«2ГИС» добавил на карту объявления о продаже и аренде квартир от ЦИАН, N1 и «ДомКлик» Статьи редакции
Партнёры будут платить за переходы из «2ГИС».
Слой с объявлениями доступен в онлайн-версии «2ГИС», рассказали vc.ru в компании. Если тесты окажутся успешными, компания планирует добавить такой слой и в приложение сервиса.
Поиск квартиры сразу на карте позволит оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество парковок у дома, отмечают в компании. Также можно посмотреть район и дом на фотографиях и почитать отзывы пользователей.
На карте уже доступно около 1 млн объявлений от сервисов поиска жилья ЦИАН, N1 и «ДомКлик» (вместе с «2ГИС» входит в экосистему «Сбера») — большая часть из них в 30 крупнейших городах. Статусы объявлений будут обновляться ежедневно.
Количество поставщиков объявлений будет расти, говорят в сервисе: компания уже ведёт переговоры с крупными игроками и региональными операторами. Провайдеры данных оплачивают переходы из «2ГИС», уточнили в компании, не раскрыв деталей.
В «2ГИС» напомнили, что раньше в сервисе были объявления о продаже недвижимости, но они были спрятаны в карточки отдельных домов и вели сразу на сайты партнёров. Теперь объявления отображаются на карте, у них есть фотографии, отзывы и другая информация.
Хана агенствам недвижимости. Со всех сторон давят, по ипотечным делам-Сбербанк, по лидогенерации-2гис и рост цен на авито.
Покупал квартиру, что на Авито, что на домклике объявления от агентств, причём квартир нет, просто для заманухи. На домклике вообще помойка, агенства выставляют квартиры что бы клиентам получить скидку для ипотеки. Ни одна площадка с этими упырями не борится.
Ага, поиск недвижимости это именно дрочь карты и почитать отзывы "пользователей"?
Блоги компаний
Показать еще