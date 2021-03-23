Сервисы
Рая Хачатрян

Microsoft ведёт переговоры о покупке Discord более чем за $10 млрд — Bloomberg Статьи редакции

Сервис скорее выйдет на биржу и станет публичным, чем продаст бизнес, говорит один из источников.

88 88 комментариев
7984 просмотров

Сервис для видео- и голосовых чатов Discord ведёт переговоры с возможными покупателями, среди которых Microsoft, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Раньше компания также обсуждала сделку с Epic Games и Amazon, отмечает издание. Продажа — не единственный вариант, который рассматривает компания. По словам одного источника, Discord скорее выйдет на биржу и станет публичной, чем продаст бизнес.

У Discord около 140 млн пользователей в месяц, а выручка в 2020 году составила $130 млн, хотя компания пока не прибыльна, сообщала The Wall Street Journal. В последнем известном раунде в ноябре инвесторы оценили компания в $7 млрд.

Discord бесплатный, но компания зарабатывает деньги за счёт подписок Nitro — $9,99 в месяц с пользователя. Они предлагают более продвинутые функции, такие как совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.

Изначально Discord создавался как мессенджер для геймеров, однако на фоне пандемии аудитория сервиса выросла: в нём проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи. В июне сооснователь компании Джейсон Цитрон заявил, что сервис уже больше похож на инструмент для ежедневного общения.

По словам источников близких к Microsoft, компания пытается нарастить активы, которые обеспечат ей доступ к большим сообществам пользователей: в 2020 году она хотела купить TikTok и вела переговоры о приобретении Pinterest.

Сервис также интересен Microsoft из-за активного сообщества геймеров. Если Microsoft купит Discord, то сможет объединить Nitro с собственной подпиской Xbox Game Pass, чтобы увеличить количество подписок — в последний раз их было 18 млн, считает аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман.

#новость #discord

88 88 комментариев
2
45
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","discord"], "comments": 88, "likes": 45, "favorites": 18, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 224016, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Mar 2021 07:54:52 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
88 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ilya Brin

69

У Microsoft уже есть LinkedIn
Вполне логично вписывается покупка Discord

Будет корпоративная звонилка с встроенной книгой деловых контактов 😏

«Алло, Бэн! Это Данила! Из Доты. Вчера с вами общались у фонтана»

Ответить

Dmitry Kuzbassov

Ilya
8

Как корпоративная звонилка Teams уже и так справляется

Ответить

Даниил Орел

Dmitry
8

Тимс - кошмарный, вопиющий хлам, который они не смогли даже толком встроить в собственный outlook. Впрочем, onedrive интегрировать в проводник они тоже не могли. Свой же проводник. 

Ответить

Artem

Даниил
2

ОоО, не смогли встроить в аутлук? По-моему всё же отлично. Встречи вставляются, настройки меняются,... всё из окна аутлука. 

Ответить

Clear Pass

Даниил
0

OneDrive очень неплохо интегрирован в проводник, удобно же пользоваться

Ответить

Killer

Ilya
1

У них уже есть Skype

Ответить

Andrey Babkin

Killer
2

И он, после покупки Майкрософт, стал ужасен.

Ответить

WAVEWITHME

26

О боже, только не это!!! Они же его в помойку превратят

Ответить

Roman Tatarinov

WAVEWITHME
36

Про гитхаб тоже так говорили.
Но в целом, он только развивается. И ничего страшного не произошло

Ответить

WAVEWITHME

Roman
16

Вот только продукт совершенно разный. Что они сделали со Скайпом надо напоминать?)

Ответить

Денис Пихаров

WAVEWIT…
19

Ну со Скайпом и до МС хороших времён сложно припомнить

Ответить

Dmitry Tumashev

WAVEWIT…
4

Так можно Teams привести в пример тогда, как гораздо более близкий продукт Дискорду, на мой взгляд. И вот там хорошее развитие идёт.

В конце концов, Майкрософт не какой-то монолит, где один менеджер полностью управляет вектором каждого из продуктов, поэтому не думаю, что Скайпом можно точно ванговать возможный путь Дискорда в руках МС.

