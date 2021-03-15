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Евгения Евсеева

Минцифры хочет обязать производителей смартфонов устанавливать в браузеры российский поисковик — «Ъ» Статьи редакции

Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.

  • Минцифры к апрелю подготовит постановление правительства, которое расширит требования закона по предустановке российского ПО. Новое требование обяжет производителей смартфонов и планшетов устанавливать по умолчанию отечественную поисковую систему в предустановленных браузерах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
  • С 1 июля российским пользователям предоставят «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», сообщили в Минцифры. Порядок выбора поисковика установит правительство.
  • Так власти хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Ъ». В первую очередь речь идёт о поддержке «Яндекса», утверждает он.
  • В «Яндексе» сообщили, что «окно выбора» поисковой системы станет наиболее оптимальным решением и отметили важность свободного выбора пользователя. В компании отметили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска.
  • В Mail ru Group не ответили на запрос. Также поступили в Apple, Google отказалась от комментариев. Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что если власти обяжут по умолчанию устанавливать поиск «Яндекса», доходы Google от этого сегмента снизятся, а компании придется менять стратегию работы на российском рынке.
  • С 1 апреля в России вступит в силу закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
  • В марте 2021 года Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений. Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

#новость #законороссийскомпо

4012 просмотров
105 105 комментариев
10
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105 комментариев
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Вячеслав Быков

63

Зря вы Оруэлла читали, теперь не интересно будет!!!

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Airat Kafman

Вячеслав
20
Ответить

Вячеслав Быков

Airat
17
Ответить

Gavroche

Вячеслав
11

Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо. 

Ответить

Алексей Афанасьев

Вячеслав
3

1984?

Ответить

Вячеслав Быков

Алексей
3

Да

Ответить

Nikita Shmidt

Вячеслав
3

А причем тут Оруэлл поясните? А то я реально не понимаю каким боком он тут заходит

Ответить

Andrey Gordeev

Nikita
3

90% кричащих про вот-вот наступающий «1984» Джорджа Оруэлла никогда не читали это произведение. Вы не знали?

Ответить

Крыса Алиса

Andrey
0

:) хорошее замечание

Ответить

Polegche Dryg

Вячеслав
1

😂

Ответить

Kot Wild

28

Выровнять условия??? Это же прямое навязывание,пускай Яндекс сделают свою ОС и на нее ставит что хочет,только кто ее купит???

Ответить

Алексей Афанасьев

Kot
13

Это Россия, детка. Сила есть - ума не надо. А что сила? - власть

Ответить

Михаил Набоков

Алексей
1

В чем сила брат?

Ответить

Евгений Дроздов

Михаил
17

В Ньютонах.

Ответить

Jay Fran

Kot
3

Депутаты держат акции Яндекса), а так легко манипулировать ценой.

Ответить

Red Boy

Jay
3

Яндекс правительству помогает хорошо, вот и решили его отблагодарить.

Ответить

Дмитрий Тенетович

Kot
2

яндекс.телефон - помните, был такой? за год аж 20 тысяч продали. правда для этого цену пришлось снизить с 18к до 10к, чтобы хоть что-то продать )

Ответить

Антон Морозов

Дмитрий
1

Он сейчас за 6 или 7 продается, а причем тут это, Яндекс просто не умеет в железо, 

Ответить

евгений аношин

Антон
3

Во что умеет Яндекс?

Ответить

Антон Морозов

евгений
0

Это риторический вопрос, но с железом у них постоянные проблемы. Хотя в целом телефон удачный и для цены до 10 000, конкретный косяк только в ужасной камере

Ответить

евгений аношин

Антон
3

Само железо, как и камера, вполне нормального качества. То что Яндекс не может написать софт на стандартное железо вот что удивительно для компании которая себя так позиционирует.

Ответить

Александр

Kot
1

Не будете брать - заставят!

