиентов указаны «Сбер», «Яндекс», ВТБ, МТС и другие.

Команда сервиса планирует развивать алгоритмы, которые позволят формировать уникальную поисковую выдачу под каждую конкретную компанию: для этого «Подбор» будет анализировать характеристики уже нанятых сотрудников, говорят в Ancor. Компания также может выйти на новые рынки и запустить смежные продукты.

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Подбор кандидатов» полностью принадлежит основателям: 50% у Кирилла Николева, 25% у гендиректора Варвары Голубевой и 25% у Алексея Кирсанова. По данным на конец 2019 года, выручка компании составила 3,7 млн рублей, а чистый убыток — 846 тысяч рублей. В Ancor говорят, что выручка «Подбора» за 2020 год составила 16 млн рублей.