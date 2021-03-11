Qiwi запустил кредитование малого и среднего бизнеса — компания будет выдавать овердрафты таксопаркам Статьи редакции
Кредит могут получить компании, которые работают более трёх месяцев и подключены к сервису «Таксиагрегатор».
- Qiwi начнёт выдавать овердрафты таксопаркам — они помогут компаниям избежать кассового разрыва и выплачивать водителям деньги за совершенные поездки вне зависимости от обстоятельств. Об этом сообщили vc.ru в Qiwi.
- Офердрафты могут получить таксопарки, которые работают более трёх месяцев и подключены к сервису выплат водителям «Таксиагрегатор». Для оформления кредита необходимо открыть расчетный счёт в «Точке», написать в поддержку банка или позвонить туда же.
- Кредиты выдаются в рублях, их размер зависит от оборота компании. Ставка по кредиту составляет 0,07% в день, при подключении взымается комиссия в 0,5% от суммы лимита.
- Если клиент готов погасить овердрафт в день оформления, проценты за использование сервиса не начисляются. Кредиты выдаются на период до шести месяцев со сроками транша до недели.
- Это первый кредитный продукт Qiwi, но компания планирует дальнейшее развитие этого направления, исходя из нужд рынков, с которыми работает, отметили в Qiwi.
- Qiwi не впервые представляет продукт для рынка такси: в августе 2019 года компания предложила таксопаркам сервис, с помощью которого они могут отслеживать оплату по совершённым поездкам от всех агрегаторов и производить по ним моментальные выплаты водителям.
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4 комментария
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Учитывая ту хрень, что происходила с моими средствами в кошельке Qiwi, денег я им больше никогда не доверю.
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