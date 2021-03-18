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Таня Боброва

Microsoft обновила виртуального помощника в PowerPoint — он следит за языком тела и произношением Статьи редакции

И добавила ассистента в приложение.

Microsoft обновила виртуального помощника для репетиции речи PowerPoint Presenter Coach, а также добавила его на все платформы, в том числе в настольную версию сервиса и приложения на iOS и Android. В веб-версии функция есть с 2019 года.

Presenter Coach слушает речь пользователя через микрофон, анализирует лексику, темп, наличие слов-паразитов или нецензурных выражений. После этого ассистент показывает на экране свои рекомендации.

Компания добавила три функции для веб-версии помощника. Теперь он может подключаться к видеокамере и оценивать язык тела. Например, подсказать, хорошо ли аудитория видит лицо говорящего, смотрит ли пользователь на зрителей и так далее.

Помощник также научился замечать повторяющиеся слова и выражения, которые сам пользователь может не улавливать, и подсказывать правильное произношение слов. Пока эти функции доступны для английского языка.

#новость #microsoft

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Сергей Милосердов

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Gavroche

Сергей
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Alex Firssoff

8
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Andreas Lapueros

Alex
0

Бгыггыгы дангероус бут фунни 

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Иван Егоров

Alex
0

клей не нужен?

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Alex Firssoff

Иван
0

Спрошу у мистера скрепки

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Алёна Погребняк

2

Помню и ненавижу павэр поинт со времён школы

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Вася Пражкин

0

 нецензурных выражений

 После этого ассистент показывает на экране свои рекомендации.

интересно, какие? в какую сторону это - нах.й?

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Andreas Lapueros

0

Э ты за языком следи! За языком тела )

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Алексей Лысенко

0

Ну если подумать, то эти дополнительные функции не так уж и плохи. Главное чтобы помощник своими советами не перегибал палку. Ведь так можно и вовсе отбить человеку желание  выступать с презентациями.

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