Ответить

Nikolay Keskinov

Александр
1

Отключат газ, потом воду, заткнут канализацию и отрубят интернет... 😂😂

Ответить

Андрей

Kot
0

никто))

Ответить

Алина Фомина

Kot
0

Так яндекс наоборот хочет, чтобы как на анроиде, например. Берёшь и выбираешь, а не чтобы его поиск был по умолчанию 🤔

Ответить

Alex

Kot
0

Я бы даже сказал больше, яндексу или мейл или рамблеру (царство ему небесное)) никто не мешает выпускать свои брендовые яндексфоны со своей закрытой ос и своим маркетплесом, и пусть там обставятся предустановленное ПО какое хотят!!!
Что вы лезите в чужие продукты, вы ещё требуйте, чтоб ввозимые в РФ BMW, ставили движки от ЗИЛа!🤦🤦🤦

Ответить

Виктор Булов

15

Только больше неприязни к этому мусору вызовут. Тем более снести или отключить его несложно.

Ответить

Дмитрий

Виктор
4

Ну как сказать, в Самсунге нужна сторонняя прога, из коробки яндексовское говно не удалить. Хорошо хоть рут не нужен

Ответить

Алексей Афанасьев

Дмитрий
5

Не только Самсунг.. но не обязательно российское по, но даже стандартные приложения Гугл, тоже не нужны, но удалить нельзя.

Ответить

Дмитрий

Алексей
3

Гугл то понятно, но пейсбук, который мне нафиг не усрался и не удаляется просто так - тоже дно. Выпускали бы телефоны с ярлыками. Захотел скачал, не захотел - не скачал

Ответить

Александр Якунин

Дмитрий
0

Honor под санкциями ваш выбор.

Ответить

Дмитрий

Алексан…
3

Я не настолько извращенец)

Ответить

Александр Якунин

Дмитрий
0

Все так говорят.

Ответить

Дмитрий

Алексан…
0

За свои деньги я не готов быть бета-тестером Хуавей. Пусть дают телефон и платят денежку, тогда я подумаю

Ответить

Ринат Хафизов

Виктор
0

Это не факт.

Ответить

fffggg gggfff

16

не ну нормально. компании платят сотни миллионов долларов за место быть дефолтным поисковиком, а минцифра хочет, что б эти денюжки яндекс платил им, а не кому попало

Ответить

Олег Крегонин

fffggg
3

Угу, и за разбирательство между Минюстом США по неконкурентной предустановке Гугла в Эппл тоже Яндекс забашлял.

Ответить

Get Money

Олег
3

Гугл платит Эппл вполне себе конкретную сумму за право быть дефолтным поисковиком. Что тут неконкурентного?

Ответить

Олег Крегонин

Get
1

Эх, как не хватает выбора, за который просто никто не платит.

Ответить

Евгений Дроздов

fffggg
0

Отечественная конкуренция (импортозамещенная).

Ответить

Наиль

14

Может вы все там скопом н@хуй пойдете?

Ответить

Влад Берг

Наиль
6

Добровольно не пойдут

Ответить

Александр Привалов

7

не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка

Полностью поддерживаем, но что там будет не знаем. Абсолютно двумя руками за, но понятия не имеем, как это работает. Горячо приветсвуем, но в глаза не видели.

Ответить

Red Boy

Александр
2

Главное-со всеми начальниками из кабинетов соглашаться и воду не мутить.

Ответить

Антон piter

7

Ну и хорошо. Те, у кого есть предпочтения, без особых проблем сменят дефолтный браузер при первом посещении Гугла. Те, у кого предпочтений нет и им всё равно, пассивным образом поддержат импортозамещение... При этом подавляющее большинство пользователей этого вообще не заметят, так как копируют приложения и настройки со старых телефонов на новые...

Ответить

Владислав Воропаев

6

ЪУЪ!!!!!

Ответить

Александр Никулин

5

Можно же просто при первом запуске телефона дать выбрать пользователю предустановку каких приложений делать, какой браузер и поисковик выбрать по умолчанию. 🧐🤨

Ответить

Павел

Александр
2

Можно, но по дефолту поставить - конверсия выше. 

Ответить

Пётр Радищев

Павел
0

Так тот же самый яндекс за выбор, а не за дефолт. Нахер это правительству – непонятно

Ответить

Павел

Пётр
1

Еще бы публичный яндекс был не за выбор) На бумажке все "за конкуренцию и против всего плохо", а на деле мечтают стать монополистами. Это вопрос больших денег тут нет и не может быть "рыцарства". 

