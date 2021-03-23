В Android-приложениях произошёл массовый сбой из-за бага у сервиса Google — компания советует обновить компонент вручную Статьи редакции
В России сбой задел, в частности, «Тинькофф» и «Альфа-банк».
Ночью 23 марта пользователи начали жаловаться на сбои в популярных приложениях. В соцсетях сообщали о проблемах с запуском приложений Google, Amazon и банков — они перестали работать в фоне и больше не запускались.
Пользователи пришли к выводу, что причиной стало последнее обновление системного компонента Android WebView. Некоторые откатили версию сервиса — после этого приложения снова начали работать как обычно.
WebView по умолчанию предустановлен в систему на всех последних смартфонах и отвечает за отображение веб-страниц внутри приложений. Google регулярно выпускает обновления сервиса, но похоже, что в последнюю версию попал баг, который привёл к сбою во всех приложениях, использующих WebView.
В России сбой затронул приложения крупных банков, включая «Тинькофф» и «Альфа-банк». Представителям банков пришлось объяснять клиентам в соцсетях, как вручную решить проблему. «Тинькофф» также выпустил инструкцию с пошаговым решением проблемы и объяснил пользователям, что произошло.
В Google позже признали, что причиной неполадок в приложениях стал сбой в работе WebView. Компания выпустила экстренное обновление компонента с исправлениями, однако оно решило проблему только у тех, у кого настроена автоматическая установка обновлений. Всем остальным в Google посоветовали обновить WebView вручную — для этого нужно найти компонент в Google Play.
Статью даже не читал, хочу угадать. Опять webview?
Да :) Кто бы удивился
Спасибо за информацию! Вайбер и Дизер два раза переустанавливал блин
Во, наблюдал эту проблему
Откатил вебвью до первоначального и все заработало
Я сегодня чуть хард ресет не сделал.
Ещё раз задумался о том как меня это всё достало, хотелось всё поудалять и оставить минимум.
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