Google Play снизит комиссию с 30% до 15% для всех разработчиков — но только на первый $1 млн годовой выручки Статьи редакции
С января сниженная комиссия действует в App Store — но только для разработчиков с выручкой менее $1 млн.
Компания заявила, что с 1 июля 2021 года снизит комиссии Google Play для разработчиков, которые продают товары и услуги внутри своих приложений, во всем мире.
Комиссию снизят для всех компаний — они будут платит 15% с первого $1 млн выручки и 30% в дальнейшем. В Google не уточняют, будут ли автоматически снижать комиссию для разработчиков приложений или им придётся подать заявку.
В компании говорят, что знают о проблемах, с которыми сталкиваются компании с выручкой в $2 млн, $5 млн и даже $10 млн в год. «Мы считаем, что это справедливый подход, который соответствует миссии Google — помочь всем разработчикам добиться успеха».
Компания уверяет, что в итоге 99% разработчиков, которые предлагают товары и услуги внутри приложений, будут платить на 50% меньше, так как зарабатывают менее $1 млн. По собственным данным Google, 97% всех приложений ничего не продают и не платят никаких сервисных сборов.
С 1 января 2021 года Apple снизила комиссию в App Store с 30% до 15%. В отличие от Google, новые правила действуют для разработчиков, чья общая выручка меньше $1 млн в год.
Компания заявила, что с 1 июля 2021 года снизит комиссии Google Play для разработчиков, которые продают товары и услуги внутри своих приложений
По собственным данным Google, 97% приложений во всем мире не продают товары и услуги и не платят никаких сервисных сборов. Компания уверяет, что снижение комиссии коснётся 99% разработчиков, которым всё-таки приходится платить комиссию.
что-то я ничего не понимаю что тут написано, одно с другим не сходится
Перевод дерьмовый, на самом деле вот что заявляет Google:
Starting on July 1, 2021 we are reducing the service fee Google Play receives when a developer sells digital goods or services to 15% for the first $1M (USD) of revenue every developer earns each year. With this change, 99% of developers globally that sell digital goods and services with Play will see a 50% reduction in fees.
Т.е. изменение конечно же коснётся 100% разработчиков, принимающих платежи. При этом 99% из них получат аж 50% выгоду в комиссиях, т.к. зарабатывают меньше $1M в год. Для остального 1% экономия будет меньше, т.к. их доходы превышают $1M в год. Но в целом все разработчики теперь будут платить меньше комиссий, чем раньше.
Комментарий удален
Всегда поражался, о чем думают финансисты, при введение четкой границы.
Есть компании которые будут болтаться в приграничной зоне, как планировать, сколько заплатишь 15% или 30%.
А еще можно насоздавать отдельных компаний для каждой своей фримиум шняги и платить с каждой на $150к меньше :)
Да так и будут делать и уже делают.
Просто прогрессивная шкала должно быть поступательной.
До 1 мио всегда 15%, за доходы свыше уже 30%.
А то получается с 990к - 148,5к, а с 1050к уже - 315к. Более, чем в 2 раза, хотя прирос на 6%.
А то получается с 990к - 148,5к, а с 1050к уже - 315к. Более, чем в 2 раза, хотя прирос на 6%.
Нет, не получается. Если читать условия внимательно, а не фантазировать в комментиках, не разобравшись в сути ;)
Просто прогрессивная шкала должно быть поступательной. До 1 мио всегда 15%, за доходы свыше уже 30%.
Именно так и сделано, вообще-то.
С первого ляма заплатишь 15%. С той суммы, которая превысит лям, заплатишь 30%. Никаких сложностей и болтаний в приграничной зоне.
Если так, то норм... Из статьи не понятно, тогда все ОК с планированием.
которые продают товары и услуги внутри своих приложений
Кристаллы с монетами это товары или услуги? Или ничего из этого?
Блоги компаний
Показать еще