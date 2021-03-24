«Билайн» запустил сайт для «пробива» телефонных номеров — но назвал его маркетинговым инструментом для оценки спроса Статьи редакции
Это тестовая площадка, где анализируется спрос, но не собираются данные, заверил оператор.
- В феврале «Билайн» зарегистрировал домен check-fast.ru, где предлагаются услуги по «пробиву» людей по их номерам телефонов, выяснил «Коммерсантъ». На сайте сказано, что в базе 150 млн номеров; она позволяет найти по номеру ссылки на соцсети, проверить кредитный рейтинг, судимость и так далее.
- Для проведения операции владелец номера должен дать согласие поделиться информацией, но как именно — на сайте не описано. Услуга стоит 99 рублей за один номер, 479 рублей за десять запросов и 699 рублей за месяц пользования без ограничений.
- «Ъ» попытался проверить двух абонентов «Мегафона» и «Билайна» и оплатить услугу, но сайт сообщил о технической ошибке и предложил оставить свои данные. Ссылка на «согласие на хранение и обработку ваших персональных данных» на момент написания заметки не работает.
- В «Билайне» сообщили изданию, что check-fast.ru — тестовая площадка, где анализируется «спрос на подобные продукты», но не собираются данные. В компании уточнили, что готовят кампанию о том, как не стать жертвой мошенников.
- «Сайт check-fast.ru является маркетинговым инструментом, созданным в рамках исследования спроса и ожиданий, а не функционирующим сервисом, вся информация на нем не является достоверной», — заявил оператор. Полученная информация будет использоваться в программе противодействия мошенничеству.
- Опрошенные «Ъ» эксперты подтверждают, что с помощью сайта оператор может «прощупывать» рынок. Но даже в тестовом режиме такой сбор данных нечестен по отношению к пользователям, которых вводят в заблуждение относительно целей компании.
Решили конкурировать в бизнесе с собственными сотрудниками.
РКН банит Глаз бога в телеграмме
Билайн делает это доступным всем и ещё дешевле
Инструкция по созданию собственного «Глаза Бога»
1. Заходим в конструктор ботов @BotFather
2. Вводим команду / start
3. Вводим команду / newbot, задаем юзернейм боту
4. Копируем токен и отправляем в бота @CreaterGBOT
5. Переходим по линку нового бота и наслаждаемся своим личным «Глазом Бога»
Недавно разработчики EOG так же выкатили приложение. Рекомендую использовать только бота, которого можно сделать приватным и снизить риск его бана.
1. Оплачивая услугу ты оставляешь свои данные для получения чека.
2. Билайн фиксирует и бережно собирает эти данные.
3. Билайн открывает новый сервис, где можно узнать данные тех, кто пробивал чужие данные.
4. ???
5. PROFIT
...где можно узнать данные тех, кто пробивал ТВОИ данные :)
Замедление Твиттера, конечно, куда важнее, чем вот такой пиздец.
Дело не столько в Твиттере, все ведь понимают, надеюсь, что ситуация с Твитером это только первые шаги к суверенному чебурнету. С такими сообразительными гражданами как роман тифонов нам никаких врагов-американцев не надо - сами себя уроем.
Согласие на обработку персональных данных - 404 ошибка
Сервис не работает, пишет произошла ошибка)
Сервис как раз работает. Он уже получил ваш контакт (потому что пробив как правило начинают со своего номера), а в замен не дал ничего.
На сайте. 99 рублей за проверку номера.
Как это работает?
1.Вводишь номер телефона, владельца которого хочешь проверить.
2.Владелец этого номера подтверждает готовность поделиться информацией.
3.Получаешь отчет о проведенной проверке.
смешно)
Тот момент, когда понимаешь правильность стратегии интернета нулевых - нигде и никогда не использовать настоящих данных.
Отличная идея же! Потом будут продавать самый востребованный на рынке продукт: комплект из ФИО, номера телефона, номера карты, остатка и данных последней транзакции. А информацию для этого считывать из SMS-сообщений банков.
Чет захотелось в РКН пожаловаться и посмотреть что из этого выйдет :)
Что-то ест серьезные сомнения в законности такого "маркетингового инструмента". Не говоря уже об этичности.
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