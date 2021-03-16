Сервисы
Евгения Евсеева

Apple согласилась на предустановку российских приложений на свои устройства Статьи редакции

До внесения законопроекта о российском ПО представители Apple предупреждали, что его введение «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России».

60 60 комментариев
3206 просмотров

Новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать установить российские приложения, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры и подтверждение Apple. Так компания будет соблюдать требование об обязательной предустановке российского ПО.

При первоначальной настройке iPhone и iPad пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка. От установки можно будет отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

С Apple сейчас обсуждается вопрос создания в App Store подборки перспективных российских приложений, рассказал один из источников «Ведомостей».

«Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки», — отметили в министерстве.

Закон о о предустановке российских приложений на устройства перед продажей вступит в силу с 1 апреля в России. В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки.

Как писали «Ведомости», ещё до внесения законопроекта в Госдуму представители Apple на одном из совещаний с Минцифры предупреждали, что введение таких норм «вынудит компанию пересмотреть свою бизнес-модель в России». Против обязательной предустановки приложений выступали также Intel и Microsoft.

#новость #apple #законороссийскомпо

60 60 комментариев
21
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u043c\u043f\u043e","apple"], "comments": 60, "likes": 21, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 220850, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Mar 2021 07:58:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
60 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Никита Ежов

30
Ответить

Airat Kafman

Никита
13
Ответить

Исходный фонарь

17

А если Apple пошлет эту бензоколонку,что они запоют? А? Что они сделают? Вот так то! 
Apple никогда не будет сотрудничать с режимом!(с)

Ответить

Андрей Воронцов

Исходный
3

Особенно смешно смотреть на эпл в КНР.

Ответить

Дмитрий Напалков

13

На снимите вы пару галочке в момент настройки, не развалитесь... трагедию устроили)

Ответить

Алексей Володин

13

Хорошо что можно отказаться от установки.Отлично если так же сделают все остальные производители.

Ответить

Андрей Ежов

–8

Хорошая новость на самом деле. Нужно поддерживать российские проекты

Ответить

Vladislav Stan

Андрей
14

#поддержидворецнологами

Ответить

greg chudnoff

Андрей
1

Например, Госуслуги.

Ответить

Павел

Андрей
1

Яндекс ой как нуждается в поддержке, ага, как и Мэил.

Ответить

Александр Калита

8

По их мнению ICQ новое, набирающее популярность приложение?

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
–8

В целом, очень может быть. ICQ хорошо перепилили целиком. 

Ответить

Sergejs Fedotovs

Sergei
2

ICQ ещё живое, серьёзно?!

Ответить

Сергей

Sergejs
3

Да, если без шуток и предвзятости, то отличный мессенджер. Точно лучше вотсапа, в сравнении с Телегой есть минусы, но есть и плюсы.

Ответить

Alexey Kopchenko

Сергей
2

Ага. И похерили "блатные номера" ))) Ушёл мой номерочек, купленный в 200-х за кровной заработанные 200 рублей )))

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Они идут по пути телеги, постепенно отходя от uin. А так - да, шестизнак у меня до сих пор в строю. )

Ответить

Allestor Krei

Сергей
–2

Любой мессенджер лучше вотсаппа. Я до сих пор понять не могу, по какой причине в мессенджере за 20 лярдов нет каналов, медиа сохраняется на телефон и нет регистрации без номера

Ответить

Dear Moscow,

Allestor
0

Я до сих пор понять не могу, по какой причине ... медиа сохраняется на телефон

Как же вы достали!
Потому что там (как минимум декларируемое) end-to-end шифрование.
У каждого сообщения новый уникальный ключ, при такой схеме хранить что-либо где-то ещё бессмысленно — вы не сможете воспользоваться хранимыми данными.

Вроде как есть схема с e2e и несколькими устройствами, но по-моему, нет никого, кто бы её реализовал.

Ответить

Павел

Dear
0

нет никого, кто бы её реализовал

Apple, Wire, как минимум.

Ответить

Sergey Nikitin

Sergejs
0

Менеджеры фарм-компаний (в том числе крупных) и мед. организаций до сих пор в аськах переписываются, например

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergey
0

А есть ещё и локальные аськи, хотя построены они на xmpp.

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergejs
0

Сервера - живые, люди - не особо. А так, если без шуток, приложение допилили неплохо. В духе Viber, но побыстрее и менее прожорливое.

Ответить

Александр Калита

Sergei
0

Скачал, посмотрел, удалил. От ICQ осталось только название.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
0

Вы правы, так и есть. Ещё воспоминания о той ICQ остались. И это вот всё.

Ответить

Александр Калита

Sergei
0

Кроме того, ICQ запросил все возможные и не возможные разрешения)) любят в Мейл.ру собирать данные о пользователях видимо для себя и товарища полковника.)))

Ответить

Tema Mehankin

4

Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.
 Да, для аудитории vc удалить Яндекс браузер с их поисковиком не составит труда. Но Яндексу и не нужна аудитория vc. Ему нужна куда более обширная аудитория "итаксойдетов", для которых вообще не понятно зачем менять поисковик, либо любые хромые поделки российского производства. 
А что будет если ФБК свое приложение захотят включить в этот список? Есть ли шансы на включение?

Ответить

Ренат Зайдуллин

Tema
5

Проблема в том, что огромный процент наших граждан не будет удалять предустановленное ПО.

А в чем собственно проблема и для кого? Или вы из тех, кому нужно чтобы российское ПО любой ценой было не установлено?

Ответить

Даниил Лепетков

0

Apple прогнулась

Ответить

Павел

Даниил
12

Так коммерческая компания - они про деньги, а не политическую борьбу. 

