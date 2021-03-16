С января сниженная комиссия действует в App Store — но только для разработчиков с выручкой менее $1 млн.

Компания заявила, что с 1 июля 2021 года снизит комиссии Google Play для разработчиков, которые продают товары и услуги внутри своих приложений, во всем мире. Комиссию снизят для всех компаний — они будут платит 15% с первого $1 млн выручки и 30% в дальнейшем. В Google не уточняют, будут ли автоматически снижать комиссию для разработчиков приложений или им придётся подать заявку.

В компании говорят, что знают о проблемах, с которыми сталкиваются компании с выручкой в $2 млн, $5 млн и даже $10 млн в год. «Мы считаем, что это справедливый подход, который соответствует миссии Google — помочь всем разработчикам добиться успеха». Компания уверяет, что в итоге 99% разработчиков, которые предлагают товары и услуги внутри приложений, будут платить на 50% меньше, так как зарабатывают менее $1 млн. По собственным данным Google, 97% всех приложений ничего не продают и не платят никаких сервисных сборов.

С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15%. В отличие от Google, новые правила действуют для разработчиков, чья общая выручка меньше $1 млн в год.