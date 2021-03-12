Партнёры будут платить за переходы из «2ГИС».

{"id":219313,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/219313-2gis-dobavil-na-kartu-obyavleniya-o-prodazhe-i-arende-kvartir-ot-cian-n1-i-domklik","title":"\u00ab2\u0413\u0418\u0421\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440 \u043e\u0442 \u0426\u0418\u0410\u041d, N1 \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u043c\u041a\u043b\u0438\u043a\u00bb","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/219313-2gis-dobavil-na-kartu-obyavleniya-o-prodazhe-i-arende-kvartir-ot-cian-n1-i-domklik","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/219313-2gis-dobavil-na-kartu-obyavleniya-o-prodazhe-i-arende-kvartir-ot-cian-n1-i-domklik&title=\u00ab2\u0413\u0418\u0421\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440 \u043e\u0442 \u0426\u0418\u0410\u041d, N1 \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u043c\u041a\u043b\u0438\u043a\u00bb","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/219313-2gis-dobavil-na-kartu-obyavleniya-o-prodazhe-i-arende-kvartir-ot-cian-n1-i-domklik&text=\u00ab2\u0413\u0418\u0421\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440 \u043e\u0442 \u0426\u0418\u0410\u041d, N1 \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u043c\u041a\u043b\u0438\u043a\u00bb","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/219313-2gis-dobavil-na-kartu-obyavleniya-o-prodazhe-i-arende-kvartir-ot-cian-n1-i-domklik&text=\u00ab2\u0413\u0418\u0421\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440 \u043e\u0442 \u0426\u0418\u0410\u041d, N1 \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u043c\u041a\u043b\u0438\u043a\u00bb","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/219313-2gis-dobavil-na-kartu-obyavleniya-o-prodazhe-i-arende-kvartir-ot-cian-n1-i-domklik","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab2\u0413\u0418\u0421\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0435 \u0438 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0438\u0440 \u043e\u0442 \u0426\u0418\u0410\u041d, N1 \u0438 \u00ab\u0414\u043e\u043c\u041a\u043b\u0438\u043a\u00bb&body=https:\/\/vc.ru\/services\/219313-2gis-dobavil-na-kartu-obyavleniya-o-prodazhe-i-arende-kvartir-ot-cian-n1-i-domklik","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1015 просмотров

Слой с объявлениями доступен в онлайн-версии «2ГИС», рассказали vc.ru в компании. Если тесты окажутся успешными, компания планирует добавить такой слой и в приложение сервиса.

Поиск квартиры сразу на карте позволит оценить район и плотность застройки, посмотреть ближайшие магазины, школы, количество парковок у дома, отмечают в компании. Также можно посмотреть район и дом на фотографиях и почитать отзывы пользователей.

Чтобы включить отображение объявлений, пользователь должен нажать на значок с иконкой слоёв в правом верхнем углу. «2ГИС»

На карте уже доступно около 1 млн объявлений от сервисов поиска жилья ЦИАН, N1 и «ДомКлик» (вместе с «2ГИС» входит в экосистему «Сбера») — большая часть из них в 30 крупнейших городах. Статусы объявлений будут обновляться ежедневно.

Количество поставщиков объявлений будет расти, говорят в сервисе: компания уже ведёт переговоры с крупными игроками и региональными операторами. Провайдеры данных оплачивают переходы из «2ГИС», уточнили в компании, не раскрыв деталей.