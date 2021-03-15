Минцифры объяснило правила установки российского поисковика: пользователи смогут сами выбрать между ним и зарубежными Статьи редакции
Выбор можно будет изменить.
- При первом включении телефона или открытии браузера появится окно выбора, в котором пользователь сам выберет между российским и зарубежным поисковиком, объяснили в Минцифры.
- «Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин. Окно появится на смартфонах, произведенных после 1 июля 2021 года.
- Утром 15 марта «Коммерсантъ» сообщила, что ведомство хочет обязать производителей смартфонов устанавливать в браузеры российский поисковик.
- Так власти хотят выравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняет источник «Ъ». В первую очередь речь идёт о поддержке «Яндекса», утверждает он.
- В «Яндексе» заявили, что только пользователи должны решать, какие сервисы им больше подходят. «На наш взгляд, наиболее оптимальным решением могло бы стать окно выбора, когда пользователь сам может выбрать, каким поиском он хотел бы пользоваться», — говорят в компании.
- Закон о о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступит в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
пользователи смогут сами выбрать между ним и зарубежными
А можно везде так сделать, чтобы выбрать можно было?
Я немного понимаю смысла этой операции. Пользователи и сейчас решают, каким браузером пользоваться, тут будет тоже самое, только от яндекса уйдет огромное количество пользователей.
Вы переоцениваете пользователей. Сначала, конечно, основная масса выберет русский поиск. Они же не знают другие языки. А потом, даже если кто-то захочет гугл, он обычно не будет знать, как поменять поисковик. А оставшейся части будет просто лень сменить поисковик.
Яндекс, сначала создай мобильную операционную систему, потом говори о выборе. Теперь ваше говнище стирать придется.
Спасибо!
пользователи смогут сами выбрать между ним и зарубежными
- тухлый либерализм
Сотрудники Яндекса сами-то им хоть пользуются? Айфоны накупили себе скорее всего
Там по умолчанию точно не Яндекс. И нет предустановленных приложений от них
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