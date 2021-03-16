Wikipedia считает, что основным источников доходов останутся пожертвования пользователей и гранты.

Фонд Wikimedia, который управляет проектом Wikipedia и другими проектами, объявил о запуске коммерческого продукта Wikimedia Enterprise. Новый сервис предоставляет платные инструменты и услуги крупным ИТ-компаниям для эффективного использования контента, пишет Wired.

Обсуждения между Wikimedia Enterprise и крупными технологическими компаниями уже начались, сказал в интервью изданию представитель проекта. Пока фонд обсудит эту идею с пользователями, которые отправляют Wikipedia пожертвования.

В организации говорят, что договоренности с ИТ-компаниями можно будет достичь уже в июне. Wikipedia впервые обращает внимание на коммерческих пользователей сервиса, рассказал старший директор фонда Лейн Беккер. «Мы знали, что они есть, но никогда не относились к ним как к пользовательской базе», — заявил он.

Для этих пользователей Wikipedia уже несколько лет каждые две недели бесплатно делает базу данных из статей, которые появились на сайте. Именно так крупные компании обычно импортируют контент Wikipedia на свои платформы без помощи со стороны фонда, отмечает Wired. После введения платных функций, бесплатная версия всё ещё будет доступна, но будет работать хуже.

Тем не менее, в фонде не думают, что коммерческий проект когда-нибудь станет основным источником дохода — Wikipedia всё ещё надеется на пожертвования пользователей и гранты.