Apple согласилась на предустановку российских приложений на свои устройства Статьи редакции
До внесения законопроекта о российском ПО представители Apple предупреждали, что его введение «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России».
Новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать установить российские приложения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры и подтверждение Apple. Так компания будет соблюдать требование об обязательной предустановке российского ПО.
При первоначальной настройке iPhone и iPad пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.
С Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений, рассказал один из источников «Ведомостей».
«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.
Закон о о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступит в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.
Как писали «Ведомости», ещё до внесения законопроекта в Госдуму представители Apple на одном из совещаний с Минцифры предупреждали, что введение таких норм «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России». Против обязательной предустановки приложений выступали также Intel и Microsoft.
На снимите вы пару галочке в момент настройки, не развалитесь... трагедию устроили)
Хорошо что можно отказаться от установки.Отлично если так же сделают все остальные производители.
Хорошая новость на самом деле. Нужно поддерживать российские проекты
По их мнению ICQ новое, набирающее популярность приложение?
В целом, очень может быть. ICQ хорошо перепилили целиком.
ICQ ещё живое, серьёзно?!
Ага. И похерили "блатные номера" ))) Ушёл мой номерочек, купленный в 200-х за кровной заработанные 200 рублей )))
Они идут по пути телеги, постепенно отходя от uin. А так - да, шестизнак у меня до сих пор в строю. )
Любой мессенджер лучше вотсаппа. Я до сих пор понять не могу, по какой причине в мессенджере за 20 лярдов нет каналов, медиа сохраняется на телефон и нет регистрации без номера
Я до сих пор понять не могу, по какой причине ... медиа сохраняется на телефон
Как же вы достали!
Потому что там (как минимум декларируемое) end-to-end шифрование.
У каждого сообщения новый уникальный ключ, при такой схеме хранить что-либо где-то ещё бессмысленно — вы не сможете воспользоваться хранимыми данными.
Вроде как есть схема с e2e и несколькими устройствами, но по-моему, нет никого, кто бы её реализовал.
Менеджеры фарм-компаний (в том числе крупных) и мед. организаций до сих пор в аськах переписываются, например
Сервера - живые, люди - не особо. А так, если без шуток, приложение допилили неплохо. В духе Viber, но побыстрее и менее прожорливое.
Скачал, посмотрел, удалил. От ICQ осталось только название.
Вы правы, так и есть. Ещё воспоминания о той ICQ остались. И это вот всё.
Кроме того, ICQ запросил все возможные и не возможные разрешения)) любят в Мейл.ру собирать данные о пользователях видимо для себя и товарища полковника.)))
Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.
Да, для аудитории vc удалить Яндекс браузер с их поисковиком не составит труда. Но Яндексу и не нужна аудитория vc. Ему нужна куда более обширная аудитория "итаксойдетов", для которых вообще не понятно зачем менять поисковик, либо любые хромые поделки российского производства.
А что будет если ФБК свое приложение захотят включить в этот список? Есть ли шансы на включение?
Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.
А в чем собственно проблема и для кого? Или вы из тех, кому нужно чтобы российское ПО любой ценой было не установлено?
Apple прогнулась
Прогиб засчитан)
Смысл им не прогибаться и терять рынок? К тому же, механизм окна выбора приложений у них давно уже отработан.
Я думаю будут госуслуги, ВК, Яндекс, мое местоположение, пакет яровой 2.0, ФСБ радар, пикабу
А что думать? Список ПО давно вроде опубликовали
Особенно убивает мэйлрушный портфель (((
мессенджер ICQ (принадлежит Mail.ru с 2010 г.), почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте» (Mail.ru владеет ею с марта 2014 г.) и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru».
Скажите спасибо что Амиго не дожил до этого дня
Скажите спасибо, что правительство не запретило вообще всё.
Скажите спасибо, что Конституцию не упразднили как таковую.
Скажите спасибо, что ...
Спасибо, блеать.
Все-таки описанный механизм — это не предустановка приложений, не?
Именно. А разговоров то было. Ладно, надо смотреть что будет в реальности.
Из статьи непонятно. Возможно проги установлены, а снятые чекбоксы их удаляют.
Эппл за бабки мать родную продаст
Огрызок
🤦
Невидимый Макс
Пишу с ноутбука от Огрызка, ща продолжу с китайской звонилки на Ведроиде :)
Так, а какая естт быстро набирающая популярность альтернатива госуслугам и Яндексу? У спутника быстро снижающая популярность свела его на нет. Рамблер продался или они имеют ввиду поиск от Мейл.ру и соцсети кремльХаус?
Чем госуслуги плохи?
Если "Министерство не заинтересовано" ради чего тогда все это блять зачиналось?
Вдумайтесь, министерство занимается списками программ для предустановки на смартфоны! Троечники у власти.
Вы хотели самостоятельно его составить?
Почему бы им не заняться еще списком шрифтов установленных в устройстве? Или обоев?
пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка
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