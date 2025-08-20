Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Техника
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Сервисы

Определитель номеров от «Яндекса» разрешил компаниям редактировать информацию о себе

Раньше он автоматически определял, как будет отображаться информация о звонке.

  • Организации смогут маркировать собственные номера в сервисе — добавлять информацию, которую абоненты увидят при входящем звонке, сообщила компания.
  • Также они смогут отслеживать статус своих звонков: чтобы убедиться, присваивается ли им корректная категория.
  • Подключиться к услуге можно на сайте. После этого сервис будет автоматически проверять номер на спам и статус нежелательных. Если компания увидит попадание в один из списков, она может обжаловать это — но нужно доказать, что спама с номера не было.

#новости #яндекс

1
1
3 комментария