YouTube начал тестировать автоматическое определение товаров в видео и предлагать похожие продукты Статьи редакции
В октябре источники Bloomberg говорили, что Google планирует превратить YouTube в маркетплейс.
- Видеосервис начал тестировать функцию ещё в середине 2020 года на небольшой группе пользователей, а теперь расширяет её в США, пишет 9To5Google.
- В блоге YouTube сообщил, что это экспериментальная функция. Она будет показывать список продуктов, присутствующих на видео, а также предлагать список похожих товаров между рекомендованными видео, когда пользователь будет прокручивать ленту плеера.
- Этот шаг может помочь напрямую связать функции электронной коммерции с загрузкой видео, отмечает The Verge. Но пока компания не раскрывает планы по развитию и монетизации нового алгоритма.
- В октябре 2020 года источники Bloomberg рассказывали, что Google планирует превратить YouTube в маркетплейс. По данным агентства, компания тестировала интеграцию с платформой электронной коммерции Shopify для продажи товаров через YouTube.
Google планомерно усиливает монетизацию YouTube и закручивает гайки.
Из последнего, что лично затронуло лично меня:
В 2018 ужесточили правила приема каналов в партнёрскую сеть (4000 часов за год, 1000 подписчиков) + ввод платных подписок для каналов с 100К+ подписчиков.
С ноября 2020 добавление рекламы для всех каналов https://vc.ru/services/178753-youtube-dobavil-reklamu-v-video-avtorov-kotorye-ne-podklyucheny-k-partnerskoy-programme-no-oni-ne-budut-poluchat-dengi
Из недавнего, добавление кнопки посмотреть на YouTube для встроенных видео, учёт просмотров с встроенных видео очень сильно срезается алгоритмами, сильное изменение алгоритмов рекомендуемых видео (масса каналов просто умерли и не воскресли, проблемы с уведомлениями для подписчиков).
И при этом никаких серьёзных альтернатив нет на горизонте.
Плюс платная подписка за 200 руб в месяц, чтобы не смотреть рекламу
Все действия, которые делают за последние пару лет - абсолютно верные, Ютуб сейчас прямо очень сильные ребята направляют в нужную сторону
На каждый ваш пункт есть своя причина и свои плюсы
Посмотрел трейлер "Мстителей" и тебе сразу предлагают купить "камни бесконечности" (Не китай)
Как участник группы тестирования (судя по всему) - это началось ещё полтора месяца назад, для использования функции нужно врубить синхронизации Гугла на Андроиде, будут формироваться мини полочки ч товарами по видео Ютуба + по материалам, которые ты смотришь на других ресурсах партнёрах, плюс ещё рекомендации прикол но начинают работать, посмотришь обзор на наушники - будет кидать схожие уши в магазин, купишь - будет закидывать обзорами сравнениями и советами по настройке.
Мне нравится, одобряю
Хотя у меня и Шортс появились с самого их начала, пока тэгов ещё не было, прикольно было с одними и теми же авторами и комментаторами пересекаться, есть какой-то свой шарм в добровольном тестировании продукта
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