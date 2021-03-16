Сервисы
Рая Хачатрян

Google Play снизит комиссию с 30% до 15% для всех разработчиков — но только на первый $1 млн годовой выручки Статьи редакции

С января сниженная комиссия действует в App Store — но только для разработчиков с выручкой менее $1 млн.

Компания заявила, что с 1 июля 2021 года снизит комиссии Google Play для разработчиков, которые продают товары и услуги внутри своих приложений, во всем мире.

Комиссию снизят для всех компаний — они будут платит 15% с первого $1 млн выручки и 30% в дальнейшем. В Google не уточняют, будут ли автоматически снижать комиссию для разработчиков приложений или им придётся подать заявку.

В компании говорят, что знают о проблемах, с которыми сталкиваются компании с выручкой в $2 млн, $5 млн и даже $10 млн в год. «Мы считаем, что это справедливый подход, который соответствует миссии Google — помочь всем разработчикам добиться успеха».

Компания уверяет, что в итоге 99% разработчиков, которые предлагают товары и услуги внутри приложений, будут платить на 50% меньше, так как зарабатывают менее $1 млн. По собственным данным Google, 97% всех приложений ничего не продают и не платят никаких сервисных сборов.

С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15%. В отличие от Google, новые правила действуют для разработчиков, чья общая выручка меньше $1 млн в год.

#новость #google #googleplay

1123 просмотров
14 14 комментариев
15
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","googleplay","google"], "comments": 14, "likes": 15, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 221196, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 16 Mar 2021 19:02:45 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

kitty_bot

2

Компания заявила, что с 1 июля 2021 года снизит комиссии Google Play для разработчиков, которые продают товары и услуги внутри своих приложений

По собственным данным Google, 97% приложений во всем мире не продают товары и услуги и не платят никаких сервисных сборов. Компания уверяет, что снижение комиссии коснётся 99% разработчиков, которым всё-таки приходится платить комиссию.

что-то я ничего не понимаю что тут написано, одно с другим не сходится

Ответить

Vasiliy Gorin

kitty_bot
0

Перевод дерьмовый, на самом деле вот что заявляет Google:
Starting on July 1, 2021 we are reducing the service fee Google Play receives when a developer sells digital goods or services to 15% for the first $1M (USD) of revenue every developer earns each year. With this change, 99% of developers globally that sell digital goods and services with Play will see a 50% reduction in fees.

Т.е. изменение конечно же коснётся 100% разработчиков, принимающих платежи. При этом 99% из них получат аж 50% выгоду в комиссиях, т.к. зарабатывают меньше $1M в год. Для остального 1% экономия будет меньше, т.к. их доходы превышают $1M в год. Но в целом все разработчики теперь будут платить меньше комиссий, чем раньше.

Ответить

Рая Хачатрян

Vasiliy
2

Вы правы, поменяла, спасибо

Ответить

Комментарий удален

Rusik M

2

Неплохое начало 😏🤔

Ответить

Nick Fomich

2

Позернули [1]

Ответить

Pavel Voronkov

0

Всегда поражался, о чем думают финансисты, при введение четкой границы.
Есть компании которые будут болтаться в приграничной зоне, как планировать, сколько заплатишь 15% или 30%.

Ответить

Artem Zyryanov

Pavel
1

А еще можно насоздавать отдельных компаний для каждой своей фримиум шняги и платить с каждой на $150к меньше :)

Ответить

Pavel Voronkov

Artem
0

Да так и будут делать и уже делают.
Просто прогрессивная шкала должно быть поступательной.
До 1 мио всегда 15%, за доходы свыше уже 30%.
А то получается с 990к - 148,5к, а с 1050к уже - 315к. Более, чем в 2 раза, хотя прирос на 6%.

Ответить

Vasiliy Gorin

Pavel
0

А то получается с 990к - 148,5к, а с 1050к уже - 315к. Более, чем в 2 раза, хотя прирос на 6%.

Нет, не получается. Если читать условия внимательно, а не фантазировать в комментиках, не разобравшись в сути ;)
Просто прогрессивная шкала должно быть поступательной. До 1 мио всегда 15%, за доходы свыше уже 30%.

Именно так и сделано, вообще-то.

Ответить

Vasiliy Gorin

Pavel
0

С первого ляма заплатишь 15%. С той суммы, которая превысит лям, заплатишь 30%. Никаких сложностей и болтаний в приграничной зоне.

Ответить

Pavel Voronkov

Vasiliy
0

Если так, то норм... Из статьи не понятно, тогда все ОК с планированием.

Ответить

Родион Галанев

0
Ответить

Dmitry Martemyanov

0

 которые продают товары и услуги внутри своих приложений

Кристаллы с монетами это товары или услуги? Или ничего из этого?

Ответить

Илья Шишкунов

0

Тим Суинни всё же сдвинул камень индустрии, Сизиф нашего времени 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Спасет ли золото от всех бед?
NTA
Подписан
Отписаться
Инструменты Python для визуализации результатов опросов/тестов
Одна из ключевых задач в анализе данных — сопоставление и визуализация разных наборов информации. Зачастую нам приходит…
0
Альфа-Капитал
Подписан
Отписаться
Частные инвестиции в космос становятся мейнстримом
Аналитики прогнозируют рост стоимости космической отрасли до $1,4 трлн уже к 2030 году. Подробнее об этом рассказывает…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Никита Ежов
за день
Apple согласилась исполнять закон о предустановке российских приложений на свои устройства
Данила Верещаков
за неделю
Если коротко - не наебешь, не проживешь. В Европе с этим сложнее видимо. 
Почему успех банка Тинькофф невозможно повторить в Европе

Комментарии

Roman Buzko

Опционы для сотрудников в…

Илья Шишкунов

Дайвинг и ведение бизнеса в…

Artem Kravchenko

Правовые аспекты NFT: почему…

Балкон.Ру

Тинькофф делает фото Ваших…

Nikolay Kenig

«Нет, не тикают»: кейс…

Павел

Apple согласилась исполнять…

Roman Buzko

Правовые аспекты NFT: почему…

Путачок

Роскомнадзор пригрозил…

Борис Б

Тинькофф делает фото Ваших…

Илья М

Роскомнадзор пригрозил…

Я не скажу свое…

Nvidia заявила, что ограничение…

DmitriyB

Почему красивое кажется…

Vasiliy Gorin

Google Play снизит комиссию с…

Peter Rezikov

Роскомнадзор пригрозил…

Pavel Voronkov

Google Play снизит комиссию с…

Илья Шишкунов

Google Play снизит комиссию с…

Artem Kravchenko

Правовые аспекты NFT: почему…

Михаил Федотов

Роскомнадзор пригрозил…

Vasiliy Gorin

Google Play снизит комиссию с…

Koxae Sun

Банк «Тинькофф» вовремя не…
null