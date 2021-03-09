Сервисы
Евгения Евсеева

Facebook начала тестировать в Индии сервис вертикальных видео Reels Статьи редакции

Соцсеть позволит публиковать видео из Instagram и добавит собственный раздел коротких видео.

  • Facebook тестирует в учётных записях соцсети в Индии функцию Instagram, которая позволяет авторам публиковать короткие видеоклипы, сообщает Reuters.
  • Авторы смогут опубликовать свои видео из Instagram сразу в Facebook. Также в приложении соцсети появится собственная версия Reels, пишет издание.
  • «Авторы смогут охватить новую аудиторию, а люди — создавать и открывать для себя более интересный контент», — заявил Reuters пресс-секретарь Facebook.
  • В ноябре 2019 года Facebook объявила о создании раздела Reels. Сервис уже протестировали в Бразилии и запустили в Индии, где в июне 2020 года заблокировали TikTok.
  • В августе 2020 года Instagram запустила Reels ещё в 50 странах — России среди них нет.
  • В ноябре Snapchat запустила внутри своего приложения конкурента TikTok — платформу коротких вертикальных видео Spotlight.
Если не TikTok, то они: чем известны…
За внимание пользователей могут побороться преемник Vine, «клон TikTok» от Instagram и не очень…
vc.ru

#новость #facebook #reels

707 просмотров
6 6 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","reels","facebook"], "comments": 6, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 218368, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 09 Mar 2021 20:29:34 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilya Brin

3

Маленький шаг для Индии, Джими Джими
Ача ача - для всего мира 🌝

Ответить

Андрен Норов

2

смотрите мы изобрёли круглое колесо, аналоговнет

Ответить

Саня Видосов

1

Вау, новая идея. Хотя стоп, где-то я это видел...

Ответить

Ggeoflir

1

А когда-то за вертикальные видео руки грозились оторвать...

Ответить

Max B

0

Вообще-то управлять вертикальностью-горизонтальностью можно просто поворачивая телефон ))

Ответить

Danila

0

О, рита и гита теперь в формате тиктока! Не было такого до этого никогда!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Акцент на контент: IPQuorum 2021 собирает лидеров креативной экономики в Сколково
Ключевое событие года в области развития креативных индустрий и интеллектуальной собственности — IPQuorum 2021 — состои…
0
Bang Bang Education
Подписан
Отписаться
26 полезных плагинов и скриптов в After Effects
Моушн-дизайнер и преподаватель в Bang Bang Education Константин Новиков составил большую подборку полезных скриптов и п…
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Конструктор сайтов Тинькофф: как быстро перевести бизнес в онлайн и начать принимать платежи

Показать еще

Лучшие комментарии
Павел Евграфович
за день
У нас страной руководит человек, живущий в выдуманном им капиталистическом мире конца 70-х годов. Человек, который не пользуется компьютером и мобильным телефоном, который не воспринимает критики и возражений, который…
Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

Danila

РЖД разработает единый стандарт…

Антон Штадлер

Марк Цукерберг пообещал…

Nikita Shmidt

Moderna и Pfizer возглавили…

Андрей Захаров

Как трейдер обанкротил…

Розарио Агро

Запись в подсайте Приёмная

Денис Пихаров

Moderna и Pfizer возглавили…

Nikita Shmidt

Moderna и Pfizer возглавили…

Илья М

Когда прекратится рост…

Hetman Software

Как включить встроенное в…

Andrew Freez

Яндекс.такси: "Комфорт…

Павел Гражданский

Как трейдер обанкротил…

Илья М

Netflix и «Кинопоиск HD…

Hetman Software

Как включить встроенное в…

Hetman Software

Как включить встроенное в…

Dmitry Osipenko

Госдума одобрила во втором…

Валентин Невидемский

На пенсию в 43 года…

Илья М

Вместо претензии на возврат в…

Johnny Vorony

РЖД разработает единый стандарт…

Kek Man

Moderna и Pfizer возглавили…

Месье Никита

Топ 1 продавец (ИП) WildBerries…
null