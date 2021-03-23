Сервисы
Рая Хачатрян

Bloomberg: Microsoft ведёт переговоры о покупке Discord более чем за $10 млрд Статьи редакции

По словам одного источника, Discord не продаст бизнес и может выйти на биржу.

19 19 комментариев
1402 просмотров

Сервис для видео- и голосовых чатов Discord ведёт переговоры с возможными покупателями, среди которых Microsoft, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Раньше компания также обсуждала сделку с Epic Games и Amazon, отмечает издание. Продажа — не единственный вариант, который рассматривает компания. По словам одного источника, Discord скорее выйдет на биржу и станет публичной, чем продаст бизнес.

У Discord около 140 млн пользователей в месяц, а выручка в 2020 году составила $130 млн, хотя компания пока не прибыльна, сообщала The Wall Street Journal. Последний раз компанию оценили в $7 млрд в ноябре.

Discord бесплатный, но компания зарабатывает деньги за счет подписок Nitro — $9,99 в месяц с пользователя. Они предлагают более продвинутые функции, такие как совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.

Изначально Discord создавался как мессенджер для геймеров, однако на фоне пандемии аудитория сервиса выросла: в нём проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи. В июне сооснователь компании Джейсон Цитрон заявил, что сервис уже больше похож на инструмент для ежедневного общения.

По словам источников близких к Microsoft, компания пытается нарастить активы, которые обеспечат ей доступ к большим сообществам пользователей: в 2020 году она хотела купить TikTok и вела переговоры о приобретении Pinterest.

Сервис также интересен Microsoft из-за активного сообщества геймеров. Если Microsoft купит Discord он сможет объединить Nitro с собственной подпиской Xbox Game Pass, чтобы увеличить количество подписок — в последний раз их было 18 млн, считает аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман.

#новость #discord

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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WAVEWITHME

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О боже, только не это!!! Они же его в помойку превратят

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Roman Tatarinov

WAVEWITHME
6

Про гитхаб тоже так говорили.
Но в целом, он только развивается. И ничего страшного не произошло

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WAVEWITHME

Roman
0

Вот только продукт совершенно разный. Что они сделали со Скайпом надо напоминать?)

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Денис Пихаров

WAVEWIT…
1

Ну со Скайпом и до МС хороших времён сложно припомнить

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Dmitry Tumashev

WAVEWIT…
0

Так можно Teams привести в пример тогда, как гораздо более близкий продукт Дискорду, на мой взгляд. И вот там хорошее развитие идёт.

В конце концов, Майкрософт не какой-то монолит, где один менеджер полностью управляет вектором каждого из продуктов, поэтому не думаю, что Скайпом можно точно ванговать возможный путь Дискорда в руках МС.

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Ilya Brin

6

У Microsoft уже есть LinkedIn
Вполне логично вписывается покупка Discord

Будет корпоративная звонилка с встроенной книгой деловых контактов 😏

«Алло, Бэн! Это Данила! Из Доты. Вчера с вами общались у фонтана»

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Yury Kotov

1

7 млрд рублей )

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Папа Римский

Yury
1

Пропущено слово "американских".

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greg chudnoff

0

Я бы продал. $10 млрд на дороге не валяются

Ответить

greg chudnoff

greg
0

И за $5 млрд продал бы

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David Blinov

greg
0

Подожди-подожди, а за два?

Ответить

Админ

greg
0

Ты видимо не совсем понимаешь, что это будет один раз. А компанию можно вывести на прибыль и постоянный доход иметь

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Чит Чат

0

ребята заслужили..

Ответить

Михаил Набоков

0

Дискорд стриминг будет

Ответить

Денис Пихаров

Михаил
0

Они уже пытались в стриминг

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Анатолий Смолдиков

0

Кажется, история со скайпом может вновь повториться.

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Аркадий Кушнерчук

0

Не не не, оставьте нормальные вещи, нормальными. Пожалуйста 🙏

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tamerlan seitov

0

Пожалуйста, не продавайте, мне нравится дискорд...

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Dima Murugov

0

Секундочку, а их сервис Microsoft Teams не вывозит?

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