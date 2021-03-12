Сервисы
Таня Боброва

«2ГИС» добавил на карту объявления о продаже и аренде квартир от ЦИАН, N1 и «ДомКлик» Статьи редакции

Партнёры будут платить за переходы из «2ГИС».

7 7 комментариев
1015 просмотров

Слой с объявлениями доступен в онлайн-версии «2ГИС», рассказали vc.ru в компании. Если тесты окажутся успешными, компания планирует добавить такой слой и в приложение сервиса.

Поиск квартиры сразу на карте позволит оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество парковок у дома, отмечают в компании. Также можно посмотреть район и дом на фотографиях и почитать отзывы пользователей.

Чтобы включить отображение объявлений, пользователь должен нажать на значок с иконкой слоёв в правом верхнем углу. «2ГИС»

На карте уже доступно около 1 млн объявлений от сервисов поиска жилья ЦИАН, N1 и «ДомКлик» (вместе с «2ГИС» входит в экосистему «Сбера») — большая часть из них в 30 крупнейших городах. Статусы объявлений будут обновляться ежедневно.

Количество поставщиков объявлений будет расти, говорят в сервисе: компания уже ведёт переговоры с крупными игроками и региональными операторами. Провайдеры данных оплачивают переходы из «2ГИС», уточнили в компании, не раскрыв деталей.

В «2ГИС» напомнили, что раньше в сервисе были объявления о продаже недвижимости, но они были спрятаны в карточки отдельных домов и вели сразу на сайты партнёров. Теперь объявления отображаются на карте, у них есть фотографии, отзывы и другая информация.

#новость #2гис

7 7 комментариев
15
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","2\u0433\u0438\u0441"], "comments": 7, "likes": 15, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 219313, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 12 Mar 2021 07:03:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Михаил Синицын

17

Лучший справочник и карты с 1999 года.

Ответить

Дмитрий Теплов

7

Полезно.Удобно.Заебись

Ответить

Михаил Синицын

6

Хорошая новость

Ответить

Степан И.

2

Хорошее решение монетизиции.

Ответить

Khamitov Ilshat

0

Хана агенствам недвижимости. Со всех сторон давят, по ипотечным делам-Сбербанк, по лидогенерации-2гис и рост цен на авито.

Ответить

Канищев Максим

0

Покупал квартиру, что на Авито, что на домклике объявления от агентств, причём квартир нет, просто для заманухи. На домклике вообще помойка, агенства выставляют квартиры что бы клиентам получить скидку для ипотеки.  Ни одна площадка с этими упырями не борится.

Ответить

Трейдер мамкин

–1

Ага, поиск недвижимости это именно дрочь карты и почитать отзывы "пользователей"? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

hh.ru
Подписан
Отписаться
Доминируй, властвуй, PowerPoint. Как мы создавали курс по работе с презентациями
Слишком часто презентации в PowerPoint рождаются через боль и унижение исключительно ввиду незнания инструментов. Мы ре…
0
Логомашина
Подписан
Отписаться
Логотип для студии Лебедева: совместный концепт Логомашины и нейросети
В июне студия Лебедева презентовала собственную нейросеть, которая за считанные секунды может создать сотни вариантов л…
105
Selectel
Подписан
Отписаться
Сервис видеоинтервью VCV: как победить HR-рутину
Если вы искали человека в команду, вам знакомы монотонный процесс изучения десятков резюме, череда собеседований и опас…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Данила Верещаков
за день
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе
/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

Комментарии

B. B.

Коротко: предложить идею для…

Владимир Афанасьев

Как я хотел торговать колбасой…

YouSSR

Почему успех банка Тинькофф…

KINCH

Netflix стал в тестовом режиме…

Канищев Максим

Власти Китая готовят рекордный…

Denis G

Почему успех банка Тинькофф…

Аркадий Кашковский

Как интегрировать Вотсапп в…

Роман Александров

#жалоба{Reg.ru} Как у меня…

Илья Плотников

Художник Beeple продал цифровой…

Юрий Белоножкин

Netflix стал в тестовом режиме…

Канищев Максим

«2ГИС» добавил на карту…

Дмитрий

По запросу «работа в…

Дмитрий

По запросу «работа в…

Ann Lukashenko

Почему успех банка Тинькофф…

BearStrikesBack

Почему успех банка Тинькофф…

Олег

Превращение офисной гусеницы в…

Александр Якунин

Почему успех банка Тинькофф…

greg chudnoff

Почему успех банка Тинькофф…

Seller Den

Герои фальсификаций. Как…

Аркадий Кашковский

Как интегрировать Вотсапп в…
null