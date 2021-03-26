Discord обсуждает свою продажу только с Microsoft, анонс сделки ожидается в апреле — WSJ Статьи редакции
Сумма сделки — не менее $10 млрд, говорят источники.
- Переговоры Microsoft и Discord о покупке мессенджера за $10 млрд или более эксклюзивные, говорят источники The Wall Street Journal, знакомые с вопросом.
- По данным WSJ, у основанной в 2015 году Discord около 140 млн пользователей в месяц. Выручка компании в 2020 году составила $130 млн, но компания пока не прибыльна. В конце 2020 года инвесторы оценили сервис видео- и голосовых чатов в $7 млрд, писало TechCrunch.
- О переговорах Microsoft и Discord сообщили источники VentureBeat, Reuters и Bloomberg 22 и 23 марта. Сами компании комментариев не давали. Один из собеседников Bloomberg утверждал, что сервис скорее выйдет на биржу и станет публичным, чем продаст бизнес, однако другой сказал, что это Discord обратился к Microsoft.
- Сделка могла бы помочь Microsoft в развитии бизнес видеоигр, в том числе Xbox, а также развитии соцсетей, отмечает WSJ.
Нееееееет, только дискорд не трогайте!😩
Дискорд на данный момент лучший мессенджер, лучший сервис для коммуникации и не только голосовой, но ему объективно нужно расти, плюс им есть что предложить, Нитро можно докинуть в новый Xbox Network (замена Live gold), плюс подвязать синхронизацию со скайпом, тимсом, сервисами Майков в целом
оставь свое мнение при себе. 100 лет не знал про него. использую whatsapp по всем вопросам
Открыточку прислать?
Или может молитву из Тиктока?
Кстати, с определенной вероятностью уже сегодня можем услышать про это, хотя сомневаюсь, скорее ближе к Е3 будет объединение/анонс покупки
Да ладно, просто Билл Гейтс хочет в чип имплантировать мессенжер, для Вашего же удобства.
А вот почему вчера дискордыч лагал 🥴
Сейчас наверное многие думают, да зачем он нужен за такие деньги 😅
Абсолютно все стримеры и геймеры сидят именно в дискорде!
Так что не клубхаус первый придумал общение и множество рум на любые темы!
Дискорд уже давно перерос чисто геймерскцю адуиторию, помню ещё в 2018 писал, что Нитро меняет формат общения в интернете, тогда мало кто выкупал, что дискорд поедлагае реальную альтернативу месседжерам, даже с заявкой на социальную сеть
Дискорд уже давно перерос чисто геймерскцю адуиторию...
Примерно это же говорит и Bloomberg...
San Francisco-based Discord is best known for its free service that lets gamers communicate by video, voice and text, and people stuck at home during the pandemic have increasingly used its technology for study groups, dance classes, book clubs and other virtual gatherings.
... т.е. уже как несколько лет идет активное смещение в сторону популяризации сервиса среди обычных людей.
Всё таки это были не слухи, сначала Блумберг, теперь ещё один источник, интересно, одобрят ли им это, не будет ли проблем с монополией.
Да и цена в 10 миллиардов...
Но я буду рад, если всё будет окей
$10 млрд
За столько дискорд продаёт своих пользователей.
По состоянию на 13 мая 2019 года в мессенджере было зарегистрировано более 250 млн участников при среднем ежемесячном онлайне в 56 млн пользователей.
по 40$ за пользователя или 178,6 за каждого активного.
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