Ответить

Murat Oshroev

0

Так я и сейчас могу выбрать поисковую машину в iPhone. Не понятно о чем речь. 

Ответить

Александр Привалов

Murat
10

Будет:

— Яндекс
— Мэйл.ру
— Озон
— Иное

Иное:
— Яндекс.Лайт
— Спутник
— Госуслуги
— ivi.ru
— Другое

Другое:

— Назад
— Свой поисковик

Свой поисковик:

...

Ответить

Антон Т

Александр
13

— Подайте заявление на использование своего поисковика через госуслуги

Ответить

Павел

Murat
1

Хотят чтобы галочка по дефолту стояла напротив Яндекса, а не гугла. 

Ответить

Murat Oshroev

Павел
0

Так я её буду менять на Гугл 

Ответить

Павел

Murat
4

Ты да и ещё 5% тех, кто видит разницу, остальные 95% не будут. Условно конечно. 

Ответить

work tasks

Павел
0

Остальным 95% можно помочь с правильным выбором ;)
Когда они придут за экспертным мнением. 

Ответить

Ефим Руберойдов

4

Главное, чтобы удалить можно было. А то мэйл.ру и все, что с ними связано - это же вирусы и трояны в чистом виде. Я даже в браузере боюсь заходить на мэил.ру, чтобы не навишали всякого хлама мне в телефон/комп

Ответить

Герман Греф

3

Яндекс сосни писос!

Но справедливости ради поиск по картинкам у них норм. Единственное, что хорошо работает

Ответить

Red Boy

Герман
0

И переводчик по картинке тоже :)

Ответить

Get Money

3

Так власти хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Ъ». В первую очередь речь идёт о поддержке «Яндекса», утверждает он.

А ничего, что тот же Google платит Apple ярд+ за право быть поисковиком по-умолчанию? 😂🤦🏻‍♂️

Ответить

Илья М

Get
0

Ничего, пусть платит и дальше. Но зачем платить когда можно не платить? :)

Ответить

Даниил Поляков

2

Как можно вводить такие законы, когда глава государства в лицо не знает, что такое интернет

Ответить

Пётр Радищев

Даниил
1

Он знает, просто немножко не понимает. 
Совсем чуть-чуть

Ответить

Даниил Поляков

Пётр
0

На пол ставки

Ответить

EMIX091

2

1 апреля вроде через две недели только

Ответить

Zoom Yoop

EMIX091
2

Ну да, так себе пошутить решили.

Ответить

alex twit

2

А жареных гвоздей минцифры не хочет, нет?

Ответить

Пётр Радищев

alex
1

Хочет, но не для себя, а для граждан! 

Ответить

ϏϙηαϟϮ

0

Условный Firefox (не мобильный, за него не скажу) и так с яндексом по-умолчанию идет (если скачивать ru_RU версию). Vivaldi по-моему тоже.

Ответить

Kot Wild

ϏϙηαϟϮ
4

Эт им Яндекс приплатил

Ответить

Dimaloss

1

Напрасно они думают, что от этого количество пользователей российского ПО увеличится... Кому оно было не надо, предустановка не поможет.

Ответить

Vlad Limbo

Dimaloss
2

Цссс...а то сделают не удаляемым)))

Ответить

Марат Тойчиев

0

"доходы Google от этого сегмента снизятся" - на сколько, на 1% от общей прибыли?😆 Они поняли всю комичность данной ситуации и не стали даже комментировать.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Марат
4

Нет. Гугл просто сделает как обычно - соберёт эти выпадающие доходы другим образом. К примеру, могут поднять/выставить цену на устанавливаемые на телефон андроиды. Цена телефонов для конечного пользователя вырастет.

Ответить

Алексей Афанасьев

1

Ага, а тех производителей кто откажется - под санкции. Затариваемся домашними, ребят. Ибо скоро у всех будут запрещённые к продаже в РФ без РСТ и прочего не нужного ПО устройства. Которые не будут поддерживать сотовые вышки. А как тогда вас контролировать без трояна в телефоне)

Ответить

Игорь

1

Долго удалить что ли. Наивные минцифры. Будто кто-то будет пользоваться этим мусором.

