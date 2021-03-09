Facebook начала тестировать в Индии сервис вертикальных видео Reels Статьи редакции
Соцсеть позволит публиковать видео из Instagram и добавит собственный раздел коротких видео.
- Facebook тестирует в учётных записях соцсети в Индии функцию Instagram, которая позволяет авторам публиковать короткие видеоклипы, сообщает Reuters.
- Авторы смогут опубликовать свои видео из Instagram сразу в Facebook. Также в приложении соцсети появится собственная версия Reels, пишет издание.
- «Авторы смогут охватить новую аудиторию, а люди — создавать и открывать для себя более интересный контент», — заявил Reuters пресс-секретарь Facebook.
- В ноябре 2019 года Facebook объявила о создании раздела Reels. Сервис уже протестировали в Бразилии и запустили в Индии, где в июне 2020 года заблокировали TikTok.
- В августе 2020 года Instagram запустила Reels ещё в 50 странах — России среди них нет.
- В ноябре Snapchat запустила внутри своего приложения конкурента TikTok — платформу коротких вертикальных видео Spotlight.
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6 комментариев
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Вообще-то управлять вертикальностью-горизонтальностью можно просто поворачивая телефон ))
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