Ответить

Павел Бондаренко

Dmitry
–1

Но лучше - не эксперементировать )))

Ответить

Dmitry Tumashev

Павел
0

Жду приложение Дискорда для Xbox ещё с беты. Пусть выпустят и тогда можно не покупать :)

Ответить

Кирилл Канаев

Dmitry
0

Вы в Microsoft Store и Xbox Store давно заходили дискорд uwp версия года с 2018го существует, сто лет ей пользуюсь. 

Ответить

evilnw

WAVEWIT…
4

После прихода Сатья Наделла МС больше взвешенно подходит к развитию продуктов, а не ломает всё через колено. Сомневаюсь, что для пользователей Дискорда что-то поменяется в худшую сторону.

Ответить

Georgi Lis

WAVEWIT…
0

Стереотипы времен правления Балмера, сейчас Microsoft другие.

Ответить

Александр Львов

12

Выручка: 130 млн. долларов в год при 140 млн. аудитории, когда рванули вперед все онлайн-сервисы. Оценка: 10 млрд. долларов. Окей. 

Ответить

Триборя - Лидер сопротивления

–2

Поражаюсь коментаторам, которые против приобретения. Вам какая разница? Лично для вас ничего не измениться. Вы с одноклассниками так же будете общаться играя в майнкрафт.

Ответить

Александр

Триборя
–6

Это очень плохо, что вы поражаетесь, это говорить о вашей недалекости, кто постарше помнят скайп до Microsoft и во что он превратился после.

Ответить

Nikolai Erovenko

Александр
6

Недалекость - это забывать о том что было после. Или вас все тоже вспоминают только из-за вашей главной ошибки ?

Ответить

Александр

Nikolai
–6

Николай, проспитесь. бессвязный бред несете.

Ответить

Nikolai Erovenko

Алексан…
8

О, да вы из этих. Неужто я задел что-то в душе?) 

Ответить

Виталий Асташкин

Nikolai
5

@Инспектор у нас тут человеку плохо, ходит дизлайкает в ответ всё подряд без разбора → @Александр 

Ответить

Gluch Nolwar

Виталий
3

школьник порвался 

Ответить

Владислав

Gluch
1

Конченый неадекват, мне тоже пошёл минусы проставлять

Ответить

Инспектор

Виталий
2
Ответить

Gluch Nolwar

Nikolai
3

школоту обидели)

Ответить

Nikolai Erovenko

Алексан…
2

В общем подкреплю слова фактами, как бы что не говорили про Майкрософт, они показывают стабильный рост уже не один год. Поэтому, пусть они не идеальны, но люди в них верят и пользуются. (Хотя я сам не доволен их последними обновлениями, но это уже другое).

Ответить

Кирилл Канаев

Александр
3

Вот именно что никто не помнит как работал скайп до майкрософт и как работает сейчас, связь рвалась, видео на квадратики при 100мб рассыпалось, регистрация это кошмар был, а подключение в лан сети ужас, но пришла майкрософт да изменила интерфейс который никому не нравится, но зато регистрация 1 клик, подключение 1 клик, связь супер, видео супер даже при 3G и на 56кб модеме, настройка на фирме щелчек пальца все само. 

Ответить

Mika

Триборя
–1

Поражаетесь вы просто потому что не особо в теме. Не мало отличных продуктов, после покупки их, крупными компаниями, превращались в последствии в какаху. Есть даже совсем эпичные истории вроде MySpace. 

Ответить

greg chudnoff

2

Я бы продал. $10 млрд на дороге не валяются

Ответить

greg chudnoff

greg
4

И за $5 млрд продал бы

Ответить

David Blinov

greg
13

Подожди-подожди, а за два?

Ответить

Павел Бондаренко

David
5

За 2 - бери у меня. У меня такой же. Карту в личку скинул

Ответить

Aleks Ander

Павел
0

Не тинькофф? А то заблокируют хрен потом докажешь, что не оружием торгуешь.

Ответить

Админ

greg
2

Ты видимо не совсем понимаешь, что это будет один раз. А компанию можно вывести на прибыль и постоянный доход иметь

Ответить

Mikhail Dragunov

Админ
5

А можно и не вывести, и не иметь ничего )))

Ответить

Konstantin Mednikov

4

Дискорд - продукт, который вышел за рамки своей первоначальной ниши. Сейчас половина удалёнщиков работают через дискорд, например. Как сервис - очень крутой и удобный. Лучше бы они не продавались.

