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Евгения Евсеева

Минцифры хочет обязать производителей смартфонов и планшетов устанавливать в браузеры российский поисковик — «Ъ» Статьи редакции

Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

  • Минцифры к апрелю подготовит постановление правительства, которое расширит требования закона по предустановке российского ПО. Новое требование обяжет производителей смартфонов и планшетов устанавливать по умолчанию отечественную поисковую систему в предустановленных браузерах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
  • С 1 июля российским пользователям предоставят «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», сообщили в Минцифры. Порядок выбора поисковика установит правительство.
  • Так власти хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Ъ». В первую очередь речь идёт о поддержке «Яндекса», утверждает он.
  • В «Яндексе» сообщили, что «окно выбора» поисковой системы станет наиболее оптимальным решением и отметили важность свободного выбора пользователя. В компании отметили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска.
  • В Mail ru Group не ответили на запрос. Также поступили в Apple, Google отказалась от комментариев. Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что если власти обяжут по умолчанию устанавливать поиск «Яндекса», доходы Google от этого сегмента снизятся, а компании придется менять стратегию работы на российском рынке.
  • С 1 апреля в России вступит в силу закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
  • В марте 2021 года Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений. Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

#новость #законороссийскомпо

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7 7 комментариев
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7 комментариев
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Вячеслав Быков

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Зря вы Оруэлла читали, теперь не интересно будет!!!

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Виктор Булов

2

Только больше неприязни к этому мусору вызовут. Тем более снести или отключить его несложно.

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Ринат Хафизов

Виктор
0

Это не факт.

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Дмитрий

Виктор
0

Ну как сказать, в Самсунге нужна сторонняя прога, из коробки яндексовское говно не удалить. Хорошо хоть рут не нужен

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Kot Wild

0

Выровнять условия??? Это же прямое навязывание,пускай Яндекс сделают свою ОС и на нее ставит что хочет,только кто ее купит???

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Александр Ковалев

0

Интересно как яблоко отреагирует ? Вряд ли уйдут с рынка конечно

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fffggg gggfff

0

не ну нормально. компании платят сотни миллионов долларов за место быть дефолтным поисковиком, а минцифра хочет, что б эти денюжки яндекс платил им, а не кому попало

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