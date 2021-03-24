Сервисы
Таня Боброва

«Билайн» запустил сайт для «пробива» телефонных номеров — но назвал его маркетинговым инструментом для оценки спроса Статьи редакции

Это тестовая площадка, где анализируется спрос, но не собираются данные, заверил оператор.

  • В феврале «Билайн» зарегистрировал домен check-fast.ru, где предлагаются услуги по «пробиву» людей по их номерам телефонов, выяснил «Коммерсантъ». На сайте сказано, что в базе 150 млн номеров; она позволяет найти по номеру ссылки на соцсети, проверить кредитный рейтинг, судимость и так далее.
  • Для проведения операции владелец номера должен дать согласие поделиться информацией, но как именно — на сайте не описано. Услуга стоит 99 рублей за один номер, 479 рублей за десять запросов и 699 рублей за месяц пользования без ограничений.
  • «Ъ» попытался проверить двух абонентов «Мегафона» и «Билайна» и оплатить услугу, но сайт сообщил о технической ошибке и предложил оставить свои данные. Ссылка на «согласие на хранение и обработку ваших персональных данных» на момент написания заметки не работает.
  • В «Билайне» сообщили изданию, что check-fast.ru — тестовая площадка, где анализируется «спрос на подобные продукты», но не собираются данные. В компании уточнили, что готовят кампанию о том, как не стать жертвой мошенников.
  • «Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», — заявил оператор. Полученная информация будет использоваться в программе противодействия мошенничеству.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты подтверждают, что с помощью сайта оператор может «прощупывать» рынок. Но даже в тестовом режиме такой сбор данных нечестен по отношению к пользователям, которых вводят в заблуждение относительно целей компании.

#новость #билайн

3405 просмотров
28 28 комментариев
1
15
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0438\u043b\u0430\u0439\u043d"], "comments": 28, "likes": 15, "favorites": 21, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 224641, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Mar 2021 10:49:49 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Денис Денисов

57

Решили конкурировать в бизнесе с собственными сотрудниками. 

Ответить

Виталий Журавлев

Денис
5

Зачем отдавать деньги сотруднику, если можно на этом заработать

Ответить

Даниил Поляков

Денис
1

Решили конкурировать с налоговой, обычно она любит сливать :)

Ответить

Даниил Поляков

19

РКН банит Глаз бога в телеграмме
Билайн делает это доступным всем и ещё дешевле

Ответить

Артём А.

Даниил
2

Глаз бога был дешевле
Устранили конкуренцию, теперь можно задирать цены.  Прям по методичке "как делать бизнес когда ты оьосанный капиталис"

Ответить

semen matrasov

Артём
1

Инструкция по созданию собственного «Глаза Бога»

1. Заходим в конструктор ботов @BotFather
2. Вводим команду / start
3. Вводим команду / newbot, задаем юзернейм боту
4. Копируем токен и отправляем в бота @CreaterGBOT
5. Переходим по линку нового бота и наслаждаемся своим личным «Глазом Бога»

Недавно разработчики EOG так же выкатили приложение. Рекомендую использовать только бота, которого можно сделать приватным и снизить риск его бана. 

Ответить

Даниил Поляков

Артём
0

Вот так и работает малый бизнес с России)

Ответить

ivan krapivin

10

1. Оплачивая услугу ты оставляешь свои данные для получения чека.
2. Билайн фиксирует и бережно собирает эти данные.
3. Билайн открывает новый сервис, где можно узнать данные тех, кто пробивал чужие данные.
4. ???
5. PROFIT 

Ответить

Артём Палённый

ivan
4

...где можно узнать данные тех, кто пробивал ТВОИ данные :)

Ответить

ivan krapivin

Артём
2
Ответить

Beerman

ivan
0

причем твое согласие прописано мелким шрифтом на 115 странице договора оказания услуг сотовой связи.

Ответить

Roman Trifonov

9

Замедление Твиттера, конечно, куда важнее, чем вот такой пиздец. 

Ответить

Папа Римский

Roman
1

Дело не столько в Твиттере, все ведь понимают, надеюсь, что ситуация с Твитером это только первые шаги к суверенному чебурнету. С такими сообразительными гражданами как роман тифонов нам никаких врагов-американцев не надо - сами себя уроем.

