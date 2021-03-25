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Евгения Евсеева

Slack отключил настройку приглашений для пользователей из других компаний из-за жалоб на оскорбления Статьи редакции

Мессенджер разрешил переписываться пользователям из разных компаний, но некоторые начали пользоваться этим для рассылки оскорблений.

Компания решила удалить эту функцию, чтобы «предотвратить преследования и злоупотребления» пишет Axios.

Slack разрешил переписываться пользователям из разных компаний — добавил Connect DM, который позволяет отправлять приглашение для переписки кому угодно через рабочий адрес почты.

При отправке приглашения можно написать текст сообщения, которое увидит пользователь. Как сообщает издание, после введения Connect DM некоторые пользователи с помощью этой функции начали отправлять сообщения с оскорблениями или издевательствами.

После того, как в компании узнали об этом, функцию решили убрать, чтобы оградить пользователей от нежелательных сообщений.

«Мы предпринимаем немедленные шаги для предотвращения таких злоупотреблений, начиная с сегодняшнего дня с отмены возможности настраивать сообщение, когда пользователь приглашает кого-то в Slack Connect DM», — сообщили в компании.

#новость #slack

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9 комментариев
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Юрий Белоножкин

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Ливун

1

познавательно

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kotebalvrot

1

Почему не запретили переписки во всем слаке? Ведь так тоже можно оскорить кого-нибудь

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Юрий Другач

1

Трындеж. Оскорбления там рассылали... Не знают просто, что делать со спамом

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Юрий Другач

Юрий
0

Хотя если подумать, они одного БЛМ-оскорблятеля больше боятся, чем 1000 спамеров 

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Артём А.

1

какие же аутисты рулят слаком. Всегда поражался, насколько им повезло с концепцией, что при таких аутистах он стал популярным.

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Bublikov Anton

Артём
0

Всё же концепция тоже заслуга аутизма создателей

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Sakari Sauso

0
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Mikhail Dragunov

0

Почему сам Слак не запретили, наверняка чтоб никто никого в нем не оскорблял? Новость года блть.

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