Playrix братьев Бухманов купила украинскую игровую студию Boolat Games Статьи редакции
За последние несколько лет Playrix купила разработчиков игр из Украины, Сербии, России, Хорватии и Армении.
О покупке студии vc.ru сообщили в Playrix, но сумму сделки не раскрыли. Boolat Games поменяла название на Boolat Play и начала работать с Playrix над пока неанонсированной игрой.
Boolat Games была основана в 2001 году, компания выпустила первую игру в 2003 году, а всего за историю студии игр было 20, говорится на сайте. Среди проектов — Lagsters, Topatoi, Harvest Land и Decurse. В команде Boolat Play работают уже 30 человек из Киева и Полтавы — студия планирует дальнейший рост, сообщили в Playrix.
Основатели Playrix россияне Игорь и Дмитрий Бухманы создали первую игру в 2001 году, а в 2004 году зарегистрировали компанию Playrix. Среди игр разработчика — Fishdom, Homescapes и Gardenscapes.
Для Playrix это не первый украинский актив: в 2019 году компания купила студию Zagrava Games, тогда у неё также были внутренние студии в Киеве и Харькове.
За последние несколько лет Playrix активно покупала разработчиков игр не только из Украины, но и из Сербии, России, Хорватии и Армении. В 2018 году Playrix потратила на сделки более $100 млн. У компании также есть доли в кипрской Nexters, которая входит в десятку крупнейших разработчиков игр в Европе, и белорусской Vizor Games.
В 2019 году Playrix впервые вошла в тройку крупнейших мобильных игровых компаний в мире по размеру выручки, в 2020 года она также заняла третье место в списке. Компания уступает только китайским Tencent и NetEase.
Индустрия на уровне гемблинга, беттинга, порно и т.п.
Паразитирует на зависимостях и психических расстройствах.
Да, их игры сейчас у многих за 20...
Вас уже просили родственники скачать и пройти до 7 уровня, чтобы им бустеры дали? 😁
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