Microsoft обновила виртуального помощника в PowerPoint — он следит за языком тела и произношением Статьи редакции
И добавила ассистента в приложение.
Microsoft обновила виртуального помощника для репетиции речи PowerPoint Presenter Coach, а также добавила его на все платформы, в том числе в настольную версию сервиса и приложения на iOS и Android. В веб-версии функция есть с 2019 года.
Presenter Coach слушает речь пользователя через микрофон, анализирует лексику, темп, наличие слов-паразитов или нецензурных выражений. После этого ассистент показывает на экране свои рекомендации.
Компания добавила три функции для веб-версии помощника. Теперь он может подключаться к видеокамере и оценивать язык тела. Например, подсказать, хорошо ли аудитория видит лицо говорящего, смотрит ли пользователь на зрителей и так далее.
Помощник также научился замечать повторяющиеся слова и выражения, которые сам пользователь может не улавливать, и подсказывать правильное произношение слов. Пока эти функции доступны для английского языка.
клей не нужен?
нецензурных выражений
После этого ассистент показывает на экране свои рекомендации.
интересно, какие? в какую сторону это - нах.й?
Ну если подумать, то эти дополнительные функции не так уж и плохи. Главное чтобы помощник своими советами не перегибал палку. Ведь так можно и вовсе отбить человеку желание выступать с презентациями.
Блоги компаний
Показать еще