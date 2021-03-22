Zoom начал продавать свои видеотехнологии другим компаниям Статьи редакции
У инструмента будет бесплатная и платная версии.
Video SDK позволит разработчикам использовать HD-видео, аудио и интерактивные функции Zoom для создания видеоприложений с собственным пользовательским интерфейсом. Об этом компания сообщила в своём блоге.
В Zoom считают, что технологии сервиса пригодятся разработчикам игр и приложений для соцсетей, а также бизнесу. Например, ритейлеры смогут проводить прямые эфиры с презентацией товаров.
Разработчики смогут подключить SDK на сайте, для уточнения вопросов можно связаться с отделом продаж. За первые 10 тысяч минут связи в месяц плата взиматься не будет, свыше лимита будет действовать поминутный тариф. Также Zoom предлагает годовой план за $1000, который включает до 30 тысяч минут в месяц. Поминутные цены компания не приводит.
«Мы стремимся расширить наш бизнес и перейти на платформу, которая предлагает решения для предприятий с различными потребностями», — сказал The Wall Street Journal технический директор Брендан Иттельсон. Как пишет издание, в 2020 году компания получила $2,65 млрд выручки — показатель вырос в четыре раза год к году.
Video SDK стал частью платформы для разработчиков Zoom Developer Platform, на которой собраны открытые решения и инструменты компании: API, SDK и другие.
Осталось собрать на нем Клабхаус
Более пяти лет не могу найти поставщика функции "Оплата просмотра видеоролика после каждого просмотра", а не месячная подписка.
Лет 8 назад ездил на встречу в московский офис видео-платформы Eagle, но они так и не смогли допилить нужную мне функцию.
Кто может посоветовать поставщика такого решения?
(если не найду - вся надежда на Zoom SDK )
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