Сервис скорее выйдет на биржу и станет публичным, чем продаст бизнес, говорит один из источников.

{"id":224016,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/224016-microsoft-vedet-peregovory-o-pokupke-discord-bolee-chem-za-10-mlrd-bloomberg","title":"Microsoft \u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 Discord \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/services\/224016-microsoft-vedet-peregovory-o-pokupke-discord-bolee-chem-za-10-mlrd-bloomberg","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/services\/224016-microsoft-vedet-peregovory-o-pokupke-discord-bolee-chem-za-10-mlrd-bloomberg&title=Microsoft \u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 Discord \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/services\/224016-microsoft-vedet-peregovory-o-pokupke-discord-bolee-chem-za-10-mlrd-bloomberg&text=Microsoft \u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 Discord \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/services\/224016-microsoft-vedet-peregovory-o-pokupke-discord-bolee-chem-za-10-mlrd-bloomberg&text=Microsoft \u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 Discord \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/services\/224016-microsoft-vedet-peregovory-o-pokupke-discord-bolee-chem-za-10-mlrd-bloomberg","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=Microsoft \u0432\u0435\u0434\u0451\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u043e \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0435 Discord \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430 $10 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u2014 Bloomberg&body=https:\/\/vc.ru\/services\/224016-microsoft-vedet-peregovory-o-pokupke-discord-bolee-chem-za-10-mlrd-bloomberg","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 7984 просмотров Слушать

Сервис для видео- и голосовых чатов Discord ведёт переговоры с возможными покупателями, среди которых Microsoft, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Раньше компания также обсуждала сделку с Epic Games и Amazon, отмечает издание. Продажа — не единственный вариант, который рассматривает компания. По словам одного источника, Discord скорее выйдет на биржу и станет публичной, чем продаст бизнес.

У Discord около 140 млн пользователей в месяц, а выручка в 2020 году составила $130 млн, хотя компания пока не прибыльна, сообщала The Wall Street Journal. В последнем известном раунде в ноябре инвесторы оценили компания в $7 млрд.

Discord бесплатный, но компания зарабатывает деньги за счёт подписок Nitro — $9,99 в месяц с пользователя. Они предлагают более продвинутые функции, такие как совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.

Изначально Discord создавался как мессенджер для геймеров, однако на фоне пандемии аудитория сервиса выросла: в нём проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи. В июне сооснователь компании Джейсон Цитрон заявил, что сервис уже больше похож на инструмент для ежедневного общения.

По словам источников близких к Microsoft, компания пытается нарастить активы, которые обеспечат ей доступ к большим сообществам пользователей: в 2020 году она хотела купить TikTok и вела переговоры о приобретении Pinterest.