Ответить

Евгений Кузовкин

Konstantin
3

Про половину вы загнули, конечно

Ответить

Владимир .

3

Microsoft буквально каждую компанию уже готова скупить. Хотя после покупки ими Bethesda, я ничему не удивляюсь.

Ответить

Владимир .

Владимир
4

Спасибо, что их купила не google. Ибо столько проектов уже отправили в забытие, сайт к кладбищем проектов от Google не даст соврать)

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

3

Как я понимаю они хотят попробовать интеграцию с Xbox.
Тогда более менее логичное решение

Ответить

Илья М

–3

заработок по 10баксов/месяц вот на этом:
совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.

и это уже 10млрд. за компанию? что-то я не понимаю в этом мире уже ни черта :)

Ответить

Vasiliy Gorin

Илья
7

Конечно не понимаете, с такими поверхностными суждениями и аналитикой по одной строчке из новости.

Ответить

Evgeni Nabokov

Илья
1

Это будет красивый, дорогой (для них) прибамбас к X-Box.

Ответить

Илья М

Evgeni
–1

главное чтобы GamePass не подорожал после этой покупки :)

Ответить

Dima Murugov

1

Секундочку, а их сервис Microsoft Teams не вывозит?

Ответить

3216q114

Dima
3

Teams это корпоративный сервис, другая аудитория.
Его обычный смертный даже купить не может.

Ответить

Sergei Timofeyev

3216q114
5

И слава богу.

Ответить

Виталий Асташкин

3216q114
0

Так было раньше. С некоторых пор он доступен всем, и даже вне подписки на Office365. Хотя ценность его для простых смертных всё равно под вопросом.

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/teams-for-home

Ответить

Александр Павлов

Dima
1

Так они не сервис покупают, а аудиторию

Ответить

Айдын Джаббаров

2

Забавный факт

В римской мифологии Дискордия - богиня раздора. Она же Эрида в греческой.
Да да, та самая, чье брошенное яблоко раздора на свадебном пиру Пелея и Фетиды привело к Троянской войне

Ответить

Сергей Щукин

Айдын
1

Так они же для competitive games запускались - в качестве альтернативы тимспику и остальным для КС. Так что название подходит ;)

Ответить

El Urbik

2

Вот бы не купили 😀

Ответить

tamerlan seitov

1

Пожалуйста, не продавайте, мне нравится дискорд...

Ответить

Yury Kotov

1

7 млрд рублей )

Ответить

Папа Римский

Yury
2

Пропущено слово "американских".

Ответить

Тарас Мукин

1

Придирка, но screen sharing это просто "поделиться экраном" (показать свой рабочий стол собеседникам), а не совместно использовать.

Ответить

Evgeni Nabokov

1

Скайп, Тимс, Дискорд. Надо больше коммуникаторов!

Ответить

Алиса Герман

Evgeni
0

Viber, Whatsapp, Telegram, Messenger от FB... Делают то, на что есть спрос 

Ответить

Анатолий Смолдиков

0

Кажется, история со скайпом может вновь повториться.

Ответить

Аркадий Кушнерчук

0

Не не не, оставьте нормальные вещи, нормальными. Пожалуйста 🙏

Ответить

Георгий Атанасов

–1

Очегь боюсь когда майки что-то покупают. Это опасно для проекта

Ответить

Михаил Набоков

0

Дискорд стриминг будет

Ответить

Денис Пихаров

Михаил
0

Они уже пытались в стриминг

Ответить

Тарас Мукин

Денис
1

Майкрософт просто недооценили совершенно чудовищную инертность геймерской аудитории, которую вообще сложно с чем-то сравнивать. Epic уже два года игры раздаёт просто так, но фанатиков стима как будто меньше не становится. Поэтому собственно использовать существующий продукт и бренд звучит как хорошая идея, но да, наверное всё же не для стриминга (просто потому что первая попытка была не так давно)

Ответить

Yuriy Palchuk

Тарас
0

Ну да, некоторые мои знакомые как 20 лет назад играли в Героев 3 и ФИФА, так и сейчас играют в Героев 3 и ФИФА =). 

Ответить

Юрий Глотов

Денис
0

mixer был норм

Ответить

Чит Чат

0

ребята заслужили..