Ответить

Nick On

Игорь
0

Истину глаголешь, отче

Ответить

Aleksei Novikov

Игорь
0

99,999% людей, которые просто покупают телефончик, и адреса сайтов вводят в поисковые строки.

Ответить

Pavel Zakharov

Игорь
0

подавляющее большинство будет юзать всё с настройками по-умолчанию

Ответить

Адик Романов

1

Эхх..

Ответить

Aleksei Novikov

1

Ну что, желтая полумонополия, знаменитая своим "отношением" к людям, станет монополией.

Ответить

Marat K.

1

Будто в чат российского офиса гугла попал))

Ответить

Max Hype

1

А после этого закона , принципиально буду использовать Google

Ответить

Станислав Кудрявцев

0

Готовьтесь, с 1 апреля цены на смартфоны и планшеты обновят максимумы, за место Яндекса в списке предустановленных программ заплатят россияне...

Ответить

Александр Ковалев

0

Интересно как яблоко отреагирует ? Вряд ли уйдут с рынка конечно

Ответить

true iBegginer

Александр
1

Яндекс же можно поставить. Просто при первом запуске сафари покажут окно выбора. И вроде бы сейчас оно уже демонстрируется

Ответить

Александр Сергеевич

0

Я не понял, почему по умолчанию яндекс? А как же выбор? Пусть теперь гугл засудит яндекс за не рыночную установку по умолчанию и отказ от выбора!

Ответить

Пётр Радищев

Александр
1

Судя по комменту, яндкс тоже не понял

Ответить

Антон

Александр
0

ФАС должен подключиться 

Ответить

Nick On

0

Я и Яндексом-то до сих пор не пользуюсь. DuckDuck Go рулит. Ну и Тор-браузер иногда. Так что выпилить нах эту байду "Ъ" не составит проблемы.

Ответить

Nick On

Nick
0

ЗЫ: справедливости ради, поиск по графике в Яндексе норм

Ответить

Михаил Набоков

Nick
0

У самсунга кнокс не дает рутовать.

Ответить

Дмитрий

Михаил
0

У Самсунга сейчас это говно удаляется не штатными методами, но софтиной на PC и рут не нужен. Иначе был бы попадос

Ответить

Олег Крегонин

0

Выглядит как Минцифры в очередной раз сделал какую-то херню

Ответить

Евгений Лукин

0

Спутник чуть-чуть не дотянул

Ответить

Alex

0

В смысле "устанавливать в браузеры"? Ссылочку в настройки и предустановленный плагин? ДИХСН! Это все можно безболезненно удалить нафиг, и прочий такого рода мусор. Гораздо хуже, когда что-то пытаются внедрить на уровне прошивки.

Ответить

SL Potapenko

0

яндекс, пора писать новую прошивку для моего утюга. Эта сломалась.

Ответить

Владимир Кусачев

0

Мне кажется, будто яндексу не особо сильно и нужно быть везде одним единственным и неповторимым, именно поэтому и идёт речь об окошке выбора.

Ответить

Denis Fedorets

0

а сейчас разве не так? можно же выбрать поисковую машину по умолчанию. кроме самых провинциальных поделок, яндекс в них есть.

Ответить

Пётр Радищев

0

Хз, не понимаю, нахер минцифра топит за яндекс, если он сам же такой "бля, ребят, давайте не надо, пусть юзеры сами выберут"

Ответить

Aleksei Novikov

Пётр
0

Это они для лопушков такие заявления делают. Компания-хищник без души уже несколько лет.

Ответить

Валерий Пынзарь

0

хорошо, что не спутник!

Ответить

Михаил Анюков

0

А нормально работать в правительстве не пробовали? Ну что-то полезное там делать. Например поддерживать отечественных разработчиков грантами за полезное ПО, а не заниматься непонятной и никому не нужной хренью с предустановками?

Ответить

Nikolay Keskinov

0

У меня смартфон на Андроид. Стоит Yandex.Browser и GoogleChrome. Первый "весит" 1,21 Гб, второй - 72 Мб. 
Это все, что нужно знать о российском софте. 

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