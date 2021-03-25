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Евгения Евсеева

Slack убрал возможность настраивать текст приглашения при переписке с пользователями из других компаний Статьи редакции

Мессенджер разрешил переписываться пользователям из разных компаний, но некоторые начали пользоваться этим для рассылки оскорблений.

Компания решила удалить эту функцию, чтобы «предотвратить преследования и злоупотребления» пишет Axios.

Slack разрешил переписываться пользователям из разных компаний — добавил Connect DM, который позволяет отправлять приглашение для переписки кому угодно через рабочий адрес почты.

При отправке приглашения можно написать текст сообщения, которое увидит пользователь. Как сообщает издание, после введения Connect DM некоторые пользователи с помощью этой функции начали отправлять сообщения с оскорблениями или издевательствами.

После того, как в компании узнали об этом, функцию решили убрать, чтобы оградить пользователей от нежелательных сообщений.

«Мы предпринимаем немедленные шаги для предотвращения таких злоупотреблений, начиная с сегодняшнего дня с отмены возможности настраивать сообщение, когда пользователь приглашает кого-то в Slack Connect DM», — сообщили в компании.

#новость #slack

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