За последние несколько лет Playrix купила разработчиков игр из Украины, Сербии, России, Хорватии и Армении.

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О покупке студии vc.ru сообщили в Playrix, но сумму сделки не раскрыли. Boolat Games поменяла название на Boolat Play и начала работать с Playrix над пока неанонсированной игрой.

Boolat Games была основана в 2001 году, компания выпустила первую игру в 2003 году, а всего за историю студии игр было 20, говорится на сайте. Среди проектов — Lagsters, Topatoi, Harvest Land и Decurse. В команде Boolat Play работают уже 30 человек из Киева и Полтавы — студия планирует дальнейший рост, сообщили в Playrix.

Основатели Playrix россияне Игорь и Дмитрий Бухманы создали первую игру в 2001 году, а в 2004 году зарегистрировали компанию Playrix. Среди игр разработчика — Fishdom, Homescapes и Gardenscapes.

Для Playrix это не первый украинский актив: в 2019 году компания купила студию Zagrava Games, тогда у неё также были внутренние студии в Киеве и Харькове.

За последние несколько лет Playrix активно покупала разработчиков игр не только из Украины, но и из Сербии, России, Хорватии и Армении. В 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн. У компании также есть доли в кипрской Nexters, которая входит в десятку крупнейших разработчиков игр в Европе, и белорусской Vizor Games.