Ответить

Anderson Silva

0

Чёрт, у меня в дискорде много общения не по играм, а именно по работе/ Надеюсь, они не превратят дискорд в каку 

Ответить

Andrew Simon

Anderson
0

Надеюсь Крис Вайдман тебе не пишет )

Ответить

Павел Бондаренко

Andrew
0

Нет. Только Пьер Вудман.

Ответить

Anderson Silva

Andrew
0

Нет, мне пишет Крис Латтнер =)

Ответить

Evgeni Nabokov

Anderson
0

А чо за канал по расту?

Ответить

Anderson Silva

Evgeni
0

https://discord.gg/MZGjEvrU

Join the The Rust Programming Language Discord…
Check out the The Rust Programming Language community on Discord - hang out with 29,676 other…
discord.gg
Ответить

Killer

0

10 миллиардов за месседжер? Остановите Землю! Я сойду.

Ответить

Kadessov Bek

Killer
0

мало?

Ответить

Kadessov Bek

Killer
0

почти бесплатно

Ответить

Killer

Kadessov
0

Не стоит он таких денег.

Ответить

Kadessov Bek

Killer
0

ты как будто проспал 21 век)

Ответить

Eugenes Funeral

Killer
0

А что стоит? 

Ответить

Voin Mraka

0

RIP дис T__T

Ответить

i h8ers

0

хана Discord! после факта покупки, снесу сразу!

Ответить

Артем Золотарев

0

Embrace, Extend, and Extinguish

Ответить

Дэни Трэхо

0

Может хотя бы после покупки перепишут с б-гомерзского электрона? Ах простите, это же майкрософт, у которых кросплатформенность означает говнистый электрон.

Ответить

Arartem

–2

Помянем!

Ответить

Сергей Попов

–2

Хороший был сервис, приятно было пользоваться

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
IVI и Warner music сняли клип на трек Фогеля «Дуракам везет» со звездами сериала «По Колено»
Видео на песню «Дуракам везет» выходит 24 марта в рамках продвижения комедийного сериала IVI Originals.
0
Columbus Russia
Подписан
Отписаться
5 шагов к цифровой трансформации вашего бизнеса
Цифровая трансформация – это одновременно и угроза, и возможность: под ее действием разоряются одни компании (например,…
0
NTA
Подписан
Отписаться
Распознавание речи с помощью инструментов машинного обучения
В своей работе мы столкнулись с необходимостью проверить записи звонков на соблюдение сотрудниками скрипта разговора с…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Степан Марципан
за день
Одно ворье блять. Что в статье, что в комментариях. И не стесняются же, "все воровали, это норма". После этого жалуются что правительство их обворовывает, это же норма, алло)
Как и сколько персонал ворует в ресторанах
Тэш
за неделю
Как же я устала от снобизма недалёких людей от ИТ. Я в ИТ ради наживы (¬ ◡ ¬ ). Я люблю деньги. Надоело читать про нашу богоизбранность. Мне просто повезло удачно прийти в профессию в которой, на фоне бедности страны…
Почему ты не станешь программистом, пройдя курс за 2 или 5 месяцев. Спойлер – за 9 тоже

Комментарии

ЮЛИЯ

Как я решил построить дом…

Вася Пражкин

Goldman Sachs запретит работать…

Мурад Муртазалиев

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Вадим Демидов

Маленькие секреты работы…

Гала Перидоловна

Почему ты не станешь…

Ivan Kolyhalov

Как я решил построить дом…

Александр Кучеряев

Knight Frank спрогнозировала до…

Евгений Дроздов

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Mikhail Kashkin

Как я решил построить дом…

Ivanov Andriy

Goldman Sachs запретит работать…

Григорий Дунилов

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Степан Марципан

Как и сколько персонал ворует в…

Yury Evseev

Getcourse, свой сайт или что-то…

ЮЛИЯ

Как я решил построить дом…

Евгений Трифонов

Основатель соцсети Dispo Дэвид…

Ivan Kolyhalov

Как я решил построить дом…

L A

ЦБ изменит дизайн купюр и…

Ivanov Andriy

Goldman Sachs запретит работать…

Денис Демидов

Goldman Sachs запретит работать…

Ivan Kolyhalov

Как я решил построить дом…
null