Определитель номеров от «Яндекса» разрешил компаниям редактировать информацию о себе

Раньше он автоматически определял, как будет отображаться информация о звонке.Организации смогут маркировать собственные номера в сервисе — добавлять информацию, которую абоненты увидят при входящем звонке, сообщила компания.Также они смогут отслеживать статус своих звонков: чтобы убедиться, присваивается ли им корректная категория.Подключиться к услуге можно на сайте. После этого сервис будет автоматически проверять номер на спам и статус нежелательных. Если компания увидит попадание в один из списков, она может обжаловать это — но нужно доказать, что спама с номера не было.#новости #яндекс