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В Android-приложениях произошёл массовый сбой из-за бага у сервиса Google — компания советует обновить компонент вручную Статьи редакции

В России сбой задел, в частности, «Тинькофф» и «Альфа-банк».

7 7 комментариев
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Ночью 23 марта пользователи начали жаловаться на сбои в популярных приложениях. В соцсетях сообщали о проблемах с запуском приложений Google, Amazon и банков — они перестали работать в фоне и больше не запускались.

Пользователи пришли к выводу, что причиной стало последнее обновление системного компонента Android WebView. Некоторые откатили версию сервиса — после этого приложения снова начали работать как обычно.

Craig Rouse @craigrouse
All of a sudden, loads of Android apps started crashing for me this evening including Amazon Shopping, Gmail. Turns out the culprit is an Android System Webview update. Search for it in the play store and hit uninstall and it fixes the problem. #android #crash #amazon #webview
«Совершенно неожиданно множество приложений на Android начали вылетать этим вечером, включая Amazon Shopping и Gmail. Оказывается, виновато обновление Android WebView. Найдите его в Play Store и нажмите „удалить” — это исправит проблему»

WebView по умолчанию предустановлен в систему на всех последних смартфонах и отвечает за отображение веб-страниц внутри приложений. Google регулярно выпускает обновления сервиса, но похоже, что в последнюю версию попал баг, который привёл к сбою во всех приложениях, использующих WebView.

В России сбой затронул приложения крупных банков, включая «Тинькофф» и «Альфа-банк». Представителям банков пришлось объяснять клиентам в соцсетях, как вручную решить проблему. «Тинькофф» также выпустил инструкцию с пошаговым решением проблемы и объяснил пользователям, что произошло.

Изображение «Тинькофф»

В Google позже признали, что причиной неполадок в приложениях стал сбой в работе WebView. Компания выпустила экстренное обновление компонента с исправлениями, однако оно решило проблему только у тех, у кого настроена автоматическая установка обновлений. Всем остальным в Google посоветовали обновить WebView вручную — для этого нужно найти компонент в Google Play.

Google Россия @GoogleRussia
Друзья, сбои в работе Webview привели к неполадкам в работе приложений у пользователей Android. Сейчас они устранены. Если у вас возникли трудности с работой приложений, пожалуйста, обновите Android System WebView и Google Chrome через Google Play

#новость

7 7 комментариев
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Евгений Недосекин

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Статью даже не читал, хочу угадать. Опять webview?

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Евгений Недосекин

Евгений
1

Да :) Кто бы удивился

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Виталий Асташкин

Евгений
6

Вот и поговорили

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andr oid

0

Дратути

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Viacheslav Osinovskikh

0

Спасибо за информацию! Вайбер и Дизер два раза переустанавливал блин

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Роман Моисеев

0

Во, наблюдал эту проблему
Откатил вебвью до первоначального и все заработало

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Для Сохранения

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Я сегодня чуть хард ресет не сделал.
Ещё раз задумался о том как меня это всё достало, хотелось всё поудалять и оставить минимум.

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