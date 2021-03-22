Сервисы
Таня Боброва

Zoom начал продавать свои видеотехнологии другим компаниям Статьи редакции

У инструмента будет бесплатная и платная версии.

5 5 комментариев
887 просмотров

Video SDK позволит разработчикам использовать HD-видео, аудио и интерактивные функции Zoom для создания видеоприложений с собственным пользовательским интерфейсом. Об этом компания сообщила в своём блоге.

В Zoom считают, что технологии сервиса пригодятся разработчикам игр и приложений для соцсетей, а также бизнесу. Например, ритейлеры смогут проводить прямые эфиры с презентацией товаров.

Разработчики смогут подключить SDK на сайте, для уточнения вопросов можно связаться с отделом продаж. За первые 10 тысяч минут связи в месяц плата взиматься не будет, свыше лимита будет действовать поминутный тариф. Также Zoom предлагает годовой план за $1000, который включает до 30 тысяч минут в месяц. Поминутные цены компания не приводит.

«Мы стремимся расширить наш бизнес и перейти на платформу, которая предлагает решения для предприятий с различными потребностями», — сказал The Wall Street Journal технический директор Брендан Иттельсон. Как пишет издание, в 2020 году компания получила $2,65 млрд выручки — показатель вырос в четыре раза год к году.

Video SDK стал частью платформы для разработчиков Zoom Developer Platform, на которой собраны открытые решения и инструменты компании: API, SDK и другие.

Стал синонимом видеосвязи за 2020 год: что…
Рынок видеоконференций перенасыщен громкими именами — но каким-то образом именно Zoom стал…
vc.ru

#новость #zoom

5 5 комментариев
1
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","zoom"], "comments": 5, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 223893, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 22 Mar 2021 21:02:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Roman Moskovskiy

1

Осталось собрать на нем Клабхаус

Ответить

Maqsood Abdurahmanov

Roman
1

VoxImplant на хабре уже написали простой скрипт клабхауса

Ответить

Andre Macareno

Roman
1

Тоже про видео-клабхаус подумал

Ответить

Лев Щенин

0

Более пяти лет не могу найти поставщика функции "Оплата просмотра видеоролика после каждого просмотра", а не месячная подписка.
Лет 8 назад ездил на встречу в московский офис видео-платформы Eagle, но они так и не смогли допилить нужную мне функцию.
Кто может посоветовать поставщика такого решения? 
(если не найду - вся надежда на Zoom SDK )

Ответить

KINCH

0

Zoom начал продавать свои... 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
От подсознания к прибыли
Рекламные объявления побуждают совершать покупки 90% потребителей. Однако большинству из них сложно осознать, что чаще…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Фьючерсы и SPAC теперь доступны в Тинькофф Инвестициях
У Тинькофф Инвестиций две новости. Первая – мы открываем для своих клиентов доступ к срочному рынку Московской биржи. В…
3
Digital IP
Подписан
Отписаться
Культура — это плагиат?
Цитирование, плагиат, свободное заимствование - что обозначают эти понятия? О том, как возможно использовать чужие прои…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Джоуи Вин
за день
Питание спортивное? Спортивное! Железо организму нужно? Нужно! Какие могут быть вопросы?
Grow Food: нашёл кусок металла в котлете
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

KINCH

Instagram запустит в России…

Владимир Якин

Как не сойти с ума, когда…

No Good

Как не сойти с ума, когда…

Путачок

Российские ритейлеры…

Влад Берг

Маркетплейсы наносят ответный…

Ренат Зайдуллин

Правительство начнёт платить…

Black Jack

Обращение Чарли Мангера (2021…

Old Nick

Как сделать текст читабельнее…

Yury Evseev

Getcourse, свой сайт или что-то…

Яков Иванов

Как сделать текст читабельнее…

Дмитрий Харитонов

Проекция дорожной разметки в…

Viacheslav Semenchuk

Джек Дорси продал на аукционе…

МегаФон

Мегафон урезал скорость…

Oleg Kalinon

Как не сойти с ума, когда…

Old Nick

Как сделать текст читабельнее…

J J

LG прекращает выпуск смартфонов

Black Jack

Создал бизнес с 6000 рублей и…

Балабаев вячеслав

Маркетплейсы убивают бизнес. 3…

Zoibana

Bloomberg: у колонки HomePod…

Роман Тюленев

Ozon: сперва мы получили запрет…
null