Ответить

Andrei Smirnovsky

2

Прогиб засчитан)

Ответить

Yury Grinev

Andrei
7

Смысл им не прогибаться и терять рынок? К тому же, механизм окна выбора приложений у них давно уже отработан.

Ответить

Антон

Yury
–3

У них не только окно отработано, но и дупло 

Ответить

Yury Grinev

Антон
0

Свечку держишь?

Ответить

Алексей Афанасьев

3

Я думаю будут госуслуги, ВК, Яндекс, мое местоположение, пакет яровой 2.0, ФСБ радар, пикабу

Ответить

Ренат Зайдуллин

Алексей
2

А что думать? Список ПО давно вроде опубликовали

Ответить

greg chudnoff

Ренат
0

Особенно убивает мэйлрушный портфель (((
мессенджер ICQ (принадлежит Mail.ru с 2010 г.), почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте» (Mail.ru владеет ею с марта 2014 г.) и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru».

Ответить

ЯжПрограммист

greg
1

Скажите спасибо что Амиго не дожил до этого дня

Ответить

greg chudnoff

ЯжПрогр…
0

Скажите спасибо, что правительство не запретило вообще всё.
Скажите спасибо, что Конституцию не упразднили как таковую.
Скажите спасибо, что ...

Спасибо, блеать.

Ответить

Dmitriy

3

Все-таки описанный механизм — это не предустановка приложений, не?

Ответить

Evgeni Nabokov

Dmitriy
2

Именно. А разговоров то было. Ладно, надо смотреть что будет в реальности.

Ответить

Сергей Исаков

Dmitriy
1

Из статьи непонятно. Возможно проги установлены, а снятые чекбоксы их удаляют.

Ответить

Виктор Булов

0

Эппл за бабки мать родную продаст

Ответить

Dear Moscow,

Виктор
3

Эппл за бабки мать родную продаст

Родителя №2.

Ответить

Невидимый Макс

2

Ну и норм. 
Можно подумать, что Огрызок прям борцы с "режимами"

Ответить

Юрий Белоножкин

Невидимый
–1

Огрызок 

🤦 

Ответить

Невидимый Макс

Юрий
1

Пишу с ноутбука от Огрызка, ща продолжу с китайской звонилки на Ведроиде :)

Ответить

Anton Kosenko

2

Заебали эти разведчики...😪

Ответить

Дамир Губаев

0

Так, а какая естт быстро набирающая популярность альтернатива госуслугам и Яндексу? У спутника быстро снижающая популярность свела его на нет. Рамблер продался или они имеют ввиду поиск от Мейл.ру и соцсети кремльХаус?

Ответить

Юрий Белоножкин

Дамир
4

Чем госуслуги плохи?

Ответить

greg chudnoff

Юрий
–3

Тем, что они - госуслуги.

Ответить

Сергей Исаков

Дамир
3

Как бы у госуслуг не может быть прямой альтернативы.

Ответить

Stanislav Proyaev

1

F

Ответить

Syzygy

1

Окно выбора - это Не предустановка приложений. Что за желтизна? 

Ответить

Папа Римский

1

Если "Министерство не заинтересовано" ради чего тогда все это блять зачиналось?

Ответить

Константин Полухтин

0

Комментариев нет.

Ответить

Иван Никитин

0

Mail, яндекс, госуслуги. Больше ничего на ум не приходит.

Ответить

Гордон Фримэн

0

Вдумайтесь, министерство занимается списками программ для предустановки на смартфоны! Троечники у власти.

Ответить

ЯжПрограммист

Гордон
0

Вы хотели самостоятельно его составить?

Ответить

Гордон Фримэн

ЯжПрограммист
0

Почему бы им не заняться еще списком шрифтов установленных в устройстве? Или обоев?

Ответить

greg chudnoff

–1

 пользователям предложат на выбор приложения из утвержденного правительством списка

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Bilderlings
Подписан
Отписаться
Что учесть при разработке мобильного приложения
Самое страшное, что может случиться с мобильным приложением — если им не будут пользоваться. К такому сценарию может пр…
0
Kauri
Подписан
Отписаться
Alibaba: почему у них получилось, а у других до сих пор нет
Власти Китая, кажется, серьезно взялись за Alibaba: наложили санкции в виде самого большого штрафа за историю их сущест…
1
Федя и Самат
Подписан
Отписаться
Как мы помогаем делать сервис развития креативности w1d1
Год назад назад я рассказывал вам про нашего клиента, w1d1. Они собирались сделать приложение для развития креативности…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Roman Moskovskiy
за день
Как молодежь, могу сказать спасибо [@199767|Тинькофф] , что вы есть
«Альфа-банк» после клипа с Моргенштерном назначил его «директором по работе с молодёжью»
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Airat Kafman

На переговорах с Ozon «Сбер…

Максим Пряник

«Перепись малого бизнеса…

KINCH

На переговорах с Ozon «Сбер…

Я не скажу свое…

Правительство России предложило…

Иван Сергеев

«Альфа-банк» после клипа с…

Сергей Макаров

На переговорах с Ozon «Сбер…

Sergei Timofeyev

Apple согласилась на…

Dmitry Obelov

На переговорах с Ozon «Сбер…

Sergei Timofeyev

Apple согласилась на…

Гордон Фримэн

Apple согласилась на…

Yury Grinev

На переговорах с Ozon «Сбер…

greg chudnoff

Правительство России предложило…

BearStrikesBack

На переговорах с Ozon «Сбер…

Sergei Timofeyev

Apple согласилась на…

Sergei Timofeyev

Apple согласилась на…

Антон Гранд

«Перепись малого бизнеса…

greg chudnoff

Apple согласилась на…

igor igorevich

Почему я выбираю Европу?

Anton Reut

«Яндекс.Маркет» доставил…

Yury Grinev

Apple согласилась на…
null