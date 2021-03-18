И добавила ассистента в приложение.

Microsoft обновила виртуального помощника для репетиции речи PowerPoint Presenter Coach, а также добавила его на все платформы, в том числе в настольную версию сервиса и приложения на iOS и Android. В веб-версии функция есть с 2019 года.

Presenter Coach слушает речь пользователя через микрофон, анализирует лексику, темп, наличие слов-паразитов или нецензурных выражений. После этого ассистент показывает на экране свои рекомендации.

Компания добавила три функции для веб-версии помощника. Теперь он может подключаться к видеокамере и оценивать язык тела. Например, подсказать, хорошо ли аудитория видит лицо говорящего, смотрит ли пользователь на зрителей и так далее.

Помощник также научился замечать повторяющиеся слова и выражения, которые сам пользователь может не улавливать, и подсказывать правильное произношение слов. Пока эти функции доступны для английского языка.