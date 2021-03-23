Bloomberg: Microsoft ведёт переговоры о покупке Discord более чем за $10 млрд Статьи редакции
По словам одного источника, Discord не продаст бизнес и может выйти на биржу.
Сервис для видео- и голосовых чатов Discord ведёт переговоры с возможными покупателями, среди которых Microsoft, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Раньше компания также обсуждала сделку с Epic Games и Amazon, отмечает издание. Продажа — не единственный вариант, который рассматривает компания. По словам одного источника, Discord скорее выйдет на биржу и станет публичной, чем продаст бизнес.
У Discord около 140 млн пользователей в месяц, а выручка в 2020 году составила $130 млн, хотя компания пока не прибыльна, сообщала The Wall Street Journal. Последний раз компанию оценили в $7 млрд в ноябре.
Discord бесплатный, но компания зарабатывает деньги за счет подписок Nitro — $9,99 в месяц с пользователя. Они предлагают более продвинутые функции, такие как совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.
Изначально Discord создавался как мессенджер для геймеров, однако на фоне пандемии аудитория сервиса выросла: в нём проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи. В июне сооснователь компании Джейсон Цитрон заявил, что сервис уже больше похож на инструмент для ежедневного общения.
По словам источников близких к Microsoft, компания пытается нарастить активы, которые обеспечат ей доступ к большим сообществам пользователей: в 2020 году она хотела купить TikTok и вела переговоры о приобретении Pinterest.
Сервис также интересен Microsoft из-за активного сообщества геймеров. Если Microsoft купит Discord он сможет объединить Nitro с собственной подпиской Xbox Game Pass, чтобы увеличить количество подписок — в последний раз их было 18 млн, считает аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман.
О боже, только не это!!! Они же его в помойку превратят
Про гитхаб тоже так говорили.
Но в целом, он только развивается. И ничего страшного не произошло
Вот только продукт совершенно разный. Что они сделали со Скайпом надо напоминать?)
Так можно Teams привести в пример тогда, как гораздо более близкий продукт Дискорду, на мой взгляд. И вот там хорошее развитие идёт.
В конце концов, Майкрософт не какой-то монолит, где один менеджер полностью управляет вектором каждого из продуктов, поэтому не думаю, что Скайпом можно точно ванговать возможный путь Дискорда в руках МС.
У Microsoft уже есть LinkedIn
Вполне логично вписывается покупка Discord
Будет корпоративная звонилка с встроенной книгой деловых контактов 😏
«Алло, Бэн! Это Данила! Из Доты. Вчера с вами общались у фонтана»
7 млрд рублей )
Я бы продал. $10 млрд на дороге не валяются
И за $5 млрд продал бы
Дискорд стриминг будет
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