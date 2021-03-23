Microsoft ведёт переговоры о покупке Discord более чем за $10 млрд — Bloomberg Статьи редакции
Сервис скорее выйдет на биржу и станет публичным, чем продаст бизнес, говорит один из источников.
Сервис для видео- и голосовых чатов Discord ведёт переговоры с возможными покупателями, среди которых Microsoft, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Раньше компания также обсуждала сделку с Epic Games и Amazon, отмечает издание. Продажа — не единственный вариант, который рассматривает компания. По словам одного источника, Discord скорее выйдет на биржу и станет публичной, чем продаст бизнес.
У Discord около 140 млн пользователей в месяц, а выручка в 2020 году составила $130 млн, хотя компания пока не прибыльна, сообщала The Wall Street Journal. В последнем известном раунде в ноябре инвесторы оценили компания в $7 млрд.
Discord бесплатный, но компания зарабатывает деньги за счёт подписок Nitro — $9,99 в месяц с пользователя. Они предлагают более продвинутые функции, такие как совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.
Изначально Discord создавался как мессенджер для геймеров, однако на фоне пандемии аудитория сервиса выросла: в нём проводят книжные клубы, учебные группы и другие встречи. В июне сооснователь компании Джейсон Цитрон заявил, что сервис уже больше похож на инструмент для ежедневного общения.
По словам источников близких к Microsoft, компания пытается нарастить активы, которые обеспечат ей доступ к большим сообществам пользователей: в 2020 году она хотела купить TikTok и вела переговоры о приобретении Pinterest.
Сервис также интересен Microsoft из-за активного сообщества геймеров. Если Microsoft купит Discord, то сможет объединить Nitro с собственной подпиской Xbox Game Pass, чтобы увеличить количество подписок — в последний раз их было 18 млн, считает аналитик Bloomberg Intelligence Мэтью Кантерман.
У Microsoft уже есть LinkedIn
Вполне логично вписывается покупка Discord
Будет корпоративная звонилка с встроенной книгой деловых контактов 😏
«Алло, Бэн! Это Данила! Из Доты. Вчера с вами общались у фонтана»
Как корпоративная звонилка Teams уже и так справляется
Тимс - кошмарный, вопиющий хлам, который они не смогли даже толком встроить в собственный outlook. Впрочем, onedrive интегрировать в проводник они тоже не могли. Свой же проводник.
OneDrive очень неплохо интегрирован в проводник, удобно же пользоваться
О боже, только не это!!! Они же его в помойку превратят
Про гитхаб тоже так говорили.
Но в целом, он только развивается. И ничего страшного не произошло
Вот только продукт совершенно разный. Что они сделали со Скайпом надо напоминать?)
Так можно Teams привести в пример тогда, как гораздо более близкий продукт Дискорду, на мой взгляд. И вот там хорошее развитие идёт.
В конце концов, Майкрософт не какой-то монолит, где один менеджер полностью управляет вектором каждого из продуктов, поэтому не думаю, что Скайпом можно точно ванговать возможный путь Дискорда в руках МС.
Но лучше - не эксперементировать )))
Жду приложение Дискорда для Xbox ещё с беты. Пусть выпустят и тогда можно не покупать :)
Вы в Microsoft Store и Xbox Store давно заходили дискорд uwp версия года с 2018го существует, сто лет ей пользуюсь.
Выручка: 130 млн. долларов в год при 140 млн. аудитории, когда рванули вперед все онлайн-сервисы. Оценка: 10 млрд. долларов. Окей.
Поражаюсь коментаторам, которые против приобретения. Вам какая разница? Лично для вас ничего не измениться. Вы с одноклассниками так же будете общаться играя в майнкрафт.
Недалекость - это забывать о том что было после. Или вас все тоже вспоминают только из-за вашей главной ошибки ?
О, да вы из этих. Неужто я задел что-то в душе?)
