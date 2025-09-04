Популярное
Сбой у Google по миру: не работают поиск и приложения компании

О проблемах сообщают из разных стран.

  • Количество жалоб на Downdetector — 513 за час и 630 за сутки. О проблемах сообщают из Сербии, Грузии, России, Турции, Хорватии, Греции, Болгарии и других стран Европы.
  • Причина сбоя пока неизвестна — компания не публиковала никаких заявлений. На странице Google для проверки доступности её сервисов сбой не зафиксирован.
  • Проблемы возникают с «Google Документами», «Google Диском», «Google Календарём», Google Meet, Gmail, YouTube и другими сервисами и приложениями компании. Также пользователи не могут зайти в учётную запись или найти что-то в поиске.

#новости #google