Ответить

Kirk Louson

Папа
0

ну так эта проблема вообще никак не решаема.

Ответить

Кирилл Баскус

7

Согласие на обработку персональных данных - 404 ошибка

Ответить

Алексей Никитенко

Кирилл
2

Так, и что вы предпримите?

Ответить

Олег Кравченко

2

Сервис не работает, пишет произошла ошибка)

Ответить

ivan krapivin

Олег
9

Сервис как раз работает. Он уже получил ваш контакт (потому что пробив как правило начинают со своего номера), а в замен не дал ничего.

Ответить

Gavroche

ivan
0
Ответить

lakoros

4

На сайте. 99 рублей за проверку номера.
Как это работает?
1.Вводишь номер телефона, владельца которого хочешь проверить.
2.Владелец этого номера подтверждает готовность поделиться информацией.
3.Получаешь отчет о проведенной проверке.

смешно)

Ответить

Sergei Timofeyev

4

Тот момент, когда понимаешь правильность стратегии интернета нулевых - нигде и никогда не использовать настоящих данных.

Ответить

Nikita Stepnov

2

Отличная идея же! Потом будут продавать самый востребованный на рынке продукт: комплект из ФИО, номера телефона, номера карты, остатка и данных последней транзакции. А информацию для этого считывать из SMS-сообщений банков. 

Ответить

Konstantin Konstantinov

2

Чет захотелось в РКН пожаловаться и посмотреть что из этого выйдет :) 

Ответить

NNM ASSN

2

Анализируют спрос на пробив?

Ответить

alex twit

2

Норм у них яркая сторона

Ответить

Joy Z

2

похоже испугались своих же деяний и вообще удалили сайт..

Ответить

Narek Vardanyan

0

Getcontact?
Не, не слышал...

Ответить

griska samson

0

Что-то ест серьезные сомнения в законности такого "маркетингового инструмента". Не говоря уже об этичности.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Ренессанс страхование
Подписан
Отписаться
За безопасную манеру вождения можно получить бонусы
Мастерство за рулём помогает оценить телематика.
7
1С-Битрикс
Подписан
Отписаться
Диджитал-этикет: чек-лист для удачной видеоконференции
Рассказываем, как пандемия изменила деловой этикет и что делать, чтобы проявить «цифровую вежливость» во время онлайн-п…
0
Versus.legal
Подписан
Отписаться
IP Box, или Как технологическая компания может законно сэкономить на налогах в Европе?
В некоторых европейских странах работает льготное налогообложение интеллектуальной собственности (IP Box). Это выгодно…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Marat Ahiar
за день
Видимо они решили что проблема в дизайне.
ЦБ изменит дизайн купюр и добавит на них новые города
Алексей Белоус
за неделю
Предлагаю звонарям этого агентства выйти на связь. Буду посылать их легко и непринужденно. Премиальные пополам. Рекламировать спамеров это дичь. Паразитирование на воспитанности жертв это теперь подается как…
«Премия в $1000, если вас пошлёт клиент»: директор по продажам придумал способ борьбы со страхом продажников

Комментарии

Sergei Timofeyev

Квартал «Бунинские луга» от…

Илья М

Квартал «Бунинские луга» от…

griska samson

Как испортить приложение и…

Gavroche

Квартал «Бунинские луга» от…

Алексей Семёнов

Квартал «Бунинские луга» от…

ЮЛИЯ

Квартал «Бунинские луга» от…

Илья Шишкунов

Intel инвестирует $20 млрд в…

Kirk Louson

«Билайн» запустил сайт для…

Sergei Timofeyev

Квартал «Бунинские луга» от…

Анна Иванова

Как понять, что у вас плохой…

ЮЛИЯ

Квартал «Бунинские луга» от…

Sergei Timofeyev

Квартал «Бунинские луга» от…

Jack Morositel

Гид по чайникам. От истории до…

Анна Иванова

Как понять, что у вас плохой…

Khamitov Ilshat

Как я открыл кафе и за месяц…

Ivan Ivanov

Квартал «Бунинские луга» от…

ЮЛИЯ

Квартал «Бунинские луга» от…

griska samson

ЦБ задумался над разработкой…

Даниил Поляков

«Билайн» запустил сайт для…

Gavroche

«Билайн» запустил сайт для…
null