У инструмента будет бесплатная и платная версии.

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Video SDK позволит разработчикам использовать HD-видео, аудио и интерактивные функции Zoom для создания видеоприложений с собственным пользовательским интерфейсом. Об этом компания сообщила в своём блоге.

В Zoom считают, что технологии сервиса пригодятся разработчикам игр и приложений для соцсетей, а также бизнесу. Например, ритейлеры смогут проводить прямые эфиры с презентацией товаров.

Разработчики смогут подключить SDK на сайте, для уточнения вопросов можно связаться с отделом продаж. За первые 10 тысяч минут связи в месяц плата взиматься не будет, свыше лимита будет действовать поминутный тариф. Также Zoom предлагает годовой план за $1000, который включает до 30 тысяч минут в месяц. Поминутные цены компания не приводит.

«Мы стремимся расширить наш бизнес и перейти на платформу, которая предлагает решения для предприятий с различными потребностями», — сказал The Wall Street Journal технический директор Брендан Иттельсон. Как пишет издание, в 2020 году компания получила $2,65 млрд выручки — показатель вырос в четыре раза год к году.