@Инспектор у нас тут человеку плохо, ходит дизлайкает в ответ всё подряд без разбора → @Александр
В общем подкреплю слова фактами, как бы что не говорили про Майкрософт, они показывают стабильный рост уже не один год. Поэтому, пусть они не идеальны, но люди в них верят и пользуются. (Хотя я сам не доволен их последними обновлениями, но это уже другое).
Вот именно что никто не помнит как работал скайп до майкрософт и как работает сейчас, связь рвалась, видео на квадратики при 100мб рассыпалось, регистрация это кошмар был, а подключение в лан сети ужас, но пришла майкрософт да изменила интерфейс который никому не нравится, но зато регистрация 1 клик, подключение 1 клик, связь супер, видео супер даже при 3G и на 56кб модеме, настройка на фирме щелчек пальца все само.
Я бы продал. $10 млрд на дороге не валяются
И за $5 млрд продал бы
Подожди-подожди, а за два?
За 2 - бери у меня. У меня такой же. Карту в личку скинул
Не тинькофф? А то заблокируют хрен потом докажешь, что не оружием торгуешь.
Дискорд - продукт, который вышел за рамки своей первоначальной ниши. Сейчас половина удалёнщиков работают через дискорд, например. Как сервис - очень крутой и удобный. Лучше бы они не продавались.
Microsoft буквально каждую компанию уже готова скупить. Хотя после покупки ими Bethesda, я ничему не удивляюсь.
Спасибо, что их купила не google. Ибо столько проектов уже отправили в забытие, сайт к кладбищем проектов от Google не даст соврать)
Как я понимаю они хотят попробовать интеграцию с Xbox.
Тогда более менее логичное решение
заработок по 10баксов/месяц вот на этом:
совместное использование экрана в более высоком разрешении, дополнительные пакеты стикеров и более высокие лимиты загрузки.
и это уже 10млрд. за компанию? что-то я не понимаю в этом мире уже ни черта :)
Конечно не понимаете, с такими поверхностными суждениями и аналитикой по одной строчке из новости.
Это будет красивый, дорогой (для них) прибамбас к X-Box.
Секундочку, а их сервис Microsoft Teams не вывозит?
Так было раньше. С некоторых пор он доступен всем, и даже вне подписки на Office365. Хотя ценность его для простых смертных всё равно под вопросом.
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-teams/teams-for-home
Забавный факт
В римской мифологии Дискордия - богиня раздора. Она же Эрида в греческой.
Да да, та самая, чье брошенное яблоко раздора на свадебном пиру Пелея и Фетиды привело к Троянской войне
Так они же для competitive games запускались - в качестве альтернативы тимспику и остальным для КС. Так что название подходит ;)
7 млрд рублей )
Придирка, но screen sharing это просто "поделиться экраном" (показать свой рабочий стол собеседникам), а не совместно использовать.
Скайп, Тимс, Дискорд. Надо больше коммуникаторов!
Viber, Whatsapp, Telegram, Messenger от FB... Делают то, на что есть спрос
Дискорд стриминг будет
Они уже пытались в стриминг
Майкрософт просто недооценили совершенно чудовищную инертность геймерской аудитории, которую вообще сложно с чем-то сравнивать. Epic уже два года игры раздаёт просто так, но фанатиков стима как будто меньше не становится. Поэтому собственно использовать существующий продукт и бренд звучит как хорошая идея, но да, наверное всё же не для стриминга (просто потому что первая попытка была не так давно)
Ну да, некоторые мои знакомые как 20 лет назад играли в Героев 3 и ФИФА, так и сейчас играют в Героев 3 и ФИФА =).
Чёрт, у меня в дискорде много общения не по играм, а именно по работе/ Надеюсь, они не превратят дискорд в каку
Надеюсь Крис Вайдман тебе не пишет )
10 миллиардов за месседжер? Остановите Землю! Я сойду.
почти бесплатно
Может хотя бы после покупки перепишут с б-гомерзского электрона? Ах простите, это же майкрософт, у которых кросплатформенность означает говнистый электрон.
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