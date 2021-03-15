Минцифры хочет обязать производителей смартфонов и планшетов устанавливать в браузеры российский поисковик — «Ъ» Статьи редакции
Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.
- Минцифры к апрелю подготовит постановление правительства, которое расширит требования закона по предустановке российского ПО. Новое требование обяжет производителей смартфонов и планшетов устанавливать по умолчанию отечественную поисковую систему в предустановленных браузерах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
- С 1 июля российским пользователям предоставят «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», сообщили в Минцифры. Порядок выбора поисковика установит правительство.
- Так власти хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Ъ». В первую очередь речь идёт о поддержке «Яндекса», утверждает он.
- В «Яндексе» сообщили, что «окно выбора» поисковой системы станет наиболее оптимальным решением и отметили важность свободного выбора пользователя. В компании отметили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска.
- В Mail ru Group не ответили на запрос. Также поступили в Apple, Google отказалась от комментариев. Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что если власти обяжут по умолчанию устанавливать поиск «Яндекса», доходы Google от этого сегмента снизятся, а компании придется менять стратегию работы на российском рынке.
- С 1 апреля в России вступит в силу закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
- В марте 2021 года Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений. Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
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7 комментариев
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Только больше неприязни к этому мусору вызовут. Тем более снести или отключить его несложно.
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Выровнять условия??? Это же прямое навязывание,пускай Яндекс сделают свою ОС и на нее ставит что хочет,только кто ее купит???
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не ну нормально. компании платят сотни миллионов долларов за место быть дефолтным поисковиком, а минцифра хочет, что б эти денюжки яндекс платил им, а не кому попало
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