Минцифры хочет обязать производителей смартфонов устанавливать в браузеры российский поисковик — «Ъ» Статьи редакции
Закон о предустановке российского ПО на устройства перед продажей в России вступит в силу 1 апреля.
- Минцифры к апрелю подготовит постановление правительства, которое расширит требования закона по предустановке российского ПО. Новое требование обяжет производителей смартфонов и планшетов устанавливать по умолчанию отечественную поисковую систему в предустановленных браузерах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
- С 1 июля российским пользователям предоставят «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию», сообщили в Минцифры. Порядок выбора поисковика установит правительство.
- Так власти хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Ъ». В первую очередь речь идёт о поддержке «Яндекса», утверждает он.
- В «Яндексе» сообщили, что «окно выбора» поисковой системы станет наиболее оптимальным решением и отметили важность свободного выбора пользователя. В компании отметили, что не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка отечественного поиска.
- В Mail ru Group не ответили на запрос. Также поступили в Apple, Google отказалась от комментариев. Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что если власти обяжут по умолчанию устанавливать поиск «Яндекса», доходы Google от этого сегмента снизятся, а компании придется менять стратегию работы на российском рынке.
- С 1 апреля в России вступит в силу закон о предустановке российских приложений на устройства перед продажей. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
- В марте 2021 года Госдума одобрила во втором чтении штрафы за продажу техники без предустановки российских приложений. Штраф для должностных лиц составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Зря вы Оруэлла читали, теперь не интересно будет!!!
1984?
А причем тут Оруэлл поясните? А то я реально не понимаю каким боком он тут заходит
90% кричащих про вот-вот наступающий «1984» Джорджа Оруэлла никогда не читали это произведение. Вы не знали?
Выровнять условия??? Это же прямое навязывание,пускай Яндекс сделают свою ОС и на нее ставит что хочет,только кто ее купит???
Это Россия, детка. Сила есть - ума не надо. А что сила? - власть
яндекс.телефон - помните, был такой? за год аж 20 тысяч продали. правда для этого цену пришлось снизить с 18к до 10к, чтобы хоть что-то продать )
Он сейчас за 6 или 7 продается, а причем тут это, Яндекс просто не умеет в железо,
Во что умеет Яндекс?
Это риторический вопрос, но с железом у них постоянные проблемы. Хотя в целом телефон удачный и для цены до 10 000, конкретный косяк только в ужасной камере
Само железо, как и камера, вполне нормального качества. То что Яндекс не может написать софт на стандартное железо вот что удивительно для компании которая себя так позиционирует.
Отключат газ, потом воду, заткнут канализацию и отрубят интернет... 😂😂
Так яндекс наоборот хочет, чтобы как на анроиде, например. Берёшь и выбираешь, а не чтобы его поиск был по умолчанию 🤔
Я бы даже сказал больше, яндексу или мейл или рамблеру (царство ему небесное)) никто не мешает выпускать свои брендовые яндексфоны со своей закрытой ос и своим маркетплесом, и пусть там обставятся предустановленное ПО какое хотят!!!
Что вы лезите в чужие продукты, вы ещё требуйте, чтоб ввозимые в РФ BMW, ставили движки от ЗИЛа!🤦🤦🤦
Только больше неприязни к этому мусору вызовут. Тем более снести или отключить его несложно.
Не только Самсунг.. но не обязательно российское по, но даже стандартные приложения Гугл, тоже не нужны, но удалить нельзя.
Honor под санкциями ваш выбор.
не ну нормально. компании платят сотни миллионов долларов за место быть дефолтным поисковиком, а минцифра хочет, что б эти денюжки яндекс платил им, а не кому попало
Угу, и за разбирательство между Минюстом США по неконкурентной предустановке Гугла в Эппл тоже Яндекс забашлял.
Может вы все там скопом н@хуй пойдете?
не видели заключительную версию постановления и не знают, как будет реализована установка
Полностью поддерживаем, но что там будет не знаем. Абсолютно двумя руками за, но понятия не имеем, как это работает. Горячо приветсвуем, но в глаза не видели.
Ну и хорошо. Те, у кого есть предпочтения, без особых проблем сменят дефолтный браузер при первом посещении Гугла. Те, у кого предпочтений нет и им всё равно, пассивным образом поддержат импортозамещение... При этом подавляющее большинство пользователей этого вообще не заметят, так как копируют приложения и настройки со старых телефонов на новые...
Можно же просто при первом запуске телефона дать выбрать пользователю предустановку каких приложений делать, какой браузер и поисковик выбрать по умолчанию. 🧐🤨
Так тот же самый яндекс за выбор, а не за дефолт. Нахер это правительству – непонятно
Так я и сейчас могу выбрать поисковую машину в iPhone. Не понятно о чем речь.
Будет:
— Яндекс
— Мэйл.ру
— Озон
— Иное
Иное:
— Яндекс.Лайт
— Спутник
— Госуслуги
— ivi.ru
— Другое
Другое:
— Назад
— Свой поисковик
Свой поисковик:
...
Так я её буду менять на Гугл
Остальным 95% можно помочь с правильным выбором ;)
Когда они придут за экспертным мнением.
Главное, чтобы удалить можно было. А то мэйл.ру и все, что с ними связано - это же вирусы и трояны в чистом виде. Я даже в браузере боюсь заходить на мэил.ру, чтобы не навишали всякого хлама мне в телефон/комп
Яндекс сосни писос!
Но справедливости ради поиск по картинкам у них норм. Единственное, что хорошо работает
Так власти хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Ъ». В первую очередь речь идёт о поддержке «Яндекса», утверждает он.
А ничего, что тот же Google платит Apple ярд+ за право быть поисковиком по-умолчанию? 😂🤦🏻♂️
Как можно вводить такие законы, когда глава государства в лицо не знает, что такое интернет
Он знает, просто немножко не понимает.
Совсем чуть-чуть
1 апреля вроде через две недели только
А жареных гвоздей минцифры не хочет, нет?
Условный Firefox (не мобильный, за него не скажу) и так с яндексом по-умолчанию идет (если скачивать ru_RU версию). Vivaldi по-моему тоже.
Напрасно они думают, что от этого количество пользователей российского ПО увеличится... Кому оно было не надо, предустановка не поможет.
"доходы Google от этого сегмента снизятся" - на сколько, на 1% от общей прибыли?😆 Они поняли всю комичность данной ситуации и не стали даже комментировать.
Нет. Гугл просто сделает как обычно - соберёт эти выпадающие доходы другим образом. К примеру, могут поднять/выставить цену на устанавливаемые на телефон андроиды. Цена телефонов для конечного пользователя вырастет.
Ага, а тех производителей кто откажется - под санкции. Затариваемся домашними, ребят. Ибо скоро у всех будут запрещённые к продаже в РФ без РСТ и прочего не нужного ПО устройства. Которые не будут поддерживать сотовые вышки. А как тогда вас контролировать без трояна в телефоне)
Долго удалить что ли. Наивные минцифры. Будто кто-то будет пользоваться этим мусором.
99,999% людей, которые просто покупают телефончик, и адреса сайтов вводят в поисковые строки.
Ну что, желтая полумонополия, знаменитая своим "отношением" к людям, станет монополией.
Готовьтесь, с 1 апреля цены на смартфоны и планшеты обновят максимумы, за место Яндекса в списке предустановленных программ заплатят россияне...
Интересно как яблоко отреагирует ? Вряд ли уйдут с рынка конечно
Яндекс же можно поставить. Просто при первом запуске сафари покажут окно выбора. И вроде бы сейчас оно уже демонстрируется
Я не понял, почему по умолчанию яндекс? А как же выбор? Пусть теперь гугл засудит яндекс за не рыночную установку по умолчанию и отказ от выбора!
Я и Яндексом-то до сих пор не пользуюсь. DuckDuck Go рулит. Ну и Тор-браузер иногда. Так что выпилить нах эту байду "Ъ" не составит проблемы.
В смысле "устанавливать в браузеры"? Ссылочку в настройки и предустановленный плагин? ДИХСН! Это все можно безболезненно удалить нафиг, и прочий такого рода мусор. Гораздо хуже, когда что-то пытаются внедрить на уровне прошивки.
Мне кажется, будто яндексу не особо сильно и нужно быть везде одним единственным и неповторимым, именно поэтому и идёт речь об окошке выбора.
а сейчас разве не так? можно же выбрать поисковую машину по умолчанию. кроме самых провинциальных поделок, яндекс в них есть.
Хз, не понимаю, нахер минцифра топит за яндекс, если он сам же такой "бля, ребят, давайте не надо, пусть юзеры сами выберут"
Это они для лопушков такие заявления делают. Компания-хищник без души уже несколько лет.
А нормально работать в правительстве не пробовали? Ну что-то полезное там делать. Например поддерживать отечественных разработчиков грантами за полезное ПО, а не заниматься непонятной и никому не нужной хренью с предустановками?
У меня смартфон на Андроид. Стоит Yandex.Browser и GoogleChrome. Первый "весит" 1,21 Гб, второй - 72 Мб.
Это все, что нужно знать о